【3月12日開催】社員が判断できる組織の作り方！5方良し経営セミナーを開催

■概要

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（本社：東京都港区）は、

「社員が判断できる組織の作り方！5方良し経営セミナー」を開催いたします。

本セミナーでは、社長依存の経営から脱却し、

社員が迷わず判断できる組織構造のつくり方を体系的に解説します。

多くの企業で、次のような課題が発生しています。

・判断が社長や一部幹部に集中している

・現場が指示待ちになっている

・理念はあるが使われていない

・顧客対応や価格判断が人によってバラつく

これらの問題の本質は、能力不足ではありません。

判断基準が共有されていない構造にあります。

本セミナーでは、会社・従業員・顧客・世間・未来の五方向から経営を整える

「5方良し経営」の視点で、判断できる組織の設計方法を公開します。

■開催概要

開催日：2026年3月12日（木）13～15時

開催形式：オンライン開催

対象：中小企業・成長企業の経営者、役員

参加費：無料

▼セミナー申込はこちら

https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr1/

▼公式サイト

https://lumission.world/jp/

▼5方良し経営メディア

https://lumission.world/jp/media/

■なぜ今、「判断基準の共有」が必要なのか

市場環境の変化が激しい現代において、

経営者一人の判断だけで会社を動かすことは限界に近づいています。

・拠点が増える

・事業が増える

・人が増える

この局面で起こるのが、判断のブレと組織疲労です。

理念は掲げているが、

実際の価格決定や顧客対応、採用判断では使われていない。

この状態では、

売上は上がっても組織は疲弊し、信頼は積み上がりません。

今求められているのは、理念を浸透させることではなく、

理念を「判断基準」として機能させることです。

■セミナー内容（一部）

本セミナーでは、以下の内容を解説します。

・理念が形骸化する3つの構造

・売上と顧客満足度を同時に高める設計方法

・判断基準を経営の最上位に置く順番

・社員が自律的に動ける組織のつくり方

・5方良し経営で整える「会社・従業員・顧客・世間・次世代」の関係性

単なる理論解説ではなく、

実際の経営判断にどう落とし込むかまで具体的にお伝えします。

■「社長の分身」という支援サービスとの関係

本セミナーは、当社が提供する経営支援サービス

「社長の分身」の思想を公開する位置づけでもあります。

社長の分身とは、

経営者の判断基準を整理し、戦略・計画・実行まで伴走する支援サービスです。

・判断の属人化を解消

・理念を経営に接続

・現場と経営のズレを是正

年商1億円～100億円規模の企業を中心に支援を行っており、

無料相談も実施しております。

▼社長の分身（無料登録）

https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr2/

■このような方におすすめ

・社員にもっと判断を任せたい経営者

・社長依存から脱却したい企業

・理念を実際の経営に生かしたい方

・顧客満足度と利益の両立に悩んでいる方

・組織が拡大し、判断がブレ始めている企業

組織を強くしたい経営者にとって、判断基準の設計は避けて通れません。

■会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

公式サイト：https://lumission.world/jp/

お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact