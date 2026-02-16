大塚商会へAI基盤技術「JAPAN AI AGENT」を提供　～中堅・中小企業向けAI支援サービス「たよれーる ビジネスAIエージェント」を販売へ～

JAPAN AI株式会社

JAPAN AI株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下JAPAN AI）は、株式会社大塚商会（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大塚 裕司）が2026年3月中旬より提供開始する中堅・中小企業向けAI業務支援サービス「たよれーる ビジネスAIエージェント」に、当社のAI基盤技術「JAPAN AI AGENT」を提供したことをお知らせいたします。

開発背景

中堅・中小企業では、DX推進の必要性が高まる一方で、「AIを導入したいが何から始めればよいか分からない」「導入しても現場で使いこなせるか不安」「自社の業務に本当に役立つのか判断できない」といった課題を抱えています。また、情報収集や分析といった準備業務に多くの時間が割かれ、顧客との対話や戦略立案など、本来注力すべき業務が後回しになりがちな構造的課題を抱えています。

中堅・中小企業向けAI業務支援サービス「たよれーる ビジネスAIエージェント」

「たよれーる ビジネスAIエージェント」は、当社の「JAPAN AI AGENT」をベースに、大塚商会のオリジナルAIエージェントに、「たよれーる」ブランドの充実したサポート体制を加えた、中堅・中小企業向けAIエージェントサービスです。



営業、経営管理、マーケティング、総務人事、顧客対応など、汎用的に使える110体以上の多様な職種別AIエージェントに対応しており、利用者は自身の役割に適したAI支援を即座に受けることができます。また、大塚商会グループの基幹業務システムやスケジュール管理ツールとの連携により、データ分析や訪問準備といった定型業務の自動化を実現します。

今後の展望

JAPAN AIは、今回の大塚商会への技術提供を契機にパートナー企業との連携を拡大し、より多くの企業が実務で活用できるAI技術の提供を目指します。また、既存の業務システムとの連携機能を強化し、導入企業が段階的にAI活用できる環境を整備してまいります。



JAPAN AI AGENTについて

設定した目標やゴールに対し、AIが自ら思考し、特定のタスクを実行するAIシステム。日常的に発生する様々なタスクを自動化することができます。

サービスサイト：https://japan-ai.co.jp/agent/





JAPAN AIについて

JAPAN AI株式会社は「AIで持続可能な未来の社会を創る」をビジョンに掲げ、AIに関連するプロダクトやサービス開発を行い、多様な業界や産業のさらなる発展に貢献していきます。

会社概要

社 名：JAPAN AI株式会社

代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭

本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階

設 立：2023年4月

事業内容：人工知能の研究開発、人工知能に関するコンサルティングサービス

URL：https://japan-ai.co.jp/

本リリースに関する報道関係者の問い合わせ先

JAPAN AI株式会社

広報担当：佐藤

Mail：press@japan-ai.co.jp



