医療×運動×睡眠の統合支援モデルを実証開始 ～ Doctor’s Fitness が「脳波による睡眠計測×メディカルフィットネス」で健康寿命延伸の新たな一歩 ～
株式会社 Doctor’s Fitness（本社：大阪府大阪市、代表：宮脇 大）は、株式会社 S’UIMIN（本社：東京都、取締役 CSO 会長：柳沢 正史）および地域フィットネス施設と連携し、睡眠の脳波データを起点にした「メディカルフィットネス実証事業」に参画します。本実証は大阪府「大阪スマートヘルスプロジェクト Health-O」の支援を受け、医療・運動・睡眠が一体となった地域健康支援モデルの有効性検証を目的としています。
背景と課題
超高齢社会の進行とともに、生活習慣病・睡眠障害・身体機能低下など複合的な健康課題が増大しています。一方、医療・運動・睡眠の支援は個別に提供されることが多く、継続的かつ多面的に生活者の健康を支える仕組みは十分とは言えません。
睡眠は身体機能や日中の活動への影響が大きく、食事・運動と並ぶ健康の基盤ですが、主観評価に依存しがちであり、客観的なデータ活用の仕組みが十分普及していませんでした。
実証事業の概要
本実証事業では、S’UIMIN の脳波による睡眠計測サービス「InSomnograf(R)（インソムノグラフ）」を活用し、医療機関・フィットネス施設・地域支援との連携により、睡眠・運動・生活習慣を一体的に支援するモデルを検証します。
Doctor’s Fitness では以下の役割を担います：
・医師監修のもと、運動処方と健康支援全体の設計
・医療と運動習慣の接続フロー構築
・フィットネス現場における運動指導・評価の実装支援
検証モデルと狙い
本実証は2種類の利用導線で行われ、それぞれの「導入性・効果・継続性」を検証します。
(1) 医療機関経由モデル
・医療機関通院者対象に脳波データを解析
・医師による睡眠評価と簡易説明
・フィットネス施設でのストレッチ・トレーニング指導
? 運動習慣に医療的評価を統合するフローの有効性を検証
(2) フィットネス利用者向けモデル
・フィットネス会員向けに睡眠計測・医師オンライン相談を提供
・必要に応じて医療機関への紹介
? 運動実践と医療的インサイトの接続による行動変容を検証
評価指標（検証項目）
本実証で Doctor’s Fitness が注目する検証項目は以下の通りです
・睡眠計測の導入効果と利用者満足度
・医療連携およびフィットネス施設での運用負荷
・運動継続や生活習慣改善への行動変容
・医療・運動・睡眠のデータ連携が生む健康価値評価
これにより、地域に根ざした持続可能な健康支援モデルの確立を目指します。
Doctor’s Fitness の強み
Doctor’s Fitness は、医師を中心とした多職種チームで「運動処方箋」を実装し、医療 × 運動を統合するメディカルフィットネスモデルを推進しています。運動だけに留まらない健康支援デザインと、データドリブンな健康改善サイクルの構築力が本事業での連携価値を高めます。
今後の展開について
本実証での検証結果を基に、医療・運動・睡眠を統合した健康支援モデルの全国展開や他地域プロジェクトとの連携を検討します。また、大阪スマートヘルスプロジェクトを一部として医療機関・フィットネス施設・企業・自治体と共有可能な健康戦略基盤の実装を推進します。
