【アソビュー！】アプリ500万DL突破記念「大感謝祭」開催！総額500万ポイント還元など3大特典で春のお出かけを応援

アソビュー株式会社

休日の便利でお得な遊び予約サービス「アソビュー！」（URL：https://www.asoview.com/）を運営するアソビュー株式会社（所在地：東京都品川区、代表執行役員CEO：山野智久）は、2026年1月にアプリ累計ダウンロード数500万件を突破したことを記念し、「アソビュー！アプリ500万DL突破 感謝祭」を開催します。

開催概要- 期間： 2026年2月16日（月）～3月1日（日）- 対象： アプリの新規利用者および既存利用者- 感謝祭 3つの特典

初めてアプリを利用される方から、日頃ご利用いただいている方まで楽しめる、お得な企画をご用意しました。

1.【アプリ初回限定】新しい遊びが20％OFF！おでかけ応援クーポンプレゼント

2.【最大1万pt】「やりたい遊び」を見つけて応募！総額500万ポイント還元キャンペーン

- 対象：初めてアプリをダウンロードし、ログインされた方- 特典内容：全国の遊びに使える20%OFFクーポンをプレゼント（割引上限1,000円・一部対象外あり）

期間中にアプリ起動、お気に入り登録、アンケートに回答いただいた方の中から抽選で、総額500万ポイントをプレゼントします。

3.【さらにお得！】ポイントバック商品を特集

- 特典内容：最大10,000ポイントを抽選でプレゼント- - 1等：10,000pt（50名様）- - 2等：3,000pt（300名様）- - 3等：1,000pt（1,000名様）- - 4等：500pt（3,000名様）- - 5等：100pt（11,000名様）- エントリー条件：- - 専用フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaSbD2pQ_mWghl4cc30GzJ3VOy9iTfa9TKtXuyhQ1deyyFIQ/viewform)よりアンケートに回答- - 期間中に一度でもアプリを起動- - 期間中にアプリ内で気になる体験ややりたい遊びを「1件以上」お気に入り（(ハート)）登録- 当選発表：2026年3月中旬頃、当選者にのみメールで通知- 特典内容：キャンペーン期間中、通常よりも高い10％以上のポイント還元を実施している注目施設を特設ページでご紹介。クーポン利用と合わせ、さらにお得にお楽しみいただけます。

キャンペーン詳細URL：https://www.asoview.com/brand/500mdl-campaign-202602/(https://www.asoview.com/brand/500mdl-campaign-202602/)

アソビュー！について

全国約10,000店舗の事業者と提携し、国内の遊び・体験プログラムを約620ジャンル・約28,000プランを紹介している、週末の遊び予約サービスです。パラグライダー、ラフティングなどのアウトドアレジャーのほか、陶芸体験、遊園地、水族館、日帰り温泉など、多様な遊びを掲載しています。

WEBサイト：https://www.asoview.com/

アプリDLはこちら：https://app.adjust.com/138x1dst

アソビュー株式会社について

「生きるに、遊びを」をミッションとし、“遊び”が人生を豊かに彩るものとして、Well-Beingな社会の実現を目指しています。遊びの予約サービス「アソビュー！」、体験ギフト「アソビュー！ギフト」、観光・レジャー施設向けDXソリューション事業を提供しています。

設立年月：2011年3月14日

代表者名：代表執行役員CEO 山野 智久

本社所在地：東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー8F

URL：https://www.asoview.co.jp/