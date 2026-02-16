三陽合同会社、Lofree DOTシリーズの新色：Lipstickキーボード＆テンキーパッドの日本国内販売開始

三陽合同会社


　三陽合同会社（本社：東京都、代表：加勢 悠）は、2026年2月16日（月）より、同社が運営するECサイト「Lofree Japan」にて、Lofree DOTシリーズの新色：Tri-Mode ワイヤレスメカニカルキーボードの「Lipstick 」および「Lipstick Tri-Mode ワイヤレステンキーパッド」の日本国内販売を開始いたします。


　Lofree Lipstickシリーズは、時代を超えて愛される5色のリップスティックからインスピレーションを得て、シルバーとブラックの２色デザインを展開しました。デスク環境に彩りを添える外観と快適な使用感でタイピングを特別な体験に変えてくれます。


製品特徴


　Lipstick

　リップカラーを表現したデュアルカラーPBTキーキャップ（ツヤ仕上げ／マット仕上げ）を採用し、プレミアム感のある外観を実現しました。キーキャップの質感に合わせ、シルバーモデルにはクリアケース、ブラックモデルにはマット仕上げの本体ケースを使用しています。


　ガスケットマウント構造を採用することでより柔らかく快適な打鍵感を提供。Bluetooth 5.3、2.4GHz、USB-Cのトライモード接続に対応し、最大3台のデバイスに接続可能です。また、Windows、macOS、iOS、Androidなど幅広いOSに対応します。


　さらに、ホットスワップ対応のGateronスイッチを採用し、好みに応じた打鍵感のカスタマイズが可能。最大1000HzのポーリングレートとNキーロールオーバーに対応し、安定した入力性能を実現しました。


　4000mAh容量バッテリーを内蔵し、バックライトオフ時で最大約14日間の使用が可能です。






Lipstick Tri-Mode ワイヤレス テンキーパッド

　20キー構成のテンキーパッドで数値入力の効率化をサポートします。Bluetooth 5.3、2.4GHz、USB-C接続に対応し、最大3台のデバイスに同時接続可能です。


　ホットスワップ対応のGateronスイッチ、Nキーロールオーバー対応、ホワイトLEDバックライトを備え、優れた操作性と実用性を提供します。また、Numキーでテンキーモード、Calcキーで電卓モードへ切り替えて使用ことも可能です。






製品仕様


Lipstick


定価：オープンプライス


技術仕様


スペック
キーの数: 84 (75%)
マルチファンクションキーの数:10
スイッチステム: MX
スイッチ：Full POM Lofree × GATERON Foundation
スイッチタイプ: リニア
バックライト: 白色LED(5000K)
バックライトモード: 7
ホットスワップ対応: 〇
Nキーロールオーバー対応: 〇
技適認証：取得済み


技適認証番号：R001-A20940
サイズと重量
サイズ: 325mm x 160.5mm x 44.4mm
重量: 972g


素材
フレーム：ABS
キーキャップ: PBT/PC
スイッチステム: POM


接続
接続モード: Bluetooth 5.3、2.4GHz、Type-C有線
Bluetooth名: DOT2@Lofree
ローリングレート: 1000Hz
対応システム: Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS


バッテリー
バッテリー容量: 4000mAh
充電時間: 約5時間
動作時間:
（全ライトオフ時）約14日間
（全ライト最大時）約30時間


製造


原産国：中国


設計・製造業者：Lofree


Lipstick Tri-Mode ワイヤレス テンキーパッド


定価：オープンプライス


技術仕様


サイズ：149.3mm × 94mm × 39.1mm


重量：252g


キーの数：20


バッテリー容量：900mAh


スイッチ：Gateron Switches


ホットスワップ対応：〇


接続モード：USB-C有線接続、Bluetooth5.3、2.4G無線接続


Bluetooth名：Digit 2@LOFREE


技適認証：取得済み


技適認証番号：R020-240267


製造


原産国：中国


設計・製造業者：Lofree


販売スケジュール


販売開始時間：2026年2月16日（月）より販売開始いたします。


購入サイト：


Lofree Japan　https://lofree.co.jp/


発送開始：


シルバーモデル：最短翌営業日発送いたします。
ブラックモデル：2026年3月上旬より順次発送いたします。


※各スケジュールは変更となる場合がございます。


●三陽合同会社では今後も、さまざまなブランドおよび製品を通じて、お客様一人ひとりの理想のデスク環境づくりをサポートしてまいります。
新製品情報やキャンペーン情報は、プレスリリースおよび公式SNSを通じて随時発信しておりますので、ぜひフォローいただけますと幸いです。



●公式Xアカウント：
Lofree Japan：@Lofree_japan_m



●一般のお客様お問い合わせ先
三陽合同会社
カスタマーサポート担当：info@sanyollc.com
TEL: 03-3525-7580