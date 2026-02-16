株式会社トモノカイ

東大生・難関大生家庭教師紹介サービス「東大家庭教師友の会」を運営する株式会社トモノカイ（本社：東京都新宿区、代表取締役：徳岡臣紀）は、この度の同業他社の破産および事業停止に伴い、学習に困難・不安を抱えている生徒様を対象とした「緊急学習支援」を実施いたします。

本支援では、対象となる方々の入会金の全額免除（通常22,000円税込）をはじめ、各種特設対応を行い、「生徒様の学習の継続」を最優先にサポートいたします。

■ 背景：「教育の空白」を防ぐために

現在、株式会社バンザン（メガスタ・一橋セイシン会）の破産・事業停止により、多くの生徒様が「指導が受けられない」「支払済みの費用が戻らない」といった困難な状況に直面しています。 特に受験シーズンや新学年への進級を控えたこの時期の学習の中断は、生徒様の学習意欲や進路に大きな影響を及ぼしかねません。

今回の事態に際し、「東大家庭教師友の会」および株式会社トモノカイは、「教育の再設計」をミッションとする企業として、一人でも多くの生徒様が安心して学習を継続するための支援を実施いたします。

■緊急支援の概要

生徒様が最小限の負担で学習環境を取り戻し、指導を再開できるよう、以下の支援をいたします。

1. 入会金の全額免除

2. 初月の学習管理費全額免除

3. 初月の指導料一部免除

このほか、生徒様個々のご事情を考慮し、指導内容や学習計画のご相談など、生徒様が切れ目ない学習を行うために必要なサポート対応をいたします。

【対象】

メガスタ・一橋セイシン会の事業停止に伴い、学習の継続が困難となった生徒様

※学年問わず

※指導方法：対面指導、オンライン指導

【支援内容のご案内およびお申込み特設ページ】

https://www.tomonokai.net/lp/tokusetsu/

■東大家庭教師友の会とは

1992年に東京大学の学生団体として発足、2000年に株式会社として起業。創業以来、東大生を中心に現役難関大生の家庭教師をご紹介しています。

東大生約1万名をはじめ、早慶生・医学部生・難関大卒プロ家庭教師などの教師の中から、指導力・人間性に加え、生徒様との相性を重視したマッチングを行うことで、生徒様の目標達成に貢献できる教師との出会いを提供いたします。

■本支援に関するお問い合わせ

東大家庭教師友の会

公式HP：https://www.tomonokai.net/

TEL：0120-082-134

※営業時間：平日11時～20時／土11時～16時（日祝休業）

■株式会社トモノカイ会社概要

会 社 名 ：株式会社トモノカイ（2009年に「株式会社東大家庭教師友の会」から社名変更）

本社所在地：東京都新宿区四谷三丁目3-1 四谷安田ビル4階

設立 ：2000年4月7日（1992年に学生任意団体として設立）

資本金 ：1,710万円

代表 ：代表取締役 徳岡 臣紀

従業員数 ：132名（2025年8月時点）

事業内容 ：

1.学校向け教育支援事業（探究学習、放課後学習、グローバル学習支援）

2.家庭教師事業

3.塾講師求人広告事業

4.大学生向け求人メディア事業

会社URL ：https://www.tomonokai-corp.com/