AIで自分好みの絵画をデザイン。紙の質感を再現した電子インク式アートフレーム『 AI E-ink Frame ″Kokonna″』machi-yaにて先行販売 & 蔦屋家電＋にて展示中

輸入販売代理業、広告代理業を展開するオスカージャパン株式会社（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：瀧本 寿）は、生成AIと電子インク技術を融合した次世代アートフレーム『AI E-ink Frame "Kokonna"』の販売を、2026年2月16日(月)より開始しました。

現在、クラウドファンディングサイト「machi-ya」にて先行販売を実施するとともに、世界中のユニークなプロダクトを体験できる次世代型ショールーム「蔦屋家電＋（東京・二子玉川）」にて実機展示を行い、実際の質感やAIアート体験を来場者に向けて公開しています。

蔦屋家電＋（東京・二子玉川）

本商品は、2026年3月29日(日)までの42日間、クラウドファンディング「machi-ya」にて先行販売を実施しています。machi-yaでは、数量限定・最大39％OFFにてお買い求めいただけます。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=ORhE82xkVKo ]

家や職場に飾られている絵画や写真。入れ替えには手間やコストがかかり、保管場所にも悩みがちです。その結果、同じものを飾り続けてしまう方も多いのではないでしょうか。

そんな、これまでのアートにまつわる不便を解決するのが、「アートをもっと自由に、もっと日常に」という想いから生まれた「AI E-ink Frame "Kokonna"」です。

AI E-ink Frame "Kokonna"の特長

1.電子インク技術を採用。まるで紙に描いたような色彩と質感を表現

2.AIと会話するだけで、数分で自分好みのアートを制作

3.スマホアプリで手軽に写真や絵画を転送

4.フル充電で約1年間充電不要。ストレスフリー設計

5.バックライト不使用。寝室に飾っても、明かりで睡眠を妨げない

6.ゴッホやフェルメール......、世界の名画を、自宅で鑑賞

7.アートと実用性を両立。時刻・天気・ニュース・カレンダーを表示可能

特徴1：電子インク技術を採用。まるで紙に描いたような色彩と質感を表現

「AI E-ink Frame "Kokonna"」は、フルカラー印刷並みの色の再現力を持つ電子インク技術「Spectra（スペクトラ）6」を採用。

バックライトを使わずに、紙に印刷した絵画のような自然な色彩と質感を再現できます。

モニター特有の発光感やチラつきがなく、長時間眺めても目が疲れにくいため、

アートを“鑑賞する”体験を叶えます。

特徴2：AIと会話するだけで、数分で自分好みのアートを制作

「AI E-ink Frame "Kokonna"」の専用アプリには、音声認識に対応した生成AIを搭載。

AIと会話するだけで、イメージをくみ取ったオリジナルアートを約1～2分で生成。

元の画像や写真がなくても制作できるほか、既存の写真や絵画をもとに、水彩・油彩・デッサン・漫画・ポップアートなど50種類以上の画風に変換可能です。

※生成AI機能は従量課金制。40枚で約5.16米ドル、日本円で約800円程度(1枚当たり約20円／米ドル＝155円で計算)。1ポイントで、生成AIによる画像生成を1回ご利用いただけます。本商品では、1商品（1フレーム）につき無料で100ポイントが付与されます。

特徴3：スマホアプリで手軽に写真や絵画を転送

「AI E-ink Frame "Kokonna"」は、専用スマホアプリをダウンロードすることで、スマホに保存している写真や画像をWi-Fi経由で簡単送信。フレームを取り外すことなく、手軽にアートの入れ替えができます。



季節やイベントに合わせてアートを切り替えたい飲食店やサロン、病院などでも、いつでも手軽に空間をアップデートできます。

さらに、専用アプリには自動トリミング機能を搭載。絵のサイズに合わせてフレームを買い揃える必要はありません。

特徴4：フル充電で約1年間充電不要。ストレスフリー設計

「AI E-ink Frame "Kokonna"」は、1回のフル充電で、約1年間充電不要。

頻繁な充電や電源管理の手間がなく、 一度設置すれば飾りっぱなしで使えます。

特徴5：バックライト不使用。寝室に飾っても、明かりで睡眠を妨げない

「AI E-ink Frame "Kokonna"」は、バックライトを使用しない電子インク方式を採用。電源をONにしたままでも、部屋の照明を消せば、通常の絵画と同じように自然に暗くなります。発光による眩しさがないため、寝室に飾っても明かりが気にならず、睡眠を妨げません。

※本商品の使用にはWi-Fi環境が必要です。

特徴6：ゴッホやフェルメール......、世界の名画を、自宅で鑑賞

「AI E-ink Frame "Kokonna"」には、ゴッホやフェルメールなど、世界50以上の美術館・博物館に収蔵された名画を収録。

自宅にいながら、まるで世界の美術館を巡るように、名画の数々を鑑賞できます。

特徴7：アートと実用性を両立。時刻・天気・ニュース・カレンダーを表示可能

「AI E-ink Frame "Kokonna"」は、時刻・天気・ニュース・カレンダーを表示できるスマートウィジェットとしても利用できます。

専用スマホアプリで言語や地域を設定すると、スマートフォンのウィジェット情報をフレーム上に反映。表示レイアウトは複数パターンから選択できるため、アートの美しさを保ちながら、日常に役立つ情報を取り入れられます。

※本商品の使用にはWi-Fi環境が必要です。

商品仕様

プロジェクト概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/142703/table/21_1_4a7dd8e94489c63c294a20e323b0f323.jpg?v=202602160351 ]

商品名：MAXEVIS AI E-ink Frame "Kokonna"



先行販売期間：2026年2月16日(月)より - 2026年3月29日(日) の42日間

購入先はこちら▼

https://camp-fire.jp/projects/917080/view(https://camp-fire.jp/projects/917080/view)



【machi-ya 限定の特別価格をご用意】

machi-yaでは数量限定・最大39％OFFにてお買い求めいただけます。

■4inch×1

19,040円（税込）～（最大32％OFF）

■4inch×2

34,720円（税込）～（最大38％OFF）

■7.3 inch×1

32,640円（税込）～（最大32％OFF）

■7.3 inch×2

59,520円（税込）～（最大38％OFF）

■13.3 inch×1

58,800円（税込）～（最大30％OFF）

■13.3 inch×2

109,200円（税込）～（最大35％OFF）

■28.5 inch×1 ※完全受注生産

292,800円（税込）～（最大39％OFF）



＜カラー＞

・アルミ

・ウォールナット

＜リターンお届け＞

2026年6月予定

【会社概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/142703/table/21_2_0b20e92fc55fc92534ca3d7c9c08e58a.jpg?v=202602160351 ]