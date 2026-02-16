トップ3社で世界シェア84%の専門装置市場―高精度人工呼吸補助システムはCAGR7.6%で拡大
高周波ジェットベンチレーターは、高周波、低圧、小潮気量による換気方式を採用した特殊な呼吸補助装置である。同装置は細いジェットカテーテルを介し、毎分数十回から数百回の高周波で気体を直接患者の気道にパルス状に注入する。この換気方式は、高速気流が生み出す乱流と対流機構を利用し、極めて低い潮気量の条件下でも肺内での気体の均一な分布と効果的な交換を促し、同時に低い肺胞圧を維持して気道を開放する。当該換気方式により、患者は人工呼吸器使用中でも自発呼吸を保持でき、血行動態への影響が小さいことから、喉頭鏡や気管支鏡によるインターベンション治療など気道を開放する操作の補助に特に適しており、常套的な人工呼吸器では対処が困難な急性呼吸不全、気管支胸腔瘻、一部の新生児呼吸窮迫症候群などの複雑な臨床事例にも応用可能である。此外に、人工呼吸器関連肺損傷のリスクを低減できることから、特定の重症シナリオにおいても重要な応用価値を有する。
業界発展：高精度医療ニーズが市場拡大を後押し
高周波ジェットベンチレーター市場は、NICUやICUにおける高度な換気管理需要、重症患者の増加、医療の高機能化を背景に、着実に発展してきた領域である。低侵襲で肺保護を重視する治療トレンドが世界的に強まり、従来型人工呼吸器ではカバーしきれない臨床ニーズが顕在化していることが市場成長の原動力となっている。また、医療安全基準の強化、各国政府の集中治療設備への投資、病院の高度救命施設の整備などが追い風となり、装置のアップグレードや更新需要も増えている。特に先進国では新生児医療の重点化、新興国では重症患者受け入れ体制の整備が進み、供給側・需要側双方で市場が拡大している。精密な換気制御技術、軽量化、操作性向上など、メーカーの技術革新も加速しており、高周波ジェットベンチレーターは専門性の高い医療現場で不可欠な装置へと進化している。
市場規模：年平均7.3％で成長し、2031年に0.82億ドル規模へ
LP Information調査チームの最新レポートである「世界高周波ジェットベンチレーター市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/592114/high-frequency-jet-ventilator）によると、グローバル高周波ジェットベンチレーター市場は2025年から2031年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.6％で拡大し、2031年には市場規模が0.81億米ドルへ到達すると見込まれている。医療機関の設備更新、新生児集中治療領域の拡充、手術室での精密換気技術への需要増が、この堅調な成長を支えている。特に高リスク新生児の救命率向上を目指す国々では、専門機器として存在感が高まり、医療政策の支援とともに普及が加速している。また、グローバル市場での普及拡大に伴い、装置の標準化や安全性要件の整備も進み、市場の信頼性がさらに向上している。高周波ジェットベンチレーターの需要は、単なる設備投資ではなく、治療の質を引き上げる医療戦略の一環として位置づけられており、今後も堅実な成長軌道が続くとみられる。
図. 高周波ジェットベンチレーター世界総市場規模
図. 世界の高周波ジェットベンチレーター市場におけるトップ6企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
