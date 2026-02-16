「Gomez売買不動産情報アプリランキング」の発表について

株式会社ブロードバンドセキュリティ

株式会社ブロードバンドセキュリティ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：滝澤 貴志、以下 当社）は、「Gomez売買不動産情報アプリランキング」をGomezのウェブサイト（https://www.gomez.co.jp/）で発表したことをお知らせします。

本ランキングは、国内の主要な不動産売買向けスマートフォンアプリを対象に、使いやすさや情報提供の質を評価したものです。

当社では2025年11月に売買不動産情報スマホサイトランキングを発表しましたが、今回のスマートフォンアプリの調査では、サイトとは異なる各社独自の機能や強みが数多く見受けられました。

特に、マイページ機能やお気に入り登録など、ユーザー自身で気になる物件情報をカスタマイズできる機能を搭載したアプリが多く、物件情報の整理や比較をアプリ上で効率的に行える点は、物件探しを行うユーザーにとって大きなメリットであると言えます。

本調査では、検索のしやすさや導線の明確さ、写真や動画など視覚情報の充実度、ローンシミュレーションや地域情報の有無、問い合わせフォームや資料請求のしやすさ、さらにプライバシー対応（Cookie通知や個人情報同意の有無）といった点も重視しています。

当ランキングは、「アプリの使いやすさ」「情報量とコンテンツ」「安定性と信頼感」「便利な機能・サービス」の4カテゴリに基づき、全221項目により当社アナリストが評価を行い、総合的に優れた不動産売買スマホアプリをランキング形式で発表するものです。

「Gomez売買不動産情報アプリランキング」の結果は、以下のとおりです。

【上位アプリの特徴】

総合第1位は、アットホーム（運営会社：アットホーム）となりました。カテゴリ別では、「アプリの使いやすさ」と「安定性と信頼」の2カテゴリで1位を獲得しました。

特に注目すべき点として、エリアや沿線から物件を検索する際、画面上部に地図が表示される機能が挙げられます。隣接する市区町村や駅、地形まで同時に把握できるため、土地勘のないユーザーにとっても検討しやすい設計となっています。また、地図検索では徒歩・自転車・車といった移動手段別に、所要時間圏内での検索が可能となっており、電車以外で通勤・通学を行うユーザーにとっても物件を探しやすい点が特徴です。これまでありそうでなかった視点を取り入れた、利便性の高い機能が充実しています。

総合第2位は、SUUMO（運営会社：リクルート）となりました。カテゴリ別では、「便利な機能・サービス」で１位、「情報量とコンテンツ」と「安定性と信頼感」の2カテゴリで2位を獲得しました。

物件詳細ページでは、最近閲覧した物件との比較が自動的に表示される機能を備えており、ユーザー自身のお気に入りや検討傾向を把握しやすい設計となっています。また過去に閲覧した物件へ戻ることなく内容を確認できるため、比較検討の手間を軽減し、物件選びを効率的に進めることが可能です。ページ全体の情報構成にも一貫性があり、視認性に優れたレイアウトとなっている点も評価できます。

総合第3位は、goo住宅・不動産（エヌ・ティ・ティ レゾナント）となりました。カテゴリ別では、「情報量とコンテンツ」で1位を獲得しています。

自治体が提供する子育て支援制度や住宅関連の助成情報など、暮らしに関する各種データを比較表形式で閲覧でき、都道府県をまたいだ比較が可能な点は大きな特長です。土地の住み替えを検討しているユーザーにとって、必要な情報を一括して収集できる利便性の高い機能となっています。また、「住みやすさ調査」では、実際に居住しているユーザーによるリアルな口コミを、ファミリー・カップル・一人暮らしといったライフスタイル別に確認でき、幅広いユーザー層を意識した情報提供がなされています。

【全体的な傾向】

今回実施したスマートフォンアプリ調査では、各社においてカスタマイズ機能の充実が顕著に見受けられました。プロフィールを事前に登録することにより希望条件にマッチした情報を取得できる仕組みや、お気に入り管理では地図上にマッピングしながら比較検討ができる機能や比較表を備えたアプリも多く、物件探しから比較・検討までをアプリ内で完結できる環境が整いつつあります。加えて、メモ機能や内見管理、やることリストなど、見学から購入・契約に至るまでの検討プロセスを支援するコンテンツも充実していました。

一方で、「安定性と信頼感」のカテゴリにおいては、全体的に達成度が低い結果となりました。利用規約や問い合わせページ、お役立ちコンテンツなどがウェブビュー表示にとどまり、確認のないまま外部ブラウザへ遷移してしまうアプリが多く見受けられます。また、個人情報保護方針への明確な同意取得やポリシーページが未整備のアプリも多く、今後はユーザーが安心して利用できる環境整備が急務であると考えられます。

【調査概要】【評価方法】

本調査では、スマートフォンアプリの利便性をさまざまな角度から分析・評価するために、以下の4つのカテゴリからなるランキング・スコアカードを用います。各カテゴリの主な評価内容は以下のとおりです。

【Gomezについて】

Gomezは、インターネット上で提供されるサービスを中立的な立場から評価・分析し、インターネット利用者の利便性向上とEコマース市場などの拡大に貢献するための情報提供・企業向けのアドバイスを目的とし、消費者・企業双方に対して利益となる情報を掲載しています。

Gomezを運用するゴメス・コンサルティング事業は、BBSec が2021年7月にモーニングスター株式会社より事業継承しております。

【BBSecについて】

BBSecは、ITセキュリティの診断・運用・保守・デジタルフォレンジックを手掛けるトータルセキュリティ・サービスプロバイダーです。「便利で安全なネットワーク社会を創造する」をコンセプトに、2000年11月の設立以来、高い技術力と豊富な経験、幅広い情報収集力を生かし、大手企業、通信事業者から IT ベンチャーに至るまで、様々な企業のITサービスをセキュリティ面でサポートしています。