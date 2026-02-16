透明型バブルルームの世界市場2026年、グローバル市場規模（直径2.0m以下、直径2.0～3.0m、直径3.1～4.0m、直径4.1～5.0m、直径5.0m以上）・分析レポートを発表
2026年2月16日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「透明型バブルルームの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、透明型バブルルームのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本レポートは、世界における透明型バブルルーム市場の現状と将来展望について、定量分析と定性分析の両面から包括的に整理した内容です。透明型バブルルームとは、パネルにポリカーボネート板を用い、骨組みにアルミ合金フレームを採用した、従来型とは異なる組立式の建築ユニットです。
周囲を見渡せる全方位の透明体験を提供でき、部材の規格化による短時間施工、モジュールの連結や組み合わせの自由度が高い点が特徴です。ホテル、民泊、飲食施設など多様な場面で活用でき、体験価値の向上と空間演出を重視する需要に対応する製品として位置付けられます。
________________________________________
市場規模と成長見通し
世界の透明型バブルルーム市場規模は、2024年時点で約1億7900万米ドルと評価されています。体験型宿泊や個性的な飲食空間への需要を背景に市場は拡大し、2031年には約2億6900万米ドル規模に達すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は6.1パーセントとされ、観光需要の回復と多様化、施設側の差別化投資、短期施工による導入のしやすさが成長を支えます。また、各国の関税制度や政策対応の変化が、地域別の競争環境や供給網の強靭性に影響を与える点も分析対象となっています。
________________________________________
製品特性と導入メリット
透明型バブルルームは、既存建築とは異なる設計思想により、導入までの期間短縮と設置場所の柔軟性を実現します。ユニット化された部材を用いるため、施設側は需要変動に応じて増設や配置替えを行いやすく、投資効率の改善が期待されます。
透明性による非日常感は、景観を活用した集客や体験価値の提供に直結し、宿泊単価や利用満足度の向上につながりやすいです。一方で、運用面では清掃や外装メンテナンス、温熱環境の管理、視線対策などが重要となり、設置環境に応じた仕様選定が求められます。
________________________________________
市場環境と需要動向
本市場は、観光・余暇消費の多様化と、写真映えや体験重視の需要拡大を背景に成長しています。
宿泊分野では、自然環境を活かした滞在体験の提供が差別化要因となり、飲食分野では屋外空間の有効活用や季節イベント対応などの用途が広がっています。短期間で設置できる特性は、イベント需要や期間限定運用にも適合し、施設運営の柔軟性を高めます。
________________________________________
競争環境と主要企業
本市場には、Outstanding technology、Shanghai Zhongchuang Decoration Engineering、Starry Sky Intelligent Manufacturing、Guangzhou Difenlan Landscape Technology Development、Foshan Roumao Metal、Sida Rui (Shanghai) New Material Technology、Zhejiang Huashang Electronic Technology、Guangdong Shunde Miico Technology、Zhongshan Lishen Plastic Products、Guangzhou T&C Tent などの企業が参入しています。
各社は、設計の多様性、施工性、耐久性、カスタマイズ対応、納期、運用支援体制を競争軸として市場展開を進めています。本レポートでは、企業概要に加え、販売数量、売上高、価格水準、利益率、製品構成、地域展開、最近の事業動向を整理し、2025年時点の市場占有状況の推計も示しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「透明型バブルルームの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、透明型バブルルームのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本レポートは、世界における透明型バブルルーム市場の現状と将来展望について、定量分析と定性分析の両面から包括的に整理した内容です。透明型バブルルームとは、パネルにポリカーボネート板を用い、骨組みにアルミ合金フレームを採用した、従来型とは異なる組立式の建築ユニットです。
周囲を見渡せる全方位の透明体験を提供でき、部材の規格化による短時間施工、モジュールの連結や組み合わせの自由度が高い点が特徴です。ホテル、民泊、飲食施設など多様な場面で活用でき、体験価値の向上と空間演出を重視する需要に対応する製品として位置付けられます。
________________________________________
市場規模と成長見通し
世界の透明型バブルルーム市場規模は、2024年時点で約1億7900万米ドルと評価されています。体験型宿泊や個性的な飲食空間への需要を背景に市場は拡大し、2031年には約2億6900万米ドル規模に達すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は6.1パーセントとされ、観光需要の回復と多様化、施設側の差別化投資、短期施工による導入のしやすさが成長を支えます。また、各国の関税制度や政策対応の変化が、地域別の競争環境や供給網の強靭性に影響を与える点も分析対象となっています。
________________________________________
製品特性と導入メリット
透明型バブルルームは、既存建築とは異なる設計思想により、導入までの期間短縮と設置場所の柔軟性を実現します。ユニット化された部材を用いるため、施設側は需要変動に応じて増設や配置替えを行いやすく、投資効率の改善が期待されます。
透明性による非日常感は、景観を活用した集客や体験価値の提供に直結し、宿泊単価や利用満足度の向上につながりやすいです。一方で、運用面では清掃や外装メンテナンス、温熱環境の管理、視線対策などが重要となり、設置環境に応じた仕様選定が求められます。
________________________________________
市場環境と需要動向
本市場は、観光・余暇消費の多様化と、写真映えや体験重視の需要拡大を背景に成長しています。
宿泊分野では、自然環境を活かした滞在体験の提供が差別化要因となり、飲食分野では屋外空間の有効活用や季節イベント対応などの用途が広がっています。短期間で設置できる特性は、イベント需要や期間限定運用にも適合し、施設運営の柔軟性を高めます。
________________________________________
競争環境と主要企業
本市場には、Outstanding technology、Shanghai Zhongchuang Decoration Engineering、Starry Sky Intelligent Manufacturing、Guangzhou Difenlan Landscape Technology Development、Foshan Roumao Metal、Sida Rui (Shanghai) New Material Technology、Zhejiang Huashang Electronic Technology、Guangdong Shunde Miico Technology、Zhongshan Lishen Plastic Products、Guangzhou T&C Tent などの企業が参入しています。
各社は、設計の多様性、施工性、耐久性、カスタマイズ対応、納期、運用支援体制を競争軸として市場展開を進めています。本レポートでは、企業概要に加え、販売数量、売上高、価格水準、利益率、製品構成、地域展開、最近の事業動向を整理し、2025年時点の市場占有状況の推計も示しています。