紀文のロングセラー商品「チーちく®」にBT21をデザインしたパッケージが登場　3月2日（月）より全国主要スーパーマーケットにて期間限定発売

　紀文では、3月2日（月）から3月31日（火）※までの期間限定で、ロングセラー商品「チーちく®」のパッケージを「LINE FRIENDS」のグローバル人気キャラクターであるBT21がデザインされた限定バージョンにて展開いたします。デザインは全部で6種。チーちく®を食べたことがない方も、思わず手に取りたくなること間違いなし！

　また、第二弾として6月にも今回と異なるデザインにて展開を予定しています。

※ 3月2日より順次出荷を開始するため、店頭にて通常パッケージと同時に陳列される可能性があります。

※また包材には限りがあるため、31日より前に終了する可能性があります。



　　　　　　　　　




【商品概要】

■商品名： チーちく® 5個入り

■内容量： 5個入り　　　■希望小売価格： 312円（税込）　　　■販売エリア： 全国



本件に関するお問合わせ先

＜この資料に関する問い合わせ先＞

株式会社紀文食品　広報室　　

TEL：03-6847-1605　 E-mail：koho_tokyo1@kibun.co.jp

※画像データをご希望の方は広報室までご連絡ください