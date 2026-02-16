世界で評価されたAI体型分析機「Bodydot 」日本正式発売！

Ｍｉｒａｒｔ株式会社【利用者自身がセルフで「体型・姿勢・バランス・動き」を計測できる、次世代AI体型分析機「Bodydot」】

Mirart株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役:中野 峻輔、以下「当社」）は、韓国で多数のフィットネスクラブや健康施設に導入されている次世代AI体型分析機 “Bodydot” の日本における正規販売・サービス提供を開始いたします。

「Bodydot」は、AI技術と3Dカメラを組み合わせ、体型・姿勢・バランス・動きなどのデータを高速かつ高精度に解析する体型分析機としてTeam Elysium Inc.（韓国）からリリースされました。

一方、当社は国内のフィットネス施設に導入が加速している治療院向けに開発された「姿勢解析アプリ」が多くの施設でスタッフ不足により運用が難しいという問題に直面している点に着目。国内外の姿勢解析に取り組むベンダー数社とその解決策を模索してきた結果、韓国Team Elysium Inc. が開発する「Bodydot」がマッチすると判断。同社とともに日本語化・日本仕様への変更を進めており、2026年3月2日（月）から国内での正式販売を開始いたします。

【Bodydot導入の背景】

【省スペースで洗練的なデザインの「Bodydot」本体】

現代のフィットネス市場では、単なる体重や体脂肪率の測定に留まらない「体型の多角的な可視化」が重要視され、国内でも多くの施設が治療院向けに開発されたタブレット型の姿勢解析アプリを採用され始めております。

しかしながら、タブレット型はスタッフが撮らなければならず、人員が少なくなっているフィットネスクラブ・公共スポーツ施設、無人運用の24時間ジム等では、撮影用スタッフを十分に割り当てられず、利用者の姿勢を測りたいというニーズには十分に対応が出来ていない現状があります。加えて、タブレット型では、タブレット内蔵のカメラで撮影するため、測定者を立体的に捉えることができないという問題もありました。

今回ご案内する「Bodydot」は、利用者自身による「セルフ撮影」を実現し、専門的な知見と3D撮影・AI分析を組み合わせることにより、多様な体型データをわずか30秒で解析、従来のフィットネスツールにはない“定量的な情報”を提供します。

【主な特長】

・AI×3D技術による高精度分析

AIが骨格・姿勢・体形のゆがみを高精度解析。

・セルフオペレーション

スタッフの手を借りずに、セルフで撮影から

解析結果表示まで行えます。

しかも、3Dカメラを搭載した専用端末を測定

者自身のスマートフォンからコントロール！

解析結果も測定者自身のスマートフォンに表

示されるので、だれでもカンタンにいつでも

体型・姿勢測定が可能になりました。

・高速解析（約30秒）

わずか30秒の短時間で分析・結果提示が可能。

・多様なフィットネスシーンに対応

フィットネスクラブ、公共スポーツ施設、ピラティススタジオ

から企業の健康支援まで…幅広く利用可能。

セルフオペレーションではないスタッフの手による撮影・解析

ももちろん可能ですので、パーソナルジム、サーキットトレー

ニング系の施設でも利用 可能です。



・CES2025で、 INNOVATION AWAWDSを受賞！

毎年１月に米国・ラスベガスで行われている世界的なエレクトロ

ニクスショーである「CES」で昨年、Innovation Awardsを受賞

しています。

【本製品の発表展示・オンライン発表会・関西個別体験会のご案内】

【CareTex'26・Bodydotプース】

「Bodydot」は、ご体験いただくことが全ての出発点であると考え下記の通り、ご体験や製品をご理解いただく機会を設けさせていただくことになりました。

まずは、ぜひ実際の目で見て、話を聞いて、本製品の独自性をご体感ください。

【発表展示】

2/25（水）～27（金）『CareTEX東京’26』

東京ビッグサイト 西展示棟

【小間番号】28-26「チームエリシウム」ブースとして出展

https://caretex.jp/

【展示会会場からの生配信！】

【オンライン発表会】

2/25（水）17:15～17:45 CareTex会場から生配信

視聴申込みは、下記からお願いします。

（参加は無料です。申込者に限りアーカイブ配信も有り。）

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_g_rzocPARfeZE6js9dbNFg



【関西・個別体験会】

3/11（水）10:00～17:00（個別入替性）大阪本町にて開催

詳細は、下記サイトで発表していきます。

https://www.mirart.fit/post/bodydot_event

定期的なチェックをお願いします。

当社について

【鏡の質に拘った「SmartMirror」は、】

当社は、美容・運動・健康分野に強いスマートテック企業として、2022年に設立されました。

鏡の質に拘ったSmartMirror（美容室への納入実績は、国内No.1）や韓国式セルフフォト機など、ユニークなIoT・DX製品を製造・販売しております。また、フィットネスの分野では、国内最大級の映像レッスンサービス「HF24BOX」で、100社以上のフィットネス企業と取引があります。

【会社名】Ｍｉｒａｒｔ（ミラート）株式会社

【住 所】〒104-0032 東京都中央区八丁堀1-7-7 八重洲レザンビル

【資本金】3,700万円

【URL】 https://mirart.jp/

【フィットネス事業LP】 https://www.mirart.fit/

本製品のお問合せ先

Mirart株式会社 Bodydot担当 【e-mail】sales@mirart.jp 【TEL】03-6280-3570