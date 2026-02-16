「グローバルWiFi(R)」４Ｇ無制限プランの提供エリアが134の国・地域へ拡大！さらに、日本での５Ｇ無制限プランの提供も開始。

株式会社ビジョン

「人と人をつなぐ。」「世界をつなぐ。」のテーマのもと、グローバルWiFi事業、情報通信サービス事業、グランピング・ツーリズム事業を展開する株式会社ビジョン（本社：東京都新宿区 代表取締役社長 COO：大田健司 以下、当社）は、海外用Wi-Fiレンタルサービスの「グローバルWiFi(R)」において、データ通信量の制限を設けない「４Ｇ 無制限プラン」の提供エリアを134の国と地域に拡大しました。また、５Ｇ無制限プランでは新たに日本が追加され、56の国と地域でご利用可能となりました。

動画リリースはこちらから

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Oj4XMGqbeWQ ]

現在、動画SNSの流行やAIサービスの普及、さらにはIoT機器の一般化により、人々が消費するデータ通信量は世界的に増加しています。こうした背景を受け、海外渡航においても「高速かつ無制限」なインターネット環境は、滞在の快適さを左右する重要なインフラとなっています。

２月12日より新たにラインナップへ加わったのは、これまで３Ｇまでの提供に留まっていたエチオピア、ナミビア、ジンバブエ、ボツワナ、ベリーズ、スバールバル諸島です。これらのエリアで、無制限プラン、１日あたり1.1GBなどのすべての４Ｇプランが選択可能となりました。また、あわせて日本国内向けの５Ｇ 無制限プランも提供を開始いたしました。

当社は今後も、世界各地へ渡航されるみなさまの利便性を向上させるべく、より快適なインターネット環境の提供と持続的なサービス向上に尽力してまいります。

■ 新プランの概要

〇開始日： 2026年２月12日

〇料金： https://townwifi.com/price/(https://townwifi.com/price/?utm_source=prtimes)

〇４Ｇ 各種プラン 対象エリア：エチオピア、ジンバブエ、スバールバル諸島、ナミビア、ベリーズ、ボツワナ

（※五十音順に掲載）

〇５Ｇ 無制限プラン 対象エリア：日本

〇無制限プランについて：

品質の良い通信をより快適にご利用いただけるサービスとして構築することを目的とした提供となるため、今後、提供エリアや提供料金の変更等が発生する場合がございます。

※無制限プランに関するご利用上の注意：

・５Ｇプランについて、５Ｇにつながらない場合、４Ｇ通信に切り替わりデータ通信をご提供します。また、エリア状況によっては、５Ｇに接続せず４Ｇ通信のみの接続となる場合があります。４Ｇ接続の際は、最新機器でのご提供のため、従来の４Ｇ端末よりも通信速度は速くなります。＊エリアの状況により変わります。

・ご利用になる通信容量は、過剰な通信があった場合、渡航国の提携通信事業者の政策または当社の判断により通信制限がかかる場合がございます。

・当社の“通信品質”基準と“電波調査”について

「グローバルWiFi(R)」では、世界中の高速モバイル通信を、世界中の通信事業者との連係により情報をアップデート、検証をおこなった上でご提供しています。

エリアや通信方式、プランを追加するにあたっては、必ず念入りな現地での検証“電波調査”をしています。

検証カバレッジ（電波のつながるエリア）の広さや電波の途切れる建物やスポットの検証、実際の通信速度の計測をおこなった上で、当社独自の通信品質の基準を満たすと判断した際に回線調達をして提供しています。

検証は、当社の海外スタッフや、一部エリアのパートナー企業にておこなっています。

世界では多くの５Ｇ提供通信事業者がありますが、当社は十分な品質基準に達しているエリアから順次提供してまいります。

■ グローバルWiFi(R) サービス概要

〇サービス内容：海外用Wi-Fiルーターレンタルサービス

〇料金：300円／日から

〇サービス提供エリア：世界200以上の国と地域

〇申込み方法 ： Webサイト（https://townwifi.com/(https://townwifi.com/?utm_source=prtimes)）、空港カウンター申込み、お電話でのお申込み

〇機器受け取り／返却方法 ： 空港（国内20空港）、施設、宅配、コンビニ（受け取りのみ）、海外での事業所受け取りが可能

〇提供事業者：株式会社ビジョン

〇受け渡し／返却対応空港カウンター

・当日申込：

成田空港〔*1〕、羽田空港、関西国際空港、伊丹空港、中部国際空港、福岡空港、那覇空港〔*1〕、大分空港〔*2〕、鹿児島空港〔*5〕、新千歳空港、静岡空港〔*6〕、広島空港〔*6〕、宮崎空港〔*8〕、仙台空港、熊本空港〔*6〕、北九州空港〔*6〕、みやこ下地島空港〔*6〕、小松空港〔*9〕、新潟空港〔*6〕

・受け渡し／返却：

成田空港〔*3〕、羽田空港、関西国際空港、伊丹空港、中部国際空港、福岡空港、那覇空港〔*4〕、大分空港〔*2〕、鹿児島空港〔*5〕、新千歳空港、静岡空港〔*6〕、広島空港〔*6〕、宮崎空港〔*8〕、仙台空港〔*6〕、熊本空港〔*6〕、北九州空港〔*6〕、みやこ下地島空港〔*6〕、小松空港〔*9〕、旭川空港〔*2〕、新潟空港〔*6〕

・施設：渋谷ちかみち〔*7〕、JR宮崎駅〔*6〕、東京モノレール羽田空港第３ターミナル駅〔*6〕、グランデュオ蒲田〔*6〕、博多港〔*6〕

・海外：（現地） ハワイ、韓国

〔*1〕「J WiFi & Mobile」でのご契約となります。

〔*2〕「総合案内」でのご対応となります。

〔*3〕「J WiFi & Mobile」でのご対応となります。

〔*4〕 国際線１階到着ロビー 総合案内横「J WiFi & Mobile」でのご対応となります。

〔*5〕「多機能サービスカウンター」でのご対応となります。

〔*6〕無人受け取りロッカー「スマートピックアップ」「返却ボックス」でのご対応となります。

〔*7〕受け渡しのみのご対応となります。

〔*8〕「手ぶら観光サービスカウンター」でのご対応となります。

〔*9〕「総合売店 宅配便受付カウンター」でのご対応となります。

■株式会社ビジョン 会社概要

「世の中の情報通信産業革命に貢献します。」を経営理念に掲げ、コーポレートスローガンである"More vision, More success."に沿い、より先見性のある選択で、お客さまにより多くの成功を得ていただくべく、情報通信分野における事業を主軸に、サービスを提供しています。

・商号：株式会社ビジョン

・東京証券取引所プライム市場 （証券コード：9416）

・代表者：代表取締役社長COO 大田健司（おおた けんじ）

・本社所在地：東京都新宿区新宿６丁目27番30号新宿イーストサイドスクエア8階

・設立年月：2001年12月 （創業1995年６月）

・資本金：2,938,000,000円

・ホームページ：https://www.vision-net.co.jp/(https://www.vision-net.co.jp/?utm_source=prtimes)

・IRライブラリ：https://www.vision-net.co.jp/ir/(https://www.vision-net.co.jp/ir/?utm_source=prtimes)

・事業内容：

1. グローバルWiFi事業

海外事業／国内事業

2. 情報通信サービス事業

固定通信事業／移動体通信事業／ブロードバンド事業／OA機器販売事業／インターネットメディア事業

3. グランピング・ツーリズム事業

4. その他