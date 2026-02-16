日本の電力市場でトップ成長率を記録したオクトパスエナジー、公式グッズストア「Shoptopus（ショプトパス）」日本公式サイトを本格オープン！

TGオクトパスエナジー株式会社

2022年から1137%の成長を遂げ、電力会社上位40社の中で成長率第1位を記録した[1]オクトパスエナジーは、テクノロジーの力で環境価値の高いエネルギーを、魅力的な価格と斬新なサービスで提供してきました。こうしたエネルギー領域での取り組みに加え、ブランドの世界観や想いを、より日常に近い形で届ける新たな接点として、このたび公式グッズストア「Shoptopus（ショプトパス）」の日本公式サイトを本格オープンいたします。

「Shoptopus」は、オクトパスエナジーの公式マスコット「コンスタンティン」をはじめ、ブランドの世界観を反映したオリジナルグッズを展開する公式オンラインストアです。英国での展開を通じて多くの支持を集めてきた本ストアを、日本の皆さまにもお楽しみいただけます。

[1]データ出展：資源エネルギー庁電力調査統計表【3-(1) 電力需要実績】の 2022 年 1 月から 2024 年 12 月までの低圧電灯の電力 需要（kWh）※「電力会社上位 40 社」は、2024 年 1 月～2024 年 12 月の低圧電灯の電力需要合計値の上位 40 社 ※「成長率」 は、「2024 年 1 月~12 月の低圧電灯の電力需要合計値」と「2023 年 1 月~12 月の低圧電灯の電力需要合計値」を「2022 年 1 月 ~12 月の低圧電灯の電力需要合計値」で割り算して計算

オクトパスエナジーの世界観を楽しめる、オリジナルグッズを展開！

「Shoptopus」は、オクトパスエナジーの公式キャラクター「コンスタンティン」をモチーフにしたアイテムをはじめ、ファッションから雑貨まで、ブランドの世界観を反映したオリジナルグッズを展開する公式オンラインストアです。

日常使いしやすいアパレルやバッグ、ステーショナリーなど、暮らしの中で自然にブランドに

触れられるラインナップを取り揃えています。

Shoptopus公式サイト（日本）：https://shoptopus.jp/

また、「Shoptopus」は、単なるグッズ販売にとどまらず、「営利を目的としない」特別な取り組みとして運営されています。グッズ販売による収益はすべて、ストア運営に必要な費用を除き、森林保全活動などを行う一般社団法人more treesへの寄付をはじめ、より良い社会の実現に向けた活動に活用されます[2]。

なお、公式サイトのオープンを記念し、3,000円（税込）以上ご購入いただいたお客さまを対象に、オクトパスエナジーの公式キャラクター「コンスタンティン」の指人形（リサイクル素材100%）をプレゼントするキャンペーンを実施します。

本キャンペーンは、環境への配慮と遊び心を両立した取り組みとして、「Shoptopus」の世界観やブランドの想いを、より身近に感じていただくことを目的としています。

期間：2026年2月16日（月）～ 3月15日（日）23:59まで

キャンペーン詳細：https://octo.ps/3NPyBCB

オクトパスエナジーは、エネルギーだけでなく、日常の選択そのものが社会や環境への前向きなアクションにつながることを大切にしています。日常の中で楽しみながら、ブランドの想いや社会への貢献に触れていただける体験、「愛とパワー」を「Shoptopus」を通じて提供してまいります。

[2] グッズ販売による収益は、ストア運営等に必要な費用を除き、全額を寄付します。

オクトパスエナジーについて：

オクトパスエナジー（本社：英国）は、テクノロジーを活用してグリーンなエネルギーを低価格で提供し、透明性のあるサービスを通じてお客さま体験を変革することを使命としています。2016年に英国で事業を開始し、わずか9年で世界約1,000万世帯に再生可能エネルギー由来の電力を提供しています。

日本においては、2021年に東京ガスとの合弁会社を設立し、事業を開始。以降4年で契約件数50万件を突破するなど急速に成長を続けており、お客さまの86％が「電気代が安くなったと実感」しているほか、Googleレビューでも★4.4の評価を獲得するなど、生活者視点に立ったサービス設計が支持されています。

現在、日本を含む英国、ドイツ、ニュージーランド、米国、スペイン、イタリア、フランスの8か国で電力小売事業を展開しています。

公式サイト：https://octopusenergy.co.jp/

公式ブログ：https://octopusenergy.co.jp/blogs