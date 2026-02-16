ラムサール条約湿地・三方五湖をクルーズ＆地元グルメで堪能する期間限定セットプランが登場！
福井県美浜町
[表: https://prtimes.jp/data/corp/165212/table/37_1_7fa8b74be1a5c2df5efeb7c62bbb2092.jpg?v=202602160151 ]
寒ぶり
へしこ
ぶりカツ
2023年4月開業
美浜町レイクセンター
福井県美浜町（美浜町レイクセンター）では、国内初の再生可能エネルギーを動力とした電池推進遊覧船で三方五湖を巡る「三方五湖ネイチャークルーズ」と、美浜ならではの地元グルメランチを組み合わせたお得なプラン『地元グルメ×三方五湖ネイチャークルーズ』を開催します。
ラムサール条約湿地・若狭湾国定公園を代表する景勝地「三方五湖」の自然と、旬の味覚を一度に楽しめる内容で、家族旅行やグループ旅行などの新たな選択肢としてご利用いただけます。
イベント概要
各日とも「クルーズ＋ランチの」のセットプランです。
※料理には、ご飯・みそ汁・漬物が付きます。
※終了しました。
※遊覧船内での食事はできません。
※料金には乗船料が含まれます。
※クルーズが欠航となった場合、次回使える乗船券をプレゼントします。
※0～2歳は参加無料です。
時間・場所
クルーズ時間：10:45～11:35
ランチ時間：12:00～
会場：美浜町レイクセンター（三方五湖ネイチャークルーズ乗り場）
アクセス
舞鶴若狭自動車道 若狭美浜ICから車で15分
レインボーライン山頂公園から車で約10分
道の駅若狭美浜はまびよりからアクセス良好
定員・申込方法
定員：各回20名（事前予約制・先着順）
申込締切：開催日の1週間前まで
申し込みフォームから、または電話でお申し込みください。
https://forms.gle/d2Jqjr2mck6GbNN68
美浜町観光誘客課 施設連携グループ
担当：リーダー 和多田 康宏
〒919-1124 福井県三方郡美浜町早瀬24-4-1
TEL：0770-47-5960 FAX：0770-47-5961
MAIL：lakecenter@town.fukui-mihama.lg.jp
HP：https://mihama-lakecenter.com/