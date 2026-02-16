『SILENT HILL f』より、「深水雛子」「狐面の男」「アヤカカシ」がぬいぐるみで登場。

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『ぬいぐるみ サイレントヒルf』の「深水雛子」「狐面の男」「アヤカカシ」を、現在それぞれご案内中です。



製品ページはこちら：


●ぬいぐるみ サイレントヒルf


・深水雛子(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04756914&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


・狐面の男(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04756915&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


・アヤカカシ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04756916&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■ぬいぐるみ サイレントヒルf






【製品情報】


□参考価格：各3,850円(税込)


□発売日：2026年7月予定


□ブランド：グッドスマイルカンパニー


【サイズ】全高約130mm


【素材】ポリエステル



『SILENT HILL f』よりぬいぐるみ 深水雛子が登場です。



戎ヶ丘の怪奇現象に絶望しながらも立ち向かう力強い表情と象徴的な鉄パイプを持った「深水雛子」



『SILENT HILL f』よりぬいぐるみ 狐面の男が登場です。



妖しい雰囲気を纏った「狐面の男」は衣装の紋付袴を再現しつつ、狐面が着脱可能な仕様に



『SILENT HILL f』よりぬいぐるみ アヤカカシが登場です。



戎ヶ丘の田んぼに現れた「アヤカカシ」は手足に巻き付いた荒縄、手に巻きついた鎌も再現いたしました。


(※ぬいぐるみアヤカカシは自立いたしません。スタンドは付属いたしませんのであらかじめご了承くださいませ)



※画像は実際の商品とは異なる場合があります。


(C)Konami Digital Entertainment



