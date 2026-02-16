『ホロライブプロダクション』より、「雪花ラミィ」がフィギュアシリーズ「POP UP PARADE」に登場。あみあみにて予約受付中。
大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「グッドスマイルカンパニー」より、『POP UP PARADE ホロライブプロダクション 雪花ラミィ 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●POP UP PARADE ホロライブプロダクション 雪花ラミィ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-197758&utm_source=prtimes&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■POP UP PARADE ホロライブプロダクション 雪花ラミィ 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：5,500円(税込)
□発売日：2026年8月予定
□ブランド：グッドスマイルカンパニー
【サイズ】全高：約170mm(ノンスケール)
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：23号
彩色：谷口世太郎
「POP UP PARADE」は、思わず手にとってしまうお手頃価格、全高17～18cmの飾りやすいサイズ、スピーディにお届けなど、フィギュアファンにやさしいカタチを追求したフィギュアシリーズです。
※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
【今回ご紹介した製品を含む、『ホロライブ』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=26279&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C) COVER
【店舗情報】
