紀文のロングセラー商品「チーちく®」にBT21をデザインしたパッケージが登場 3月2日（月）より全国主要スーパーマーケットにて期間限定発売
紀文では、3月2日（月）から3月31日（火）※までの期間限定で、ロングセラー商品「チーちく®」のパッケージを「LINE FRIENDS」のグローバル人気キャラクターであるBT21がデザインされた限定バージョンにて展開いたします。デザインは全部で6種。チーちく®を食べたことがない方も、思わず手に取りたくなること間違いなし！
また、第二弾として6月にも今回と異なるデザインにて展開を予定しています。
本件に関するお問合わせ先
＜この資料に関する問い合わせ先＞
株式会社紀文食品 広報室
TEL：03-6847-1605 E-mail：koho_tokyo1@kibun.co.jp
※画像データをご希望の方は広報室までご連絡ください
※ 3月2日より順次出荷を開始するため、店頭にて通常パッケージと同時に陳列される可能性があります。
※また包材には限りがあるため、31日より前に終了する可能性があります。
【商品概要】
■商品名： チーちく® 5個入り
■内容量： 5個入り ■希望小売価格： 312円（税込） ■販売エリア： 全国
