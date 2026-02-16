【苺きらら 販売数777万個突破！】 2026年3月1日（日）より記念キャンペーンを開催 ～梅田彩佳さん出演の新TVCMも同日より放映開始～
株式会社風美庵（福岡県福岡市／代表取締役社長：河越 久）のあまおう苺サンドクッキー 「苺きらら」は、2017年の発売以来、福岡土産として多くのお客様にご支持いただき、累計販売数777万個を突破しました。
発売から約9年を迎えるロングセラー商品として、多くのお客様にご愛顧いただいております。
この777万個突破を記念し、日頃の感謝を込めたキャンペーンを2026年3月1日より開催いたします。
また、福岡県出身の俳優・梅田彩佳さんが出演する新TVCMを同日より放映開始いたします。
本CMでは、普段はなかなか言葉にできない「あたたかくて甘い気持ち」を“贈りもの”で届ける世界観を描いています。赤いハートと苺色を重ね、「苺色のこころを贈る。」というメッセージを通して、想いを届けるブランドの姿を表現しています。
あわせて、商品をご購入いただいたお客様を対象としたプレゼントキャンペーンも同日より実施いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341901/images/bodyimage1】
商品について ～苺きらら～
あまおう苺の香り豊かなチョコサンドクッキー。
ホイップ感のあるチョコレートにコーンフレークを織り混ぜて、ザクっと楽しい食感です。
価格：5個入 1,026円/10個入 1,782円/16個入 2,808円（全て税込価格）
発売店舗：博多風美庵 博多駅マイング店・博多風美庵 博多駅デイトス店・博多風美庵オンラインストア他
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341901/images/bodyimage2】
キャンペーン概要
風美庵の苺きらら累計販売数777万個を突破を記念し、3月1日（日）より、対象商品を1個以上ご購入いただき、同封されたアンケートにご回答いただいた方の中から抽選で、素敵な賞品を合計100名様にプレゼントいたします。
○販売期間： 2026年3月1日（日）～ 5月31日（日）
○応募期間： 2026年3月1日（日）～ 6月30日（火）
○応募方法：
対象商品を 1 個以上ご購入いただきます。
商品に同封されたアンケートはがきに必要事項をご記入の上、ご郵送ください。
または、はがきに記載された QRコードを読み取り、オンラインでのご応募も可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341901/images/bodyimage3】
CM概要
本CMは、普段はなかなか言葉にできない「あたたかくて甘い気持ち」を“贈りもの”で届けるストーリーです。
「苺きらら」の可愛らしさと上品さが、照れ屋な想いをそっと代弁します。
赤いハートと苺色を重ね、“気持ちを贈る”というメッセージを表現。
「苺色のこころを贈る。」という言葉とともに、大切な人へ想いを届ける世界観を描いています。
【タイトル】 「苺色のハート篇」（15秒）
【放送開始】 2026年3月1日（日）～
【放送地域】 福岡県内ローカル
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341901/images/bodyimage4】
【梅田彩佳（うめだ・あやか）プロフィール】
1989年1?3?、福岡県?まれ。
2006年、第2期AKB48追加メンバーオーディションに合格。その後、
総選挙16位となり選抜メンバーへ。
チームBキャプテンを務める。NMB48での活動を経て、2016年にAKBグループを卒業。
2014年に出演したブロードウェイ・ミュージカル『イン・ザ・ハイツ』や、
『THE WIZ ウィズ～オズの魔法使い～』でミュージカルに?覚める。
2019年より『Endless SHOCK』で3年連続でヒロイン・リカ役を務め、
同役キャストとしては最?となる。
2022年4?より『銀河鉄道999 THE MUSICAL』
2024年10月より『tick, tick...BOOM!』
2026年3月より『天使にラブソングを～シスターアクト～』に出演。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341901/images/bodyimage5】
