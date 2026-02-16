2つの波長と4つの周波数が出力できる、光ファイバーテスターライトソースを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、2つの波長と4つの変調周波数に対応した光ファイバーライトソース「LAN-HTST-LS01」を発売しました。

850nm・1300nm波長のマルチモードに対応し、SC・FCコネクタインターフェースで使用可能です。

電池残量表示、オートパワーオフ機能、背面スタンドなど便利な機能を搭載しています。

【掲載ページ】

品名：光ファイバーライトソース（マルチモード）

品番：LAN-HTST-LS01 標準価格：48,180円（税抜き 43,800円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=LAN-HTST-LS01

光ファイバーテスター用の光源を出力

光ファイバーネットワークでは、光源からの信号がケーブルを通って伝送されます。

本製品の「LAN-HTST-LS01（ライトソース）」が光信号を送り、別売の「LAN-TCT7100（パワーメーター）」が到達した信号の損失を測定します。

2つの波長、4つの周波数が出力可能

マルチモード850nm/1300nmの2つの波長に対し、CW（0Hz）、270Hz、1kHz、2kHzの変調周波数の出力が可能です。

各種インターフェースに対応

FCコネクタ用アダプタとSCコネクタ用アダプタが付属しているので、FC・SCの各種インターフェースに対応します。※別売りのLC変換アダプタHAD-FCLC-50を使用することでLCコネクタにも対応できます。

電源管理機能付き

オートパワーオフ機能のON・OFFの切り替えができ、電池残量表示付機能がついています。

待たずにすぐ使える

電源を入れるとすぐに使用できます。

保護キャップ付き

使用しない時は、接続部を保護キャップで守ります。

スタンド付き

本体背面にスタンドが付いています。

収納ケース付き

持ち運びや保管に便利な収納ケース付きです。

肩掛けや手持ちで持ち運べる

収納ケースは、取っ手とショルダーベルトが付いているので、手持ちや肩掛けして持ち運べます。

ショルダーベルトは取り外し可能です。

------------------------------------------------------------------------------------------------

【関連ページ】

LANテスター・光ファイバーテスター

https://www.sanwa.co.jp/product/network/lantester/index.html#optical-fiber-tst

光ファイバーケーブルの選び方

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/hikaricable_select/index.html

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/LAN-HTST-LS01

■サンワサプライ WEBサイト

https://www.sanwa.co.jp/

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X

https://twitter.com/sanwainfo

■サンワサプライ Facebook

https://fb.me/SanwaSupplyJP

■YouTube公式チャンネル

http://sanwa.jp/youtube

------------------------------------------------------------------------------------------------

https://prtimes.jp/a/?f=d11495-5810-e65f639f7a896acc442719b92edc213b.pdf