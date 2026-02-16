【仙台から、リングへエール】「センダイガールズプロレスリング」へ「たきイオンメディック」を寄贈
株式会社アップドラフト（本社：宮城県仙台市、代表取締役：松野雅樹）は、地元仙台を拠点に活動する女子プロレス団体「センダイガールズプロレスリング（通称：仙女）」に、医療用物質生成器「たきイオンメディック」を寄贈いたしました。2025年6月より締結しているスポンサー契約の一環として、過酷な連戦を戦う選手・スタッフの体調管理をサポートし、安心・快適な空間づくりに貢献してまいります。
寄贈の背景：地元仙台のスポーツを応援し、共に歩む
当社はかねてより、地元・仙台のスポーツや文化を支援し、地域社会に貢献する企業として活動してまいりました。「センダイガールズプロレスリング」が掲げる「強く、美しく、自立した女性像」という理念に深く共感し、2025年6月よりスポンサー契約を締結しています。
今回の寄贈は、この関係をさらに深め、選手やスタッフの環境改善をサポートするため実施いたしました。試合前後の控室や道場、遠征先でも活用いただけます。
寄贈の目的：寒さ・乾燥時期の体調維持と感染対策支援
冬から春にかけての気候は寒さと乾燥が続き、トップアスリートにとって「体調の維持」と「徹底した感染対策」が不可欠です。当社の「たきイオンメディック」は大自然の滝つぼを大幅に超えるイオンを発生し、快適な空気環境づくりに優れた特性を備えています。
この製品が、選手・スタッフ全員のコンディション管理や日々のパフォーマンス向上に寄与し、チームが最高の状態でファンの皆様の期待に応えられるよう、強力にサポートします。
里村社長とのご縁と活用ステージ
仙女代表の里村明衣子社長が以前より、イメージカラーであるレッドの「たきイオンメディック」を愛用されていたことがご縁となって、今回の寄贈が実現しました。
団体内での製品活用により、選手育成の道場や合宿施設における空気環境を最適化し、日々のトレーニングや遠征時のコンディション維持にもつなげていきます。
「たきイオンメディック」について
「たきイオンメディック」は国内製造の医療用物質生成器で、多くの医療機関や施設でも導入実績があります。アスリート空間だけでなく、日常生活や業務空間の清浄環境づくりにも貢献します。継続利用により、安定した効果が期待できます。
製品スペック（たきイオンメディック）
サイズ：幅120mm × 奥行120mm × 高さ220mm
重量：約1.7kg
消費電力：6W（省エネ設計）
特長：高いマイナスイオン発生／空気清浄／脱臭／静音設計／メンテナンスフリー
地域スポーツ支援への取り組み
株式会社アップドラフトは、地域スポーツ支援にも積極的に取り組んでいます。
・プロ野球「東北楽天ゴールデンイーグルス」オフィシャルシルバースポンサー
・女子プロレス「センダイガールズプロレスリング」スポンサー
・男子プロバスケットボール「仙台89ers」オフィシャルスポンサー
今後も「空気を変える」技術を通じて、スポーツ・文化・地域社会の発展に寄与してまいります。
会社概要
株式会社アップドラフト
・所在地：仙台市太白区富沢南1丁目22-11-1F
・TEL：022-304-1022 / FAX：022-304-1023
・E-mail：info@takiion.co.jp
・公式サイト：https://takiion.co.jp/
・公式X：https://twitter.com/MedicTaki ・ https://twitter.com/m_takiion
独自のマイナスイオン生成器「TAKI ION MEDIC（たきイオンメディック）」を製造・販売。新モデル「たきイオンUV-C」も展開し、より安心な空間づくりに貢献。地域活性にも尽力しています。