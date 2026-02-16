島根県立大学×一畑電車株式会社が異色のコラボ！朝ドラ「ばけばけ」で注目の松江で、雪女や耳なし芳一が乗客の隣に？！

公立大学法人島根県立大学

NHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」効果で、舞台となっている島根県松江市、小泉八雲とセツに関心が高まっています。

八雲が書いた「雪女」や「耳なし芳一」の主人公が、電車に乗ったあなたのとなりにいたら……

そんな企画が、島根県立大学と一畑電車株式会社様のコラボによって実現しました。演出は、地元で活躍する「雲南奇怪創作団」が手掛けます。

2026年2月から3月にかけて、島根県立大学松江キャンパスの学生が「雪女」、「耳なし芳一」に扮して一畑電車に乗り込み、演劇的な手法を交えながら利用客と交流を図ります。（詳細はチラシを参照ください）

この土地ならではの八雲の世界を、この土地ならではの一畑電車の空間で味わってもらうことを通して、本学の学生が地元に根付いたエンターテイメントを提供します。

勇気を出して雪女や芳一に話しかけてみると、なにかいいことがあるかも！？

チラシ雪女1雪女2雪女と耳なし芳一

【問い合わせ先】

島根県立大学松江キャンパス管理課 広報担当

TEL:0852-26-5525

FAX:0852-21-8150

メール:m-kouhou〔ｱｯﾄ〕u-shimane.ac.jp ※〔ｱｯﾄ〕は@に変更し、送信ください。