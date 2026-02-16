こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ヤマハスポーツバイク専門店YSP新規出店情報
神奈川県横浜市に「YSP新横浜」3月1日グランドオープン
ヤマハ発動機販売株式会社は、多様化するお客さまの期待に応えるべく、ヤマハスポーツバイク※専門店「YSP（YAMAHA MOTORCYCLE SPORTS PLAZA）」のネットワーク拡大を進めております。この度、新たに「YSP新横浜」が2026年3月1日（日）神奈川県横浜市にグランドオープンいたします。
※ 126cc以上のモーターサイクル
YSP新横浜からお客様へのメッセージ：
魅力あふれる横浜エリアを拠点に、このたび横浜・三ツ沢に新しくオープンいたしました。
当店は、新車ご購入から整備・点検・カスタムまで、モーターサイクルを通じてお客様の豊かな暮らしや夢の実現を応援すべく、バイクライフを安心してお任せいただけるサービス体制を整えております。
スタッフ一同、皆様に愛される店舗を目指してまいります。ご来店を心よりお待ちしております。
店名：YSP新横浜
所在地：〒221-0856神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町30-18
電話：045-421-7752
ホームページ：https://shinyokohama.ysp-shop.com/shop
営業時間：10:00〜17:00
定休日：火曜日・水曜日
グランドオープン日：2026年3月1日（日）
【YSPについて】
「YSP」は、ヤマハブランドのエバンジェリスト（伝道者）として、お客さまの「見たい・試したい・優れた技術で修理して欲しい」という期待に高いレベルで応えることを基本に、常に最高のヤマハブランド体験と高品位なトータルサービスを提供し、進化を続けています。
ショールームは、ヤマハスポーツバイクの全カテゴリーのモデルを豊富に展示し、スタッフが各モデルの魅力について分かりやすく説明することで、購入モデル選択のお手伝いをさせていただいております。また充実した設備を備えた整備工場を有し、ヤマハスポーツバイクを熟知したメカニックが高い技術力でお客さまの愛車を整備いたします。さらにYSP独自のサポートメニューを用意し、購入検討時から購入後の楽しみに至るまで、お客さまのバイクライフをトータルでバックアップしています。
YSP（YAMAHA MOTOCYCLE SPORTS PLAZA）の詳細は以下サイトをご確認ください。
https://ysp-shop.com/
本件に関するお問合わせ先
ヤマハ発動機販売株式会社 MC営業部 販路企画課
TEL：03-5713-3827
関連リンク
YSP新横浜ホームページ
https://shinyokohama.ysp-shop.com/shop
YSP（専門店）
https://ysp-shop.com/
