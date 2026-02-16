2026年3月1日、萩・明倫学舎の文化祭2026にPHONE APPLIが参加

株式会社PHONE APPLI

すべての企業をウェルビーイング企業にアップグレードすることを目指す、株式会社PHONE APPLI（本社：東京都港区、代表取締役社長：大林 春彦）は、2026年3月1日（日）に萩・明倫学舎（山口県萩市）で開催される「萩・明倫学舎の文化祭2026」（主催：NPO萩明倫学舎）に参加し、4号館入居事業者として当社の萩 明倫館オフィス（CaMP HAGI）の公開を含めた体験イベントを開催いたします。

当社萩 明倫館オフィスは、近代日本の人材育成に影響を与えた吉田松陰と松下村塾のゆかりの地である萩・明倫学舎内に構え、プロダクト開発からカスタマーサクセスまでの業務を担いながら、IT人材の育成と多様な働き方を実践・発信している戦略拠点です。今回の文化祭では、地域の皆さまに萩に根ざして働くIT企業の姿を身近に感じていただくことを目的に、IT企業ならではの最先端のオフィス環境を特別に公開し、子どもから大人まで、親子で楽しめる体験型イベントを実施します。

■イベント概要：萩・明倫学舎の文化祭2026「PHONE APPLIオフィス体験」

- 日時：2026年3月1日（日）10:00～16:00- 場所：〒758-0041 山口県萩市大字江向602番地 萩・明倫学舎4号館2階PHONE APPLI 萩 明倫館オフィスCaMP HAGI- 内容：オフィス公開／体験型イベント／来場者プレゼント- 主催：株式会社PHONE APPLI- 公式サイト：https://phoneappli.net/corp/company/office/hagi/

■見どころ

（１）IT企業の最先端のオフィス環境を体験

当日は、当社オフィスの執務スペースを特別公開し、IT企業ならではの多様な働き方や、生産性・創造性を高める設備環境をご覧いただけます。未来の「働く」を体感できる場として、子どもから大人まで幅広い世代に触れていただけます。

上司と部下の対話を深める、防音性に優れた「1on1ブース」高解像度のウルトラワイドディスプレイを備えたビデオ会議が可能な会議室個々の働き方に合わせて調整できる自動昇降デスクリラックスしてくつろげる「焚き火」をモチーフにした休憩スペース「Takibi」（２）親子で楽しめるサンクスカード体験

2025年3月に開催された前回の文化祭で好評を博した「サンクスカード体験」を今年も実施します。電子黒板を使い、親子で楽しみながら「ありがとう」の気持ちをカードにする体験などを通じて、コミュニケーションの大切さを自然に学べる機会を提供します。

対象年齢：5歳以上

・PHONE APPLIのサンクスカード「PHONE APPLI THANKS」について

日々の業務の中で感じた感謝や称賛をカードにして“贈りあう”サービスです。

従業員同士がお互いに認め合う文化を醸成することで、心理的安全性を高めます。

また組織のウェルビーイング経営にも寄与します。

詳しくはこちら：https://phoneappli.net/pathanks/

（３）来訪者特典

お子様を含め、来訪者の方、先着50名様に当社ノベルティやお菓子をプレゼントします。見学のみの来訪も歓迎しております。気軽にお立ち寄りください。

■萩・明倫学舎の文化祭2026について

3月4日の開館記念日に合わせ、3月1日（日）と3月8日（日）に、感謝の気持ちを込めたイベントを開催。

ぞうきんがけレース、縁日、マルシェ、歴史パフォーマンス、大板山たたら太鼓、猿回し、シャボン玉ショー、幕末資料体験、レストラン萩暦特別メニュー、周遊スタンプラリー、4号館入居者によるオフィス体験やプログラミング教室といったワークショップなど、多くの催しを用意してお待ちしています。今年はジオパークフェアとコラボ！レアな体験もできます。

イベント内容は日によって異なります。詳しくはチラシをご参照ください。

主催：NPO萩明倫学舎

公式サイト：https://hagimeirin.jp/

■萩 明倫館オフィス CaMP HAGI について

本オフィスは、当社の第二の戦略拠点として2019年10月に萩・明倫学舎本館2階の復元教室に開所し、その後2022年5月に現在の4号館2階に移設されました。萩は、藩校・明倫館を中心に約300年にわたり学問と人材育成を重んじてきた地域であり、当社が掲げる「人的資本経営」と高い親和性を持っています。当社では、地方と都市の情報格差をなくし、地域に根差した若手のIT人材育成を進めており、本拠点はその象徴的な役割を担っています。

開設にあたり、地元高校からの採用を軸に、アプリケーション開発からカスタマーサクセスまで、エンジニアの育成を中心とした教育モデルを構築し、短期間でスキル習得ができる環境を整備。萩市の強い企業誘致の意向と、地域の未来をともにつくる行政の姿勢も後押しとなり、歴史的建造物である明倫学舎に企業オフィスを構えるというユニークな取り組みが実現しました。オフィスは昇降デスクや1on1ブースなど最新設備を導入したハイブリッドワークプレイスとして整備、東京本社と常時映像でつながり、場所に縛られない協働が可能です。

さらに、地域イベントや見学会、高校生向けワークショップなどを通じて「地域に開かれたオフィス」としての役割も担い、萩のまちとともに新しい働き方と人材育成モデルづくりの実践と発信を行っています。

《株式会社PHONE APPLI 会社概要》

代表取締役社長 ：大林 春彦

所在地 ：〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル8階

設立 ：2008年1月

資本金 ：398,365,710円

事業内容 ：PHONE APPLI PEOPLE（組織を強くするコミュニケーションポータル）等クラウドサービスの企画・開発・販売、アプリケーション開発・販売（Microsoft、Cisco、Salesforce等の連携アプリケーション）、ウェルビーイング経営のコンサルティング事業、各種IP-PBX対応アプリケーションの開発・運用

URL ：https://phoneappli.net/

《本件に関するお問い合わせ先》

株式会社PHONE APPLI

〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル8階

広報部

E-mail：pr@phoneappli.net