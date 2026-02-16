エンジン効率とNVH最適化の需要が高まる中、自動車用バランスシャフト市場は2035年までに309億4000万米ドルを超えると予測
先進的なパワートレインエンジニアリングの進展により、2035年までに市場規模は倍増へ
世界の自動車用バランスシャフト市場は、持続的な拡大期を迎えており、2025年には155億8,000万米ドルに達し、2035年には309億4,000万米ドルに達すると予測されています。この力強い成長軌道は、2026年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）7.10%を反映しています。高効率内燃機関（ICE）、ハイブリッドパワートレイン、そして高性能車両の導入加速により、現代の自動車エンジニアリングにおけるバランスシャフトシステムの重要性が高まっています。
自動車用バランスシャフトは、直列エンジンおよびV型エンジンの二次的不均衡を打ち消すことで、エンジン振動を最小限に抑える上で重要な役割を果たしています。自動車メーカーは、厳しい排出ガス規制を満たしつつ出力を維持するため、エンジンの小型化を進めており、振動制御はますます重要になっています。バランスシャフトアセンブリは、エンジン性能の向上、ドライバーの快適性向上、そして機械的ストレスの低減を実現するため、次世代パワートレインシステムに不可欠な部品として位置付けられています。
エンジンのダウンサイジングと排出ガス規制が燃料市場の勢いを加速
厳格な世界的な排出ガス規制により、自動車メーカーは軽量で燃費の良いエンジンの開発に注力せざるを得なくなっています。3気筒および4気筒ターボチャージャー付きエンジンへの移行を含むエンジンのダウンサイジング戦略は、振動問題の増加を招き、高度なバランスシャフトソリューションの需要を高めています。
北米、欧州、アジア太平洋地域の政府は、より厳格な炭素排出規制と燃費基準を導入しています。自動車メーカーが規制遵守目標の達成に向けて技術革新を進める中で、エンジン性能を損なうことなくNVH（騒音、振動、ハーシュネス）基準を維持するため、バランスシャフトシステムの導入が進んでいます。規制圧力と機械の改良の両立は、今後10年間で市場拡大を大きく後押しすると予想されます。
ハイブリッド車の生産増加により、市場規模が拡大
ハイブリッド車の急速な普及は、自動車用バランスシャフトメーカーにとって新たなビジネスチャンスを生み出しています。内燃機関と電気モーターを組み合わせたハイブリッドパワートレインでは、駆動モード間のシームレスな動作を確保するために、高度な振動制御システムが必要です。ハイブリッド車は内燃機関（ICE）を主要コンポーネントとしているため、振動抑制の必要性は依然として重要です。
フルバッテリー電気自動車（BEV）は従来のエンジン部品への依存度を低減していますが、電動化への移行期にあることから、特にマイルドハイブリッド車やプラグインハイブリッド車において、バランスシャフトシステムの需要は依然として高いままです。こうした変化し続ける自動車市場は、2035年までの長期的なバランスシャフト業界の継続的な成長を支えています。
技術革新による性能と耐久性の向上
材料科学と製造技術の継続的な進歩により、自動車用バランスシャフトの効率と耐久性が向上しています。メーカーは、高強度鋼合金、精密機械加工、最適化されたシャフト形状を採用することで、耐荷重性を向上させ、摩擦損失を低減しています。
