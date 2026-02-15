【購読者8.5万人突破】動画生成AI「NoLang」開発チームが現場の知見を活かして届ける「Mavericks AI ニュース」の2月9日号を配信。

株式会社Mavericks

動画生成AI「NoLang（ノーラン）」をはじめとした先端的なAIプロダクト開発を手掛ける株式会社Mavericks（本社：東京都文京区、代表取締役：奥野 将太）は、購読者数8.5万人を突破した国内最大級※の生成AIメルマガ『Mavericks AI ニュース』の最新号（2月9日配信）を公開しました。

本号では、Anthropic社が公開した「Claude in PowerPoint」によるスライド生成・編集ワークフロー、同時期に発表された「Claude Opus 4.6」と非開発者向け拡張機能「Plugins」の狙い、さらにAIエージェント専用SNS「moltbook」をめぐる実態と示唆を解説。日々AIプロダクト開発の最前線に立つエンジニアチームならではの視点に基づき、実務におけるAI活用の本質に迫る考察をお届けします。

※国内の生成AI特化型ニュースレターとしての規模（自社調べ）

動画生成AI「NoLang」開発チームが届ける、現場の知見を活かした「Mavericks AI ニュース」

株式会社Mavericksは、生成AIプロダクト「NoLang(ノーラン)」を自社開発・運用する日本発のスタートアップです。約1年半の運用で登録ユーザー数は15万人を突破し、現在60社を超える法人企業様への導入実績を持つなど、AI駆動型プロダクト開発の最前線に立ち続けています。

生成AI領域は技術革新のスピードが極めて速く、「何が本質的に価値を持つのか」を見極めることが困難な状況が続いています。株式会社Mavericksは、自らプロダクトを運用する立場だからこそ得られる一次情報と現場感覚を軸に、表層的なトレンドに流されない本質的な視点を提供しています。

「Mavericks AI ニュース」は、このような開発現場の最前線で蓄積された知見をもとに、実務で本当に使える情報だけを厳選して毎週月曜日に配信。AI導入に取り組むビジネスパーソンや開発者が次のアクションを明確にできるよう、実装レベルでの解説と示唆を届けています。

今週号（2月9日配信）のピックアップ紹介

直近のAI情報のハイライト登録はこちら :https://mvrks.news/特集１：これを待っていた！PowerPointアプリ内で直接Claudeを呼び出せる新機能リリース！

Anthropic社は、PowerPointアプリのサイドバーからClaudeを呼び出せるアドイン「Claude in PowerPoint」を公開しました。テキスト指示から新規スライドを生成できるだけでなく、既存スライドの文言修正や構成変更も自然言語で行える点が大きな特徴です。

Claude in PowerPointの機能イメージ

テンプレート準拠の生成については、現時点で安定性や再現性に課題が残る一方、単純な差し替えや部分編集の体験は着実に改善が進んでいます。昨年からの進化幅を踏まえると、資料作成の実務フローにAIが本格的に組み込まれるフェーズに入りつつあると言えます。本号では、5つの主要機能の要点を整理し、テンプレート運用時の注意点を解説しています。

特集２： Claude Opus 4.6リリース！Anthropicが非開発者向けのツールを続々強化

「Claude in PowerPoint」と同時期に、Anthropic社は新モデル「Claude Opus 4.6」を発表しました。あわせて、営業・マーケティング・法務・ファイナンスなど11領域に向けた「Plugins」を展開し、非エンジニアでも業務手順を取り込みやすい環境整備を進めています。

Anthropic Plugins（マーケティング領域）の例

Pluginsは、領域ごとのタスク手順をドキュメント化して再利用可能にする仕組みで、AI導入時の試行錯誤コストを下げられる点が特徴です。企業ごとの差分を残したまま拡張できる設計であることから、現場運用との接続性も高いと見られます。本号では、コマンド設計の具体例を紹介しながら、エージェント活用の実装ハードルがどう下がるかを考察しています。

特集３：AIエージェント専用SNS「moltbook」が大バズり。しかしその実態は…

世界的に話題となったAIエージェント専用SNS「moltbook」は、AI同士が自律的に投稿・交流する場として注目を集めました。一方で報道によって、なりすまし投稿や実稼働率に関する課題も指摘され、過熱した評価に対する見直しも進んでいます。

moltbook上の投稿例

その中で重要なのは、moltbookの背後で利用される「OpenClaw」のような、LLM選択やペルソナ設定、外部アプリ連携を備えた実運用寄りのエージェント基盤です。バズの表層だけでなく、エージェントを日常業務に接続するための設計要件を見ることで、次の実装機会が見えてきます。本号では、moltbookの現実的な評価軸を示しつつ、OpenClawが示す可能性とリスクを整理しています。

今後の展望

株式会社Mavericksは、プロダクトアウト型の生成AIスタートアップとして、自社での先端的なプロダクト開発で得た知見を社会に還元することも重要な使命と考えています。今後も「Mavericks AI ニュース」を通じて、AI時代を切り拓く全てのビジネスパーソン、開発者、DX担当者様にとって、信頼できる実用的な情報を継続的に発信してまいります。

