＜News＞2026年2月25日『EGGコンソール ハイドライド3 PC-8801mkIISR』をSteam(R) 向けにリリース。
2026年2月16日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社Ｄ４エンタープライズ（本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人）は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」の他機種向け展開である「EGGコンソール」にて、「EGGコンソール ハイドライド3 PC-8801mkIISR」をSteam(R)向けに2月25日より配信開始することをお知らせいたします。
ゲーム画面１
ゲーム画面２
ゲーム画面３
ゲーム画面４
ヒーロー画像
人気アクションRPGシリーズ完結編。冒険者となってふたたびフェアリーランドを救うことができるか！
新たな戦闘システムや時間・重量の概念の導入などを盛り込み、より臨場感のある冒険が楽しめます。
【基本情報】
タイトル ： EGGコンソール ハイドライド3 PC-8801mkIISR
ジャンル ： アクション、ロールプレイングゲーム
メーカー ： T&E SOFT
オリジナル版発売年：1987年
配信サイトURL ： https://store.steampowered.com/app/4195970/EGG_3_PC8801mkIISR/
発 売 日 ： 2026年2月25日
価 格 ： 1,200円（税込）（日本）
権利表記 ：
(C) D4Enterprise Co.,Ltd. / (C) MSX Licensing Corporation.
【『ハイドライド3』について】
ハイドライド3は、1987年にT&Eソフトから発売されたアクションRPGです。
日本のアクションRPGの金字塔である「ハイドライドシリーズ」の3作目で、プレイヤーは再びフェアリーランドに起こった危機を救うため立ち上がります。
シリーズの続編として前作から受け継がれたグラフィックやサウンドに加えて、攻撃が体当たりから攻撃ボタンに変更されるなどアクション性も向上し、職業選択ができたり、時間の概念があったり、冒険中には食事が必要だったり、アイテムの所持重量があるため荷物のマネジメントが必要だったりと、様々な要素をほどよく盛り込んだ意欲作。
ハイドライドファンだけでなく、幾多のゲームファンを唸らせた作品といえるでしょう。
【『EGGコンソール ハイドライド3 PC-8801mkIISR』について】
・「シーンセレクト」モード
アプリケーション標準で用意している、ゲーム内のシーンをすぐに楽しめます。
シーンセレクト画面
・「ギャラリー」モード
当時の貴重なマニュアルをいつでも閲覧可能。
ギャラリー画面
※ 『プロジェクトEGG』とは
PC-9801、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。
D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。
