SendWOW、初のタクシー広告を2月16日より都内で放映開始

BtoBシーンにおいて、ギフトやレターを簡単に送れるギフトマーケティングプラットフォーム「SendWOW(センドワオ)」を開発・提供する株式会社Smapo(本社：東京都港区、代表取締役：蔭山 明里、以下、Smapo)は、2026年2月16日(月)より、ビジネス映像メディア「PIVOT」で公開中の動画を再編集の上、初となるタクシー広告を放映することをお知らせします。

■施策背景

Smapoは「相手を想う優しいコミュニケーションがスタンダードな世の中に」というビジョンのもと、シンプルなお手紙や自社ノベルティ、デジタルギフトなどの「ビジネスギフト(※)」を送付できる「SendWOW」を2022年より提供。これにより「For You」な営業活動の促進および顧客体験の向上を通じて、企業とステークホルダーとのより良い関係構築に貢献してまいりました。

2025年4月には、チャンネル登録者数約380万人を誇る（2026年2月時点）ビジネス映像メディア「PIVOT」に出演。SendWOWを実際に導入いただいたお客様の声とともに、ビジネスギフトがメール開封率やROIの観点からBtoBビジネスに与えるインパクトについて、Smapo代表取締役の蔭山が解説しました。

そして、2026年2月16日（月）より、同動画を30秒尺に再編集した映像を、全国35都道府県で走行するタクシーにて放映開始いたします（※一部放映がない車両もございます）。本取り組みを通じて「ビジネスギフト」という新たな概念の認知拡大を図るとともに、SendWOWを活用することで業務工数を抑えながらステークホルダーとの関係性をより深められることを広く発信してまいります。

※ビジネスギフトとは、取引先をはじめとするステークホルダーとの関係性強化を目的とした、企業のユニークなギフトのこと。海外ではすでに広く浸透しており、日本においても今後さらなる普及が期待されています

■タクシー広告実施概要

公開日：2026年2月16日(月)~3月29日(日)

放映エリア：全国35都道府県に展開※一部放映がない車両がございます

放映時間：30秒

放映内容：ビジネス映像メディア「PIVOT」で公開された本編動画コンテンツの再編版

本編URL：https://www.youtube.com/watch?v=8AArePFmxhY&t=1615s(https://www.youtube.com/watch?v=8AArePFmxhY&t=1615s)

■タクシー広告の初配信を記念したキャンペーンを実施いたします！

【タクシー広告配信記念】BtoBビジネスギフトプレゼントキャンペーン

キャンペーン期間：2026年2月16日(月)~3月29日(日)

内容：お問い合わせの際、タクシー広告内に記載のキーワードをお伝えいただいた方には抽選で、初回商談時に「ビジネスギフト」をプレゼントいたします。

■オフラインイベント「ビジネスギフトデイ2026」開催！

【ohpner・LayerX登壇】ビジネスギフトデイ2026 ～営業とマーケが動きやすい リアル接点の作り方～

BtoBビジネスにおける顧客接点は、広告やメールなどのデジタルマーケティング施策を中心に、営業担当者による電話を組み合わせる形が主流となっています。一方で近年、1to1のコミュニケーションの価値が再評価される中、特に注目を集めているのが「BtoBビジネスギフト施策」です。

本イベントでは、2026年におけるビジネスギフト活用の意義や、顧客接点の変化、そして具体的な活用方法について、先進的な取り組みを行なっているohpner株式会社(https://ohpner.com/)様および株式会社LayerX(https://layerx.co.jp/)様をお招きし、参加者の皆様に向けた知見共有の場としてお届けします。

◆開催概要

日時：2026年3月11日(水)19:00~21:00

場所：株式会社ギフティ 五反田オフィス（オフライン開催）

〒141-0022 東京都品川区東五反田2-10-2 13F

◆申し込みURL

https://businessgiftday2026.peatix.com/

◆こんな方におすすめ

・BtoBマーケティング責任者・マネージャーの方で、新たな顧客アプローチにより商談数を増やしたい方

・営業/インサイドセールスとマーケティング施策の連携を、より効率的に行いたい方

・メルマガや電話アプローチだけでなく、ターゲット顧客にとって心地よい新たなアプローチを模索している方

・顧客に自社の魅力を伝え、よりファンになってもらいたいと考えている方

・Salesforceに蓄積された顧客資産を最大限に活用したいと考えている方

■株式会社Smapoについて

Smapoは「相手を想う優しいコミュニケーションがスタンダードな世の中に」というビジョンのもと、パーソナライズなオフライン施策 × データライズ × Cloudのソフトウェア/データベースを提供するスタートアップです。BtoBシーンにおいて、ギフトやレターを簡単に送れるギフトマーケティングプラットフォーム「SendWOW」を2022年より提供しており、効率的かつ柔軟性の高いオフライン送付施策を実現しています。

社名： 株式会社Smapo

所在地： 〒103-0027 東京都中央区日本橋２丁目１－１７ 丹生ビル2階

代表者： 代表取締役 蔭山 明里

URL： 株式会社Smapo(https://www.smapo.co/company)

SendWOW(https://sendwow.jp/)