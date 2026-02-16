【無料資料公開】オンライン診療 新規開業スタートガイド――制度・運用・採算・PF選定を体系化

株式会社9lione

株式会社9lione（本社：東京都練馬区、代表取締役：廣田雄将）は、開業医・医療法人向けの無料資料「オンライン診療 新規開業スタートガイド」を公開しました。

無料ダウンロードする :https://preview.studio.site/live/4BqNPbY1Wr/white-paper/white-paper-2

オンライン診療は「集客」以前に、制度要件・医療安全・個人情報・説明責任といった“運用設計のミス”が事故や炎上につながりやすい領域です。

本ガイドでは、立ち上げに必要な「制度」「事業」「運用」「採算」の4つの柱を、意思決定の順番に沿って体系化しました。

初期のつまずきを減らし、“事故なく・無理なく・続く”オンライン診療を実装するための実務要件と判断軸をまとめています（全6セクション／20ページ）。

■ 本ガイドで解説していること（抜粋）

・国のガイドラインを踏まえた、開業前に確定すべき必須要件（院内SOP）

・事業・提供設計：ビジネスモデルの類型、メニュー／ターゲット設計の考え方

・運用設計：患者体験（UX）と院内体制、ツール構成を“一気通貫”で設計するポイント

・プラットフォーム選定：Must/Nice/NGの要件定義、比較軸、ベンダーに投げられる質問テンプレ

・採算設計：コスト分解、料金設計、広告費、ユニットエコノミクス（LTV/CAC）の考え方

・最小の集客概要／開業前チェックリスト

■ 国の資料（まず押さえるべき公的指針）

・オンライン診療の適切な実施に関する指針（厚労省）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000209283.html

・オンライン診療の利用手順の手引書（厚労省）

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38334.html

・遠隔医療モデル参考書（オンライン診療版・改訂）（厚労省）

https://www.mhlw.go.jp/content/001259561.pdf

・オンライン診療その他の遠隔医療に関する事例集（厚労省）

https://www.mhlw.go.jp/content/001246664.pdf



■ こんな方におすすめ

・オンライン診療を新規に立ち上げたい（開業医／医療法人）

・提供範囲、本人確認、同意取得、緊急時導線、記録（ログ）などの“院内ルール”を整えたい

・プラットフォーム選定で、導入後に「できないこと」が発覚するリスクを避けたい

・採算（料金／コスト／広告費）をどんぶり勘定にせず、持続可能な形で設計したい



■ 入手方法

本プレスリリースの「添付資料」よりダウンロードいただけます。



■ 株式会社9lioneについて

株式会社9lioneは、医薬品流通DXを推進する企業です。

二次流通プラットフォーム／クラウド受発注・在庫管理／オンライン診療の新規事業支援／医薬品卸売などを通じて、

医療機関が抱える課題を解決し、継続的な成長を支援します。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社9lione

E-Mail：info@9lione.com