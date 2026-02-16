【低価格・高品質の個別指導キャンパス】2026年2月 移転・増床校舎のお知らせ

新教育総合研究会株式会社

個別指導キャンパスを全国展開する新教育総合研究会株式会社（本社：大阪市北区／代表取締役社長：福盛訓之）は、生徒数の増加に伴い、2校舎（大阪府）を移転、1校舎（滋賀県）を増床いたしました。

■個別指導キャンパス 2026年2月 移転校舎

教室名：個別指導キャンパス 牧野校

移転日：2026年2月2日

住所：〒573-1141 大阪府枚方市養父西町22-4 マルエスマンション1階103号

最寄り駅：京阪本線「牧野駅」

個別指導キャンパス 牧野校 :https://www.canpass-kobetsu.com/school/makino/教室見学・無料体験授業 受付中です！

教室名：個別指導キャンパス 御殿山校

移転日：2026年2月16日

住所：〒573-1182 大阪府枚方市御殿山町5-31 宮部ビル2階西側

最寄り駅：京阪本線「御殿山駅」

■個別指導キャンパス 2026年2月 増床校舎

個別指導キャンパス 御殿山校 :https://www.canpass-kobetsu.com/school/gotenyama/教室見学・無料体験授業 受付中です！

教室名：個別指導キャンパス 能登川校

移転日：2026年2月2日

住所：〒521-1221 滋賀県東近江市垣見町 765番地 能登川駅前ひろせ店舗 1階

最寄り駅：JR東海道本線「能登川駅」

個別指導キャンパス 能登川校 :https://www.canpass-kobetsu.com/school/notogawa/教室見学・無料体験授業 受付中です！

全国約370校を展開中の個別指導キャンパスの校舎は、ほとんどの校舎が駅の近く等、地元の方にお通いいただきやすい場所にございます。

【お得な入会キャンペーン実施中！】

創立33周年記念特典

★授業料最大16回分無料★



１.春期講習会授業料 4回分無料

２.通常授業料 最大8回分無料

３.ペア入会割引 授業料双方4回分無料(※1)



※新規正式入塾に限る。特典締切3/28まで。

※特典適用条件の詳細は教室担当にご確認くださいませ。

※1：同時に入会された方それぞれ通常授業料4回分無料。



【当塾は入塾金 無料0円です】

【個別指導キャンパスについて】

「コベキャン」「キャンパス」の愛称でおなじみの個別指導キャンパスは、低価格で高品質な個別指導塾です。他の個別指導塾の6割程度の授業料を創業当初から維持しています。大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・愛知・愛媛・東京・千葉・埼玉・福岡に直営校舎を展開中。成績が上がらなければ3ヶ月間授業料免除となる成績保証制度を業界でもいち早く導入し、「絶対に成績を上げる」をモットーに、地域に密着した教室展開をしています。当塾の８割が友人同士の紹介や口コミからのご入塾で、高い評価をいただいております。

