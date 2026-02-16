ラムサール条約湿地・三方五湖をクルーズ＆地元グルメで堪能する期間限定セットプランが登場！

福井県美浜町

福井県美浜町（美浜町レイクセンター）では、国内初の再生可能エネルギーを動力とした電池推進遊覧船で三方五湖を巡る「三方五湖ネイチャークルーズ」と、美浜ならではの地元グルメランチを組み合わせたお得なプラン『地元グルメ×三方五湖ネイチャークルーズ』を開催します。

ラムサール条約湿地・若狭湾国定公園を代表する景勝地「三方五湖」の自然と、旬の味覚を一度に楽しめる内容で、家族旅行やグループ旅行などの新たな選択肢としてご利用いただけます。

イベント概要

各日とも「クルーズ＋ランチの」のセットプランです。

※料理には、ご飯・みそ汁・漬物が付きます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/165212/table/37_1_7fa8b74be1a5c2df5efeb7c62bbb2092.jpg?v=202602160151 ]寒ぶり

※終了しました。

へしこ

ぶりカツ

※遊覧船内での食事はできません。

※料金には乗船料が含まれます。

※クルーズが欠航となった場合、次回使える乗船券をプレゼントします。

※0～2歳は参加無料です。

時間・場所

クルーズ時間：10:45～11:35

ランチ時間：12:00～

会場：美浜町レイクセンター（三方五湖ネイチャークルーズ乗り場）

アクセス

舞鶴若狭自動車道 若狭美浜ICから車で15分

レインボーライン山頂公園から車で約10分

道の駅若狭美浜はまびよりからアクセス良好

定員・申込方法

定員：各回20名（事前予約制・先着順）

申込締切：開催日の1週間前まで

申し込みフォームから、または電話でお申し込みください。

https://forms.gle/d2Jqjr2mck6GbNN68

2023年4月開業美浜町レイクセンター

美浜町観光誘客課 施設連携グループ

担当：リーダー 和多田 康宏

〒919-1124 福井県三方郡美浜町早瀬24-4-1

TEL：0770-47-5960 FAX：0770-47-5961

MAIL：lakecenter@town.fukui-mihama.lg.jp

HP：https://mihama-lakecenter.com/