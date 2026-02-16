ラムサール条約湿地・三方五湖をクルーズ＆地元グルメで堪能する期間限定セットプランが登場！

写真拡大 (全6枚)

福井県美浜町

福井県美浜町（美浜町レイクセンター）では、国内初の再生可能エネルギーを動力とした電池推進遊覧船で三方五湖を巡る「三方五湖ネイチャークルーズ」と、美浜ならではの地元グルメランチを組み合わせたお得なプラン『地元グルメ×三方五湖ネイチャークルーズ』を開催します。


ラムサール条約湿地・若狭湾国定公園を代表する景勝地「三方五湖」の自然と、旬の味覚を一度に楽しめる内容で、家族旅行やグループ旅行などの新たな選択肢としてご利用いただけます。


イベント概要

各日とも「クルーズ＋ランチの」のセットプランです。


※料理には、ご飯・みそ汁・漬物が付きます。


[表: https://prtimes.jp/data/corp/165212/table/37_1_7fa8b74be1a5c2df5efeb7c62bbb2092.jpg?v=202602160151 ]

寒ぶり

※終了しました。




へしこ




ぶりカツ




※遊覧船内での食事はできません。


※料金には乗船料が含まれます。


※クルーズが欠航となった場合、次回使える乗船券をプレゼントします。


※0～2歳は参加無料です。


時間・場所

クルーズ時間：10:45～11:35


ランチ時間：12:00～


会場：美浜町レイクセンター（三方五湖ネイチャークルーズ乗り場）


アクセス

舞鶴若狭自動車道　若狭美浜ICから車で15分


レインボーライン山頂公園から車で約10分


道の駅若狭美浜はまびよりからアクセス良好


定員・申込方法

定員：各回20名（事前予約制・先着順）


申込締切：開催日の1週間前まで


申し込みフォームから、または電話でお申し込みください。


https://forms.gle/d2Jqjr2mck6GbNN68






2023年4月開業
美浜町レイクセンター

美浜町観光誘客課　施設連携グループ


担当：リーダー　和多田　康宏


〒919-1124　福井県三方郡美浜町早瀬24-4-1


TEL：0770-47-5960　FAX：0770-47-5961


MAIL：lakecenter@town.fukui-mihama.lg.jp


HP：https://mihama-lakecenter.com/