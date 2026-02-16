THULE、体感型アウトドアイベント「アウトドアフェス」出展のお知らせ。
ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)が取り扱うスウェーデンのブランド『THULE』(スーリー)は、2026年3月7日(土)から8日(日)に万博記念公園で開催される「アウトドアフェス」に出展します。
リリースページはこちら :
https://zett-bag.jp/thule/news/2026/02/16/20572/
「アウトドアフェス」 開催概要- 開催日時：2026年3月7日(土)・8日(日) 9:30～17:00
- 開催会場：万博記念公園 東の広場・お祭り広場・（下の広場）
- ブース番号：OF-12 THULEバッグ
- 入場料：無料（万博記念公園の入園料は必要です。大人260円・小中学生80円）
- 公式サイト：https://www.tv-osaka.co.jp/outdoor/
THULEのバッグブースでは、アウトドアシーンで活躍間違いなしのダッフルバッグ【Thule Chasm Duffel】や本格的トレイル仕様ながら、街でも旅先でも調和するデザインのバックパック【Thule AllTrailシリーズ】など、街と自然の境界をシームレスに越える北欧デザインのバッグを展示・販売します。
また、＠zett_thuleのインスタグラムをフォローしていただいた方およびSNS・ホームページ用にバッグを背負った写真を撮らせていただいた方に、オリジナルノベルティをプレゼント。（※無くなり次第終了）
Thule Chasm（スーリー キャズム）
Thule AllTrail Daypack（スーリー オールトレイル）
Thule AllTrail X（スーリー オールトレイル エックス）
Thule EnRoute Backpack 23L（スーリー アンルート）
Thule Chasm Gear Cube（スーリー キャズム ギアキューブ）
「アウトドアフェス」は、
“体感型アウトドアイベント”です。
大人も子どもも楽しめるコンテンツが盛りだくさん！
広大な芝生の上で遊びつくそう！
［Website］ https://www.tv-osaka.co.jp/outdoor/
［Instagram］ ＠outdoorfes_tvo9(https://www.instagram.com/outdoorfes_tvo9/)
お近くの方は是非遊びに来てくださいね！
皆さまにお会いできるのを楽しみにしています！
詳しくは、THULE BAG公式サイトよりご確認ください。
【THULE】（スーリー）
1942年に設立されたTHULEは「Bring your life」をモットーに、アクティブな人々が、安全、簡単、スタイリッシュに大切な物を運ぶ為のプレミアムな製品を幅広く展開しています。
THULEはベースキャリア、ルーフボックス、サイクルキャリア、ウォータースポーツ、ウィンタースポーツキャリア、パソコン、カメラバッグ、アウトドアバックパックから、スポーツ用ベビーカー、自転車チャイルドシート、サイクルトレーラー等お子様関連の製品までをデザイン、製造し、その製品は世界140か国以上で販売されています。THULEはThule Group最大のブランドです。
・THULE BAG 公式サイト
https://zett-bag.jp/thule/
・@zett_thule公式インスタグラム
https://www.instagram.com/zett_thule/
・@zett.thule公式フェイスブック
https://www.facebook.com/zett.thule/
・消費者・読者からのお問い合わせ先
ゼット株式会社 お客様相談センター
フリーダイヤル：0120‐276‐010
お問い合わせフォーム：https://zett.jp/inquiry/
・お貸出し・取材に関するお問い合わせ先
spinlab inc. PR担当︓市川、野口、荻原
TEL:03-6721-0671
E-MAIL: info@spinlab.co.jp
WEB : https://spinlab.co.jp/