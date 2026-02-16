【牛たんの檸檬 渋谷店】24歳・現役の最難関私立大学生 家入みずほが、名物『極み』牛たんに惚れ込み自己資金6,000万円で挑む！2026年2月27日グランドオープン（メディア試食会2月25日開催）

株式会社 牛たんの檸檬

2026年2月27日（金）、東京・渋谷に厚切り牛たん専門店『牛たんの檸檬 渋谷店』(https://www.instagram.com/beef_lemon_shibuya)がグランドオープンいたします。

『牛たんの檸檬』は、株式会社牛たんの檸檬（本社：石川県金沢市、代表取締役社長：原 数馬）が展開する牛たん専門店で、「牛たんは厚切りがうんまい！」をコンセプトに、希少部位「たん元」を惜しみなく使用した“極厚でやわらかい”牛たんメニューを提供するブランドです。

今回オープンする渋谷店のオーナーは、日本屈指の最難関私立大学「国際基督教大学（ICU）」に在学中の家入 みずほ（24）です。 現在も学生として籍を置きながら、フランチャイズオーナーとして起業しました。

オープンに先駆け、2月25日（水）にメディア限定の内覧＆試食会を開催いたします（※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。下記に申し込みフォームがございます）。

さらに、渋谷店オーナーの家入は、実業家・堀江 貴文のYouTube番組「ホリエモンチャンネル」(https://www.youtube.com/@takaponjp)への出演も決定しております（配信日：2026年3月下旬予定）。

・“ファン”から“オーナー”へ！24歳の現役大学生。なぜ最難関大学に在籍しながら、自らキャッシュを生み出し『牛たんの檸檬 渋谷店』開業の道を選んだのか!?

この度、『牛たんの檸檬 渋谷店』のオーナーに就任した家入 みずほは、国際基督教大学（ICU）での学びを通じ、常にグローバルな視点を磨いてきました。そんな彼女が自ら事業を立ち上げる決意をしたのは、東京で初めて口にした当ブランドの”名物『極み』牛たん”の美味しさに衝撃を受けたこと、そして、その食体験を世界へと広げるブランドの戦略に共感したことがきっかけでした。「『牛たんの檸檬』を世界へと発信する一翼を担いたい」という強い思いを胸に、キャバクラ勤務によって6000万円を稼ぎ起業。渋谷というトレンドの発信地から、飲食業界に新たな風を吹き込みます。

『牛たんの檸檬 渋谷店』オーナー 家入 みずほ

■渋谷店オーナー 家入 みずほ コメント

「私は、好きな食べ物に“牛たん”を挙げるほどの牛たん好きで、外食となると常に美味しい牛たんを検索して訪問していました。

ある日、行列ができると噂の『牛たんの檸檬』を初めて訪れたとき、その魅力の虜になりました。それまで牛たんと言えば薄くスライスされたものが定番でしたが、ぶ厚くカットされた”名物『極み』牛たん”のソフトな食感とおいしさが強烈なインパクトとして残り、わざわざ予約をして食べに行くほど『牛たんの檸檬』のファンになりました。また、活気溢れる店内の雰囲気と明るい接客にも心を動かされ、“この感動を今度は自分が提供する側になりたい”と出店を決意いたしました。

そして、ついに念願のグランドオープンを迎えます。おいしい感動をみなさまにお届けできるよう、一生懸命頑張ります。ぜひご来店ください。」

■店舗概要

店名：牛たんの檸檬 渋谷店

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-5-9 ザ・レンガビル4A

電話番号：03-6416-9529

公式Instagram：https://www.instagram.com/beef_lemon_shibuya

ご予約サイト（TableCheck）：https://www.tablecheck.com/en/beeflemon-shibuya/reserve/message

グランドオープン日：2026年2月27日（金）

営業時間：

【ランチ】11:30～15:00（L.O.14:00）

【ディナー】17:00～21:30（L.O.20:30）

・2026年2月25日（水）、渋谷店にてメディア限定「内覧＆試食会」を開催

『牛たんの檸檬』の魅力をより多くの方にお伝えするため、2026年2月25日（水）にメディア限定の「内覧＆試食会」を2部制で開催いたします。

当日は、渋谷店オーナー家入 みずほによるブランド解説と、試食では”名物『極み』厚切り牛たん”を、特製の羽釜炊きごはんや牛たんスープとともに定食形式でご提供いたします。

■メディア限定「内覧＆試食会」開催概要

開催日：2026年2月25日（水）

時間：（1）受付11:45／開始12:00 （2）受付16:45／開始17:00

会場：牛たんの檸檬 渋谷店

住所：東京都渋谷区道玄坂1-5-9 ザ・レンガビル4A

電話番号：03-6416-9529

内容：ブランド解説、調理実演、試食、個別取材対応

定員：各回15名様（事前予約制・定員になり次第締切）

参加条件：メディア関係者限定



下記フォームよりお申し込みください。

【お申し込みフォーム】

https://form.run/@asmedia

お申し込みフォームQRコード

■試食内容 ―「極み」厚切り牛たん焼定食 ―

希少部位“たん元”を堪能できる、同ブランド一番人気のメニューです。厚切りにカットした牛たんを香ばしく焼き上げ、定食形式でご提供いたします。

セット内容：

羽釜炊きごはん / 牛たんスープ / 牛たんカレー / 牛たん肉味噌 / とろろ / サラダ

（※羽釜炊きご飯は、いくら卵黄ごはんに変更可能）

【開催に関するお問い合わせ先】

ASMEDIA株式会社

担当：長坂 紅翠香（ながさか あすか）

電話番号：050-3204-0372

Eメール：info@asmedia-japan.com

・渋谷店オーナー 家入 みずほが「ホリエモンチャンネル」に出演決定！

渋谷店オーナーの家入 みずほが、同ブランド取締役で実業家・堀江 貴文が運営するYouTube番組「ホリエモンチャンネル」に出演いたします。

番組では、『牛たんの檸檬』との出会いをきっかけにファンからオーナーへ転身した経緯をはじめ、現役大学生としての挑戦、実際に店舗をオープンして得た手応えなどについて語られる予定です。ぜひご覧ください。



■YouTube「ホリエモンチャンネル」出演情報

出演：牛たんの檸檬 渋谷店オーナー 家入 みずほ

配信日：2026年3月下旬予定

URL：https://www.youtube.com/@takaponjp

・日本国内でも店舗を拡大！行列のできる厚切り牛たん専門店『牛たんの檸檬』とは？

株式会社牛たんの檸檬が展開する厚切り牛たん専門店『牛たんの檸檬』は、「牛たんは厚切りがうんまい！」をコンセプトに、希少部位「たん元」を惜しみなく使用した“極厚でやわらかい”牛たんメニューを提供するブランドです。国内外の幅広い客層から支持を集めています。

厚切りカットされた”名物『極み』牛たん”

1号店『新宿焼肉 牛たんの檸檬 総本店』（所在地：東京都新宿区西新宿7-16-12 YSビル B1F）は、2018年に東京都新宿区で創業し、2021年に現在の場所に移転しました。目立たない地下1階にありながら、SNSや口コミで話題となり、現在では1か月先まで予約が埋まる驚異的な人気で、敷地面積約30坪・50席の中規模店でありながら月商5,500万円を達成しています。客層の半数以上を海外観光客が占めるなど、国内外から高い評価を集めています。

2024年5月にはインバウンド需要の高まりを背景に株式会社牛たんの檸檬を設立し、全国展開を見据えたフランチャイズモデルの構築を開始しました。法人化を機に加盟希望者から多くの問い合わせが寄せられ、同年9月には関西初進出となる『新宿焼肉 牛たんの檸檬 大阪本店』、10月には『牛たんの檸檬 浅草店』、2025年5月には『牛たんの檸檬 有楽町店』を開業。2025年10月25日には、海外初進出となる『牛たんの檸檬 台北店』（現地表記：牛舌的檸檬台北店／所在地：台北市信義區逸仙路42巷9號）がグランドオープン。オープンから1か月で月商約3,500万円を達成するなど、台湾においても順調なスタートを切っています。

『新宿焼肉 牛たんの檸檬 総本店』行列の様子『新宿焼肉 牛たんの檸檬 大阪本店』行列の様子炭火で焼きあげられる"名物『極み』牛たん"

《過去記事》

- 【牛たんの檸檬】海外初進出の台北店がオープン1か月で月商約3,500万円を達成！日本発の厚切り牛たんブランドがアジアでも快進撃(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000143737.html)- 厚切り牛たん専門店【牛たんの檸檬】が出店を加速。2025年3月初旬、有楽町に4号店オープン決定！総本店新宿に続き、大阪難波、東京浅草店もインバウンド中心に賑わう(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000143737.html)株式会社牛たんの檸檬

代表者名：原 数馬

本社所在地：石川県金沢市森山1-2-1-223

業種：飲食

設立：2024年5月1日

URL：https://www.gyutan-lemon.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

ASMEDIA株式会社

担当：長坂 紅翠香（ながさか あすか）

電話番号：050-3204-0372

Eメール：info@asmedia-japan.com