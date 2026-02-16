『ホロライブプロダクション』より、「雪花ラミィ」がフィギュアシリーズ「POP UP PARADE」に登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「グッドスマイルカンパニー」より、『POP UP PARADE ホロライブプロダクション 雪花ラミィ 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。



●POP UP PARADE ホロライブプロダクション 雪花ラミィ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-197758&utm_source=prtimes&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■POP UP PARADE ホロライブプロダクション 雪花ラミィ 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：5,500円(税込)


□発売日：2026年8月予定


□ブランド：グッドスマイルカンパニー


【サイズ】全高：約170mm(ノンスケール)


【素材】プラスチック



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座



原型制作：23号


彩色：谷口世太郎










「POP UP PARADE」は、思わず手にとってしまうお手頃価格、全高17～18cmの飾りやすいサイズ、スピーディにお届けなど、フィギュアファンにやさしいカタチを追求したフィギュアシリーズです。



※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。


※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。


【今回ご紹介した製品を含む、『ホロライブ』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=26279&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




(C) COVER



