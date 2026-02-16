Dreame、ペットの毛・ニオイ・アレル物質対策に特化した空気清浄機「Dreame AP10 ペット用空気清浄機」を日本市場向けに発表

Dreame Technology Japan株式会社

高速デジタルモーターによる高吸引力を強みとするスマート家電メーカー、Dreame Technology Japan株式会社（本社：東京都中央区）は、日本市場向けにペット環境に特化した空気清浄機「Dreame AP10 ペット用空気清浄機（以下、Dreame AP10）」を発表いたします。

Dreame AP10は、ペットの抜け毛・ニオイ・花粉・ハウスダストなど、家庭内の空気環境に影響を与える要因に対して、360°全方位循環吸引システムと5層マルチフィルター浄化システムを組み合わせた、ペットと暮らす家庭のための新世代空気清浄機です。

近年、ペットを家族の一員として迎える家庭が増える一方で、室内の毛・ニオイ・アレル物質対策は大きな課題となっています。Dreameは、掃除機・ロボット掃除機開発で培った技術を活かし、「空気」という生活環境を根本から整える新しい提案としてDreame AP10を日本市場に投入します。

■ 背景：ペットと暮らす家庭が抱える「空気の悩み」

ペットとの暮らしは癒しをもたらす一方で、室内では以下のような悩みが発生しやすくなります。

- 抜け毛が舞い、床や家具に付着する- トイレや体臭などのニオイがこもる- 花粉・ハウスダストと混ざりアレルギーの原因になる- 空気清浄機のフィルターが毛で詰まりやすい- 音が大きく、夜間運転がしにくい

Dreame AP10は、こうした「ペット家庭特有の課題」を前提に、吸引構造・フィルター設計・静音性・操作性まで総合的に最適化したモデルです。

■ Dreame AP10の主な特長

1）360°全方位循環吸引で、空間全体の毛やホコリをキャッチ

Dreame AP10は、床面付近に溜まりやすい毛やホコリから、空中に舞う浮遊毛まで対応できるよう、360°全方位吸引構造を採用しています。空気の流れを効率的に設計することで、室内の汚れた空気を取り込み、清浄された空気を循環させます。

2）最大約26畳対応、約12.7分で空気をすばやく清浄

Dreame AP10は、最大約26畳まで対応し、部屋全体の空気をスピーディに循環・清浄します。ペットと暮らすリビングなど、生活の中心となる空間での使用に適した設計です。

3）5層マルチフィルター浄化システムで、毛・ニオイ・微粒子まで多層対策

Dreame AP10は、ペット環境で問題となりやすい「毛」「ホコリ」「花粉」「ニオイ」などに対応するため、5層構造の浄化システムを搭載しています。

- プレフィルター（毛・ホコリ捕集）- 高性能フィルター- 活性炭フィルター（脱臭）- UVライト- その他多層構造フィルター

複数の浄化工程を組み合わせることで、家庭の空気環境を総合的に整えます。

4）毛捕集率99.9%、ペットの抜け毛対策に特化

Dreame AP10は、ペットの抜け毛対策を重要視し、毛の捕集性能を高めた設計を採用しています。日常的に舞いやすい浮遊毛を効率よく取り込み、室内の清潔感を維持します。

5）360°透明ヘアキャッチボックスで、毛の溜まり具合がひと目で分かる

Dreame AP10は、毛の捕集状態を視覚的に確認できる「透明ヘアキャッチボックス」を採用。

フタを開けずに状態を確認でき、ペット家庭における日常管理をより簡単にします。

6）静音設計：最小31.9dB(A)の静かさで夜間運転にも対応

空気清浄機は長時間稼働させる家電であるため、静音性が重要です。

Dreame AP10は静音運転時、最小31.9dB(A)の静音設計を実現し、夜間や就寝時にも使いやすいモデルです。

※ペットモードでは、動作音がやや大きくなります。

7）リアルタイム空気質表示＆アプリ操作で、空気の状態を「見える化」

本体ディスプレイにより、空気質をリアルタイムで表示。さらに専用アプリ「Dreamehome」にも対応し、外出先からの確認や操作、フィルター管理なども可能です。

■ Dreame AP10が選ばれる理由：ペット家庭の「使いやすさ」を徹底設計

Dreame AP10は、単なる空気清浄機ではなく、「ペットと暮らす生活の快適さ」を追求した製品です。

・ 毛が溜まりやすい床付近から空中まで広範囲に対応

・ ニオイ・花粉・ホコリを多層フィルターで浄化

・ 毛の捕集状況が見える透明ボックス設計

・ 静音運転で夜間でもストレスが少ない

・ アプリ操作で管理が簡単

ペットと暮らす家庭にとって、毎日使い続けられる「現実的な快適さ」を提供します。

■ 想定利用シーン

■ 製品概要

- リビング（犬・猫の抜け毛対策）- 寝室（静音運転による夜間利用）- ペットトイレ周辺（ニオイ対策）- 花粉シーズンの室内環境改善- 小さな子どもがいる家庭の空気管理

・製品名： Dreame AP10 ペット用空気清浄機

・対応面積： 最大約26畳

・清浄スピード： 約12畳/7分（参考値）

・運転音： 最小31.9dB(A)

・主な特長： 360°吸引／5層フィルター／透明ヘアキャッチボックス／空気質リアルタイム表示／アプリ対応

■ 販売情報

Dreame AP10は、Amazon.co.jpにて販売中です。

▼ Amazon公式ストア販売ページ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GDXF44NL

■製品仕様

■企業Dreame Technologyについて

Dreame Technologyは、デジタルモーター、流体力学、SLAMアルゴリズムなどの先端技術を核に、ロボット掃除機、水拭き掃除機、スティック型コードレス掃除機、ドライヤーなどのスマート家電を展開しています。2017年の創業以来、「夢を駆動する、次世代テクノロジー」を掲げ、世界100以上の国と地域で事業を拡大しています。

社員の7割以上が研究開発に従事し、年間売上の約7％を研究開発に投資。出願済特許は累計約10,000件（2025年6月時点）に達しています。

これからもDreameは、テクノロジーで日常をより快適に、より楽しく。小さな不便を解消し、毎日の暮らしに寄り添うスマート家電を届けてまいります。

■公式サイト・公式ストア・SNS

公式日本語サイト：https://www.dreametech.jp/

公式LINE：https://lin.ee/dHVByPZ

公式X（旧Twitter）：https://x.com/dreamejapan

公式Instagram：https://www.instagram.com/dreametech_japan

Amazon公式ストア：https://amzn.to/4fMv9l6

Dreame楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/dreame-shop/

Dreame公式ヤフー店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/dreame/

【Dreameアフターサービス】

●窓口：Dreameサポートセンター

●電話番号：050-5050-8170（フリーダイヤル）

●受付時間：9:00～18:00(年中無休)

●メール：support.jp@dreame.tech

※お問い合わせ内容は順次対応いたします。返信にお時間をいただく場合がございます。