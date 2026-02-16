使うほどに組織が強くなるAI「AI孔明 on IDX」、“来年度に持ち越さない年度末キャンペーン” 実施 ～ 部門最適×全体最適の二重最適化を実現！ ～

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、生成AI内製化システム「AI孔明 on IDX」の2026年3月31日までの年度末キャンペーンを本日より開始いたします。

AI孔明 on IDX 来年度に持ち越さない年度末キャンペーン

■キャンペーン概要

■AI孔明 on IDXとは

- キャンペーン期間：2026年2月16日～2026年3月31日ご発注分まで- 対象製品：AI孔明 on IDX １年版パック 100GBプラン限定- キャンペーン価格：通常価格1,200,000円（税抜）→950,000円（税抜）でご提供いたします。

https://www.idx.jp/ai/

AI孔明 on IDXは、組織の部分最適と全体最適を同時に実現する経営参謀OSとも言える組織のインフラAIです。AIによって、部署が効率化されても組織全体の成果につながらない、現在の生成AIの課題を解決する唯一の組織全体を再生するAI PMO（Project Management Office）システムです。

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社

設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁 所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明(TM)』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています