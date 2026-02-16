「中小企業の「ひとり情シス」問題を解決する情シスアウトソーシングサービス「情シス365」を提供開始」
株式会社BTNコンサルティング（本社：東京都中央区、代表：亀田 英佑）は、中小企業向け情シスアウトソーシングサービス「情シス365」の提供を開始しました。情シス部門の立ち上げから運用代行、セキュリティ対策、IT戦略コンサルティングまで、中小企業に必要な情シス機能をワンストップで提供します。
サービスサイト：https://www.josis365.com
■ サービス提供の背景
総務省の調査によると、日本の中小企業の約7割がIT人材不足を課題として挙げています。特に従業員50～300名規模の企業では、IT担当者が1名しかいない「ひとり情シス」、あるいはIT専任者がおらず総務や経理が兼任する「ゼロ情シス」の状態が常態化しています。
こうした企業では、日常的に以下のような課題が発生しています。
・社員からのIT問い合わせ対応だけで一日が終わり、本来の業務が進まない
・セキュリティ対策の必要性は感じているが、何から手をつけていいか分からない
・IT担当者が退職すると、運用が完全に止まってしまう属人化リスク
・IT機器やSaaSの全体像が把握できておらず、コストが膨らみ続けている
大企業であれば情報システム部門が担う業務を、中小企業では1人の担当者、あるいは兼任者が抱え込んでいる。この構造的な課題を解決するために、「情シス365」を立ち上げました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341895/images/bodyimage1】
■ 「情シス365」サービス概要
「情シス365」は、「中小企業にも、プロの情シスを。」をミッションに掲げ、5つのサービスラインで中小企業のIT課題を包括的に支援します。
（1）Start365 ― 情シス立ち上げ・IT基盤整備
情シス部門がまだ存在しない企業に向けた「情シスの土台づくり」パッケージです。現状のIT環境調査からITガバナンス方針の策定、セキュリティポリシーの作成、運用プロセスの設計までをワンストップで実施します。
（2）Support365 ― 情シス運用代行・ヘルプデスク
日々発生するIT問い合わせ対応、入退社に伴うアカウント管理、端末キッティング、ライセンス管理をプロが代行します。Slack・Teams・メールなど、お客様が普段お使いのツールでそのまま連携が可能です。
（3）Security365 ― セキュリティ運用・SOCライト
大企業向けSOC（Security Operations Center）のエッセンスを中小企業向けに最適化した「SOCライト」サービスです。ログ監視、アラート設計、インシデント一次対応までを提供します。
（4）Consult365 ― IT戦略・改善コンサルティング
ITロードマップの策定、コスト最適化提案、経営会議向け資料作成を通じて、経営レベルのIT課題を解決します。外資系企業向けに英語でのIT関連コミュニケーション支援にも対応しています。
（5）Project365 ― ITプロジェクト支援・IT PMI
Microsoft 365移行、MDM導入、IdP再設計、M&A後のIT環境統合（IT PMI）など、専門性の高いITプロジェクトをPMOとして推進します。
■ 「情シス365」の特長
1. ワンストップ支援
情シスの立ち上げからヘルプデスク運用、セキュリティ監視、IT戦略コンサルまで、必要な機能を一つの窓口で提供します。複数のベンダーに分散発注する必要がありません。
2. Microsoft 365エコシステムの深い知見
Microsoft 365を中心としたクラウド環境の設計・導入・運用に豊富な実績があります。テナント設計、Intune、Entra ID、SharePoint等に精通しています。
