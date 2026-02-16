ŌURA、「Oura Ring 4 Ceramic」を日本の主要家電量販店などで販売開始

OURA HEALTH OY

世界をリードするスマートリングを開発・提供するŌURA（CEO：Tom Hale）は、「Oura Ring 4 Ceramic」をAmazon公式ストアおよびビックカメラ、ヨドバシカメラ、ヤマダデンキの各公式オンラインストアにて販売開始いたします。

■Oura Ring 4 Ceramicについて

「Oura Ring 4 Ceramic」は、高度なヘルスケア技術とエレガントなデザインが融合した、洗練されたスマートリングです。素材には、耐久性と軽量な着け心地、そして肌に優しくアレルギーの心配が少ない高性能ジルコニアセラミックを採用。焼成プロセスを経て素材の強度を高めることで、滑らかで光沢のある質感を実現しました。

Oura Ring 4の機能をすべて搭載した本製品は、Midnight（ミッドナイト）、Petal（ペタル）、Tide（タイド）、Cloud（クラウド）の4種類の限定カラーを展開。優れた耐久性と硬度を維持しながら、一人ひとりのスタイルに寄り添います。また、専用のセラミック・ポリッシング・パッドが付属しており、日常の細かな擦れ跡を簡単に取り除き、新品のような美しさを保つことができます。

詳細はこちら：https://ouraring.com/ja/store/rings/oura-ring-4-ceramic

■製品概要

Oura Ring 4 Ceramic

価格：\74,800（税込）

全4色（Midnight、Petal、Tide、Cloud）

公式サイトURL：https://ouraring.com/ja/store/rings/oura-ring-4-ceramic

Amazon：http://www.amazon.co.jp/oura_ceramic

ビックカメラ：https://www.biccamera.com/bc/item/14872461/

ヨドバシカメラ：https://www.yodobashi.com/product/100000001009722417/

ヤマダデンキ：https://www.yamada-denkiweb.com/

■ŌURAについて

ŌURA（オーラ）は、人々がより健康に、そしてより長く充実した人生を送れるようサポートするスマートリングのリーディングカンパニーです。「Oura Ring」を通じて、パーソナライズされた健康データやインサイト、そして日々のガイダンスを提供しています。

「シックケア（疾病治療）」から「プリベンティブヘルス（予防医療）」へとヘルスケアのあり方を変えることをミッションに掲げ、睡眠、アクティビティ、ストレス、コンディション（Readiness）、女性の健康、そして心臓の健康など、多角的なアプローチで世界中の一千万以上のメンバーをサポートしています。

医療におけるゴールドスタンダード（最適基準）と比較して科学的に検証されている軽量なOura Ringは、50以上の健康指標を継続的にトラッキングします。その精度は個人メンバーのみならず、数千もの研究チームや医療提供者、専門機関からも信頼を寄せられています。また、ウェルネスから医療分野まで1,000以上のエコシステムパートナーと連携し、予防医療の未来を切り拓いています。

2013年にフィンランドで設立され、現在はサンフランシスコに本社を置くŌURAは、これまでに9億ドル以上の資金を調達しました。2025年のシリーズE資金調達を経て、企業価値は約110億ドルに達しています。世界累計販売数は550万個を超え、健康インサイトプラットフォームの拡充とグローバル展開により、さらなる収益成長を続けています。



詳細については公式サイト（ouraring.com(https://ouraring.com/)）をご覧いただくか、Instagram、LinkedIn、TikTokでŌURAをフォローしてください。

※Oura Ringは医療機器ではなく、病気の診断・治療・予防・監視を目的としたものではありません。

■ŌURA 会社概要

会社名：Oura Health Oy

設立：2013年

CEO：Tom Hale

本社所在地：Oulu, Finland, and San Francisco

事業内容：スマートリング「Oura Ring」の開発・販売、および関連ソフトウェアサービスの提供

URL：https://ouraring.com/