インスタントカメラのパイオニア「Polaroid」、世界最大級のカメラと写真・映像のワールドプレミアショー「CP+（シーピープラス）2026」に出展

VISTAL VISION株式会社

インスタントカメラのパイオニアであるPolaroid社（ポラロイド）は、2026年2月26日（木）から4日間にわたりパシフィコ横浜で開催される、世界最大級のカメラと写真・映像のワールドプレミアショー「CP＋（シーピープラス）2026」に出展いたします。本出展は、日本正規代理店であるVISTAL VISION株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大石哲也）より発表するものです。

期間中は、Polaroid社 CEOのDan氏が来日し、日本市場への強いコミットメントと今後の戦略について発信いたします。また、ブース内では「Polaroid Now Generation 3」の新色を初披露するとともに、Polaroid史上最も高性能なハイエンドインスタントカメラ「Polaroid I-2」のデモンストレーションを行います。

「CP+2026」への出展を通じて、Polaroidは日本の写真コミュニティとの関係をさらに強化するとともに、アナログのインスタント写真が持つ創造的な可能性を新たな世代に提案していきます。

■インスタントカメラブランドとして、初の「CP+」出展

デジタル技術の進化により、誰もが日常的に写真を撮り、瞬時に共有できる時代となりました。一方で近年、「1枚をじっくり撮る」「写真をモノとして残す」といった写真体験の価値が、あらためて見直されています。Polaroidは、撮影からプリントまでを一瞬で完結させ、世界に一枚だけの写真が生まれる体験を提供し続けてきました。Polaroidはデジタル全盛の今だからこそ、その価値をあらためて伝えたいと考えています。

■Polaroidブース概要

会場では、人気機種「Polaroid Now Generation 3」の新色の初披露やPolaroid史上最も高性能なハイエンドインスタントカメラ「Polaroid I-2」デモンストレーションを実施し、Polaroidならではの多彩なカメラをご紹介いたします。実際にその場で撮影することで、デジタルとは異なる、世界に一枚だけの写真が生まれる瞬間を体感いただけます。本ブースを通じて、Polaroidが提供する独自の写真表現と、その魅力を存分に感じていただける機会となっています。

また、限定施策として先着200名様に、Polaroidオリジナルのトートバッグおよびピンバッジをプレゼントいたします。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

■CP＋2026 開催概要

・名称 ：CP＋ (シーピープラス）2026

・開催日時：2026年2月26日（木）～３月1日（日）4日間 10時～18時

※最終日のみ17時

※2月26日（木）10時～12時はVIP・プレスの入場時間です

・会場 ：パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）／オンライン

※ハイブリッド形式にて開催（オンラインは3月31日までアーカイブ配信）

・公式 ：https://www.cpplus.jp/

■Polaroidについて

Polaroid（ポラロイド）は、1937年にエドウィン・ランド博士によって創業され、80年以上にわたりイメージング分野における革新を牽引してきました。1947年には世界初のインスタントカメラを発表し、1972年には象徴的な「SX-70」を世に送り出すことで、インスタント写真を単なる技術から文化的ムーブメントへと昇華させました。

デジタル写真の普及により一時は事業縮小を余儀なくされ、2008年にはインスタントフィルムの生産停止という転機を迎えました。しかし、世界中の愛好家や関係者の尽力により、オランダに残る最後のPolaroid工場は守られ、現在もインスタントフィルムの生産は継続されています。

今日のPolaroidは、アナログならではのインスタント写真体験を通じて、人と人とのつながりや真正性、そして自己表現の価値を称えるブランドとして、世界中のクリエイターやユーザーにインスピレーションを提供し続けています。

■Polaroid CEO（Dan Dossa）プロフィール

Dan Dossaは、世界初のインスタント写真ブランド「Polaroid」のCEO。アナログ写真の価値とクリエイティビティを現代に再定義しながら、ブランドのグローバル展開をリードしている。

国際ブランド経営において豊富な経験を持ち、以前はThe Walt Disney Companyにて要職を歴任。

特にDisney Consumer Products部門ではシニアポジションとして、世界各市場における事業成長とブランド拡張を牽引してきた。

現在はPolaroidのCEOとして、アナログ体験を軸にしたブランドの現代化と、新世代との接点拡張を推進している。

■会社概要

会社名：VISTAL VISION株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前5丁目17番11号 パークサイドオーサキ２階

代表者：大石哲也

設立 ：2020年4月

URL ：https://vistalvision.jp/