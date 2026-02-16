夜の営みがある夫婦のセックスに対する満足度と、その背景｜セックスレス“じゃない”夫婦の実態調査 第2報
1. はじめに
既婚者マッチングアプリ「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル株式会社（東京都渋谷区；https://raisondetre-inc.co.jp/）によるセックスレス“じゃない”夫婦の実態調査の本調査です。
本調査は、インターネット上で一般の既婚男女を対象に実施したもので、月1回以上の頻度でパートナーと性行為をしていると回答した631人を抽出し、分析を行っています。
前回の調査では、セックスレス“じゃない”夫婦の「性行為を求める頻度の男女差や、日常的なスキンシップの実態、セックスレスにならないために意識していること」について整理しました。その結果、年代を問わず、性行為とは切り分けた形で、日常的なスキンシップを取っている夫婦が多いことが明らかになりました。
一方で、その行動は、特定の方法や単一の正解に集約されるものではありませんでした。日常の中で相手とどのように関わっているかは、夫婦ごとにかなりの違いが見られたのです。意識して続けている場合もあれば、特別な工夫をしているわけではなく、結果として自然に続いている場合もあり、そのあり方は年代や夫婦の関係性によって様々であることが分かりました。
では、実際にセックスレス“じゃない”状態を維持している夫婦は、セックスそのものに対してどの程度の満足感を持っているのでしょうか。義務として受け入れているのか、愛情を確かめ合う行為として満足しているのか、あるいは性的な快感を得ているのか、気になるところです。
そこで今回の調査では、セックスレス“じゃない”既婚者631人を対象に、セックスに対する満足度や満足している理由、セックスが夫婦にとってどのような価値を持つものとしてとらえられているのか、さらに、本当はしたくないと感じる時でも相手に合わせることがあるのかといった点について整理し、その中から共通する傾向やヒントを探っていきます。
なお、本記事では「セックスレス」という言葉について、日本性科学会が示している定義を参考として扱います。
同学会では、セックスレスを
「特殊な事情が認められないにもかかわらず、カップルの合意した性交やセクシャル・コンタクトがいずれも1か月以上なく、その後も長期にわたることが予想される場合」
と定義しています（※1）
（※1）日本性科学会「セックスレスの定義」（https://sexology.jp/sexless/）
＜調査概要＞
・調査タイトル：セックスレス“じゃない”夫婦の実態調査（本調査(2)）
・調査期間：2025年12月15日～12月28日、2026年1月20日～1月24日
・調査対象者：20～59歳の月1回以上の頻度でパートナーと性行為をしていると回答した既婚男女631人（10歳刻みで男女各80人を基本構成とし、女性50代のみ71人）
・調査?法：インターネット（セルフ型アンケートツールFreeasyを利?）
・エリア：全国
・調査機関：レゾンデートル株式会社（https://raisondetre-inc.co.jp/）
・調査報告の掲載：https://healmate.jp/survey/
・本報告の発表?：2026年2?16?
＜調査対象者について＞
次の通り男女、各年代とも均等なサンプルになっています。
全体：男性（320人）、女性（311人）
20代：男性80人（25.0%）、女性80人（25.7%）
30代：男性80人（25.0%）、女性80人（25.7%）
40代：男性80人（25.0%）、女性80人（25.7%）
50代：男性80人（25.0%）、女性71人（22.8%）
回答者は全都道府県におおむね人口と相関する形で分布しており地域的な偏りはありません。子どもの有無では、子ども有が357人（74.4%）、子ども無しが165人（26.2%）でした。