「モンスターハンターフェスタ′26」ステージコンテンツやWEB配信情報を公開！　会場で楽しめるコンテンツも公開！

株式会社カプコン


全国のハンターが集結する、2月22日(日)開催の「モンスターハンター」ファンのお祭り「モンスターハンターフェスタ'26」。今回は、会場に来られない方もモンハンフェスタを楽しむことができるステージWEB生配信の情報を公開！　また、会場で楽しめる追加コンテンツやキャンペーン情報も公開！



■会場に来られない方はWEB生配信でステージコンテンツを楽しもう！　




【視聴チャンネル】


YouTube Live


https://www.youtube.com/live/_ALZbj9jxFY



X
https://x.com/MH_Wilds



【「モンスターハンターフェスタ'26」 WEB放送ステージスケジュール】
・10:20～11:55　「モンスターハンターフェスタ'26」オープニング＆スペシャルステージ


・12:20～13:15　『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』スペシャルステージ


・13:40～14:40　『モンスターハンターワイルズ』スペシャルステージ


・15:15～17:45　「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」準決勝＆決勝戦



※本イベントでは『モンスターハンターワイルズ』の大型拡張コンテンツに関する最新情報はございません。


※ステージの内容及びスケジュールは都合により変更になる場合がございます。


※会場では、狩王決定戦終了及びWEB放送終了後、大抽選会を予定しております。



【各ステージ紹介】


10:20～11:55　「モンスターハンターフェスタ'26」オープニング＆スペシャルステージ


「モンスターハンターフェスタ'26」のオープニングステージとして、『モンスターハンターワイルズ』に関するクイズ大会や来場者参加型チャレンジクエスト、『モンスターハンターワイルズ』世界観講座など、モンハンワイルズにまつわるステージコンテンツをお届けします。



12:20～13:15　『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』スペシャルステージ


3月13日(金)発売を控えた『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』の新たなプロモーション映像の公開、初公開範囲の実機プレイなど、最新情報をお届けいたします。



13:40～14:40　『モンスターハンターワイルズ』スペシャルステージ


まもなく狩猟解禁1周年を迎える『モンスターハンターワイルズ』について、今後配信予定のイベントクエスト情報をご紹介します。


※『モンスターハンターワイルズ』の大型拡張コンテンツに関する最新情報はございません。



15:15～17:45　「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」準決勝＆決勝戦


最速ハンターの頂点“狩王”を目指して全国のハンター達が己の腕を競い合う「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」。予選を勝ち抜いた6チームの精鋭ハンターによる「準決勝」及び「決勝戦」にご期待ください。


https://www.monsterhunter.com/championship/2026/japan/



【登壇 カプコン開発者】


「モンスターハンター」シリーズプロデューサー　辻本 良三


『モンスターハンターワイルズ』エグゼクティブディレクター　藤岡 要


『モンスターハンターワイルズ』ディレクター　徳田 優也



『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』ディレクター　大黒 健二


『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』リードゲームデザイナー　若原 大資



【ステージ/イベントゲスト】



ゴー☆ジャス

ザ・たっち

　　


【MC/進行】





・平岩康佑（「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」進行）



・宇佐美友紀



■人気キャラクター「オトモアイルー」が、AIインタラクティブサイネージ「てぇてぇシャッター」で初登場！



会場では、AVITA株式会社が提供するAIインタラクティブサイネージ「てぇてぇシャッター」で、オトモアイルーとのインタラクティブな体験をお楽しみいただけます。来場者の動きに合わせて表情やポーズを変えたり声を出したりと、まるでその場にいるかのようなリアルな反応を見せます。
さらに、オトモアイルーのほか、カプコンキャラクターをモチーフにした、遊んで・見て・買えるWebサイト「カプコンタウン」のロゴ入りが入ったPC・スマホで使えるオリジナル壁紙がもらえます。かわいくて頼れる相棒 ”オトモアイルー”がお待ちしています！





■カプコンタウンとは？
ゲームや映像など楽しいコンテンツが盛りだくさんな街です！　


『ストリートファイターII』や『ロックマン』などが遊べるクラシックゲームのラインナップは毎月更新予定ですので、ぜひ遊びに来てください。






■協賛企業ブース情報


「GALLERIA」ブース　


ハイパフォーマンスPC「GALLERIA（ガレリア）」にて、『モンスターハンターワイルズ』の動作確認済みPCを使用した試遊体験を実施いたします。


また、GALLERIAブースにお越しいただいたお客様へ、先着でGALLERIAステッカーを配布いたします。






【イベント開催概要】


■名称：モンスターハンターフェスタ'26


■日時：2026年2月22日(日)


■時間：10：00～18：00　※最終入場17：00（予定）


※場内の混雑状況により、安全のため入場規制や入場制限をかける場合がございます。


■会場：東京会場　幕張メッセ 2・3ホール


　 〒261-8550　千葉市美浜区中瀬2-1　


アクセス：https://www.m-messe.co.jp/access/


■入場無料・フリー入場制


■「モンスターハンターフェスタ'26」特設サイト


https://www.monsterhunter.com/festa/2026/japan/



《狩王決定戦 開催概要》
■名称：「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」
■日時： 2026年2月22日(日)
■「モンスターハンターワイルズ　狩王決定戦 2026」特設サイト


https://www.monsterhunter.com/championship/2026/japan/



「モンスターハンターフェスタ’26」 Supported by


株式会社 一蘭


ユニバーサル・スタジオ・ジャパン


GALLERIA


SUUMO


Amazon Web Services


『モンスターハンターワイルズ』公式サイト


https://www.monsterhunter.com/wilds/


『モンスターハンターワイルズ』公式Xアカウント


https://x.com/MH_Wilds



※本リリースに掲載の内容は、発表時点のもので変更となる場合があります。


※画面は開発中のものです。