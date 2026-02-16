2つの波長と4つの周波数が出力できる、光ファイバーテスターライトソースを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、2つの波長と4つの変調周波数に対応した光ファイバーライトソース「LAN-HTST-LS01」を発売しました。
850nm・1300nm波長のマルチモードに対応し、SC・FCコネクタインターフェースで使用可能です。
電池残量表示、オートパワーオフ機能、背面スタンドなど便利な機能を搭載しています。
【掲載ページ】
品名：光ファイバーライトソース（マルチモード）
品番：LAN-HTST-LS01 標準価格：48,180円（税抜き 43,800円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=LAN-HTST-LS01
光ファイバーテスター用の光源を出力
光ファイバーネットワークでは、光源からの信号がケーブルを通って伝送されます。
本製品の「LAN-HTST-LS01（ライトソース）」が光信号を送り、別売の「LAN-TCT7100（パワーメーター）」が到達した信号の損失を測定します。
2つの波長、4つの周波数が出力可能
マルチモード850nm/1300nmの2つの波長に対し、CW（0Hz）、270Hz、1kHz、2kHzの変調周波数の出力が可能です。
各種インターフェースに対応
FCコネクタ用アダプタとSCコネクタ用アダプタが付属しているので、FC・SCの各種インターフェースに対応します。※別売りのLC変換アダプタHAD-FCLC-50を使用することでLCコネクタにも対応できます。
電源管理機能付き
オートパワーオフ機能のON・OFFの切り替えができ、電池残量表示付機能がついています。
待たずにすぐ使える
電源を入れるとすぐに使用できます。
保護キャップ付き
使用しない時は、接続部を保護キャップで守ります。
スタンド付き
本体背面にスタンドが付いています。
収納ケース付き
持ち運びや保管に便利な収納ケース付きです。
肩掛けや手持ちで持ち運べる
収納ケースは、取っ手とショルダーベルトが付いているので、手持ちや肩掛けして持ち運べます。
ショルダーベルトは取り外し可能です。
------------------------------------------------------------------------------------------------
【関連ページ】
LANテスター・光ファイバーテスター
https://www.sanwa.co.jp/product/network/lantester/index.html#optical-fiber-tst
光ファイバーケーブルの選び方
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/hikaricable_select/index.html
サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/LAN-HTST-LS01
■サンワサプライ WEBサイト
https://www.sanwa.co.jp/
■サンワサプライ Instagram
https://www.instagram.com/sanwasupply_official/
■サンワサプライ X
https://twitter.com/sanwainfo
■サンワサプライ Facebook
https://fb.me/SanwaSupplyJP
■YouTube公式チャンネル
http://sanwa.jp/youtube
------------------------------------------------------------------------------------------------
https://prtimes.jp/a/?f=d11495-5810-e65f639f7a896acc442719b92edc213b.pdf