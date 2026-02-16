【仙台から、リングへエール】「センダイガールズプロレスリング」へ「たきイオンメディック」を寄贈

株式会社アップドラフト

株式会社アップドラフト（本社：宮城県仙台市、代表取締役：松野雅樹）は、地元仙台を拠点に活動する女子プロレス団体「センダイガールズプロレスリング（通称：仙女）」に、医療用物質生成器「たきイオンメディック」を寄贈いたしました。2025年6月より締結しているスポンサー契約の一環として、過酷な連戦を戦う選手・スタッフの体調管理をサポートし、安心・快適な空間づくりに貢献してまいります。

寄贈の背景：地元仙台のスポーツを応援し、共に歩む

当社はかねてより、地元・仙台のスポーツや文化を支援し、地域社会に貢献する企業として活動してまいりました。「センダイガールズプロレスリング」が掲げる「強く、美しく、自立した女性像」という理念に深く共感し、2025年6月よりスポンサー契約を締結しています。

今回の寄贈は、この関係をさらに深め、選手やスタッフの環境改善をサポートするため実施いたしました。試合前後の控室や道場、遠征先でも活用いただけます。

寄贈の目的：寒さ・乾燥時期の体調維持と感染対策支援

冬から春にかけての気候は寒さと乾燥が続き、トップアスリートにとって「体調の維持」と「徹底した感染対策」が不可欠です。当社の「たきイオンメディック」は大自然の滝つぼを大幅に超えるイオンを発生し、快適な空気環境づくりに優れた特性を備えています。

この製品が、選手・スタッフ全員のコンディション管理や日々のパフォーマンス向上に寄与し、チームが最高の状態でファンの皆様の期待に応えられるよう、強力にサポートします。

里村社長とのご縁と活用ステージ

仙女代表の里村明衣子社長が以前より、イメージカラーであるレッドの「たきイオンメディック」を愛用されていたことがご縁となって、今回の寄贈が実現しました。

団体内での製品活用により、選手育成の道場や合宿施設における空気環境を最適化し、日々のトレーニングや遠征時のコンディション維持にもつなげていきます。

「たきイオンメディック」について

「たきイオンメディック」は国内製造の医療用物質生成器で、多くの医療機関や施設でも導入実績があります。アスリート空間だけでなく、日常生活や業務空間の清浄環境づくりにも貢献します。継続利用により、安定した効果が期待できます。

製品スペック（たきイオンメディック）

サイズ：幅120mm × 奥行120mm × 高さ220mm

重量：約1.7kg

消費電力：6W（省エネ設計）

特長：高いマイナスイオン発生／空気清浄／脱臭／静音設計／メンテナンスフリー

地域スポーツ支援への取り組み

株式会社アップドラフトは、地域スポーツ支援にも積極的に取り組んでいます。

・プロ野球「東北楽天ゴールデンイーグルス」オフィシャルシルバースポンサー

・女子プロレス「センダイガールズプロレスリング」スポンサー

・男子プロバスケットボール「仙台89ers」オフィシャルスポンサー

今後も「空気を変える」技術を通じて、スポーツ・文化・地域社会の発展に寄与してまいります。

会社概要

株式会社アップドラフト

・所在地：仙台市太白区富沢南1丁目22-11-1F

・TEL：022-304-1022 / FAX：022-304-1023

・E-mail：info@takiion.co.jp

・公式サイト：https://takiion.co.jp/

・公式X：https://twitter.com/MedicTaki ・ https://twitter.com/m_takiion

独自のマイナスイオン生成器「TAKI ION MEDIC（たきイオンメディック）」を製造・販売。新モデル「たきイオンUV-C」も展開し、より安心な空間づくりに貢献。地域活性にも尽力しています。