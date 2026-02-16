ラグザス株式会社、RAXUS×侍ジャパン特設サイトをリニューアル、挑戦の軌跡と未来への意思を、一つの世界観として発信

ラグザス株式会社

ラグザス株式会社（本社：大阪市北区／代表取締役社長：福重 生次郎、以下、当社）は、野球日本代表・侍ジャパンのスポンサードを通じた取り組みを紹介する「RAXUS×侍ジャパン 特設サイト」をリニューアルいたしました。

当社は、「今ここにない未来を創り出す」というミッションのもと、新たな価値の創出に挑み続けています。世界一を目指し、挑戦と成長を続ける侍ジャパンの姿勢は、当社が大切にしてきた価値観と重なります。

今回リニューアルした特設サイトでは、侍ジャパンを通じて描く当社のビジョンをはじめ、これまでの歩み、これからの歩み、各種取り組みやイベント情報を整理してご紹介しています。

また、侍ジャパンへの応援メッセージや、ラグザス侍ジャパン応援キャンペーンに関する情報も発信し、多くの方とともに声援を届ける場として展開しました。

当社は今後も、侍ジャパンへの応援を通じて、挑戦することの価値や、その先にある未来を発信してまいります。

RAXUS×侍ジャパン特設サイトURL

https://www.raxus.inc/samurai/

ラグザス株式会社について

ラグザス株式会社は、「今ここにない未来を創り出す」というミッションのもと、モビリティ・人材・教育・M&A・スポーツなどの領域で、テクノロジーとリアルを融合させた事業を展開しています。

既存産業の枠組みにとらわれず、社会課題に対する本質的な解決を起点としたサービスを構築し、まだ世の中に存在しない価値を提供することを目指しています。

構造改革や事業変革を通じて、これまでにない市場を切り拓きながら、持続的な成長と企業価値の向上に取り組んでいます。

＜会社概要＞

会社名：ラグザス株式会社

代表者：代表取締役社長 福重 生次郎

本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪 タワーB 18階

事業内容：純粋持株会社（グループ会社の経営管理）

URL：https://raxus.inc/