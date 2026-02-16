¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ëµþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ°ìÆü¾è¼Ö·ô¤Èµþ²¦É´Áð±àÆþ±à·ô¤òÄÉ²Ã¤·£²·î£±£¸Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë¡Ë¤Ï¡¢£²·î£±£¸Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤éµþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ°ìÆü¾è¼Ö·ô¤ª¤è¤Óµþ²¦É´Áð±àÆþ±à·ô¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯£µ·î¤ËË¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Îµþ²¦±èÀþ¤Ø¤ÎÍèË¬¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¹âÈø»³¤ä¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É´ØÏ¢¤Î£³¼ïÎà¤Î´ë²è¾è¼Ö·ô¤ò»æ¥Á¥±¥Ã¥È¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ø¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢»æ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ø¤Î°ú¤´¹¤¨¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬»ØÄê¤·¤¿ºÅ¹ÔÆü¤Î¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ°ìÆü¾è¼Ö·ô¤Ï¡¢µþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬ÀþÁ´Àþ¤ò°ìÆü²¿²ó¤Ç¤â¾è¤ê¹ß¤ê¤Ç¤¤ë¤ªÆÀ¤Ê¾è¼Ö·ô¤Ç¤¹¡£¼«Á³Ë¤«¤Ê¹âÈø»³¤Ç¤ÎÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤ä¡¢²¼ËÌÂô¤äµÈ¾Í»û¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¡¢±èÀþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ìÆü¤ÇÉý¹¤¯ËþµÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µþ²¦É´Áð±à¤Ï¡¢¾¾Ï¢°Ã¤ä»°Ý¬°Ã¤È¤¤¤Ã¤¿É÷¾ð¤¢¤ëÃã¼¼¡¢¤½¤·¤Æ±àÆâ¤Î¸«À²Âæ¤«¤é¤ÏÉÕ¶á¤Î¼«Á³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢À²Å·¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿·½É¿·ÅÔ¿´¤Ê¤É¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¼«Á³Ë¤«¤ÊÆüËÜÄí±à¤Ç¤¹¡£Çß¤ä¤â¤ß¤¸¤È¤¤¤Ã¤¿»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î²Ö¤äÁðÌÚ¤ÈÎò»ËÅª¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Î³È½¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åö¼Ò±èÀþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¡¢±èÀþ¥¨¥ê¥¢¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢µþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ°ìÆü¾è¼Ö·ô¤ª¤è¤Óµþ²¦É´Áð±àÆþ±à·ô¤ò£²·î£±£¸Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÄÉ²Ã¡£
¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢»æ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ø¤Î°ú¤´¹¤¨¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬»ØÄê¤·¤¿ºÅ¹ÔÆü¤Î¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
£µþ²¦É´Áð±à¤Ï¿·½É¤«¤éÌó£´£°Ê¬¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¼«Á³Ë¤«¤ÊÆüËÜÄí±à¤Ç¡¢±àÆâ¤Ç¤Ï»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î²Ö¡¹¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¾¦ÉÊÄÉ²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±¡¥È¯ÇäÆü¡¡
£²·î£±£¸Æü¡Ê¿å¡Ë½ç¼¡È¯Çä³«»Ï¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë
£²¡¥¾è¼Ö·ô³µÍ×
¢¨£¶ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨³Æ¾è¼Ö·ô¤ÏË¬Æü³°¹ñ¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤ÞÀìÍÑ¤Î¤¤Ã¤×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜºß½»¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤´¹ØÆþ¡¦¤´ÍøÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
£³¡¥¹ØÆþ¡¦»ÈÍÑÊýË¡
³¤³°¤ÎÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤ÎÎ¹¹Ô¥µ¥¤¥È¤ÇºÅ¹ÔÆü¤ò»ØÄê¤Î¤¦¤¨Í½Ìó¡¦·èºÑ¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÅ¹ÔÆüÅöÆü¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤Î°ú¤´¹¤¨Ìµ¤·¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£´¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡Ê£±¡Ë£Ë£Ë£ä£á£ù ¡§£Å£í£á£é£ì:service@kkday.com
¡Ê£²¡Ë£Ë£ì£ï£ï£ë ¡§£Ë£ì£ï£ï£ë¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥×¥ê¾å¤«¤é¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ë¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡Ú»²¹Í¡Û
¢¨µþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ°ìÆü¾è¼Ö·ô¤Ï£¶ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¢¨¹âÈø»³¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼/¥ê¥Õ¥È±ýÉü¾è¼Ö·ô¤ÏÂç¿Í¤â¤·¤¯¤Ï¾®»ù¤Î¾è¼Ö·ô¤ò½ê»ý¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ£±Ì¾¤ËÂÐ¤·£¶ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ£±Ì¾¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦ÅÅÅ´ ¹ÊóÉô
TEL.£°£´£²¡Ý£³£³£·¡Ý£³£±£°£¶¡¡Mail¡§koho.pub@keio.co.jp