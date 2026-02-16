レポートオーシャン株式会社プレスリリース : マレーシア中古車市場は、フィンテック融資の急増とEV移行トレンドに牽引され、2033年までに年平均成長率8.92％で628億米ドル規模に達する見込み
マレーシア中古車市場は、2024年の291億1,000万米ドルから2033年には628億米ドルへ拡大すると予測されており、2025年から2033年の予測期間において年平均成長率（CAGR）8.92％で成長する見込みです。本レポートは、広範な業界調査と一次・二次データ分析に基づき、市場構造、需要変動、消費者行動、デジタル化の進展を多角的に整理しています。中古車とは、過去に所有または使用履歴のある車両の売買全般を指し、従来型ディーラー、個人販売、オンラインマーケットプレイス、オークションなど複数チャネルを通じて取引されています。
新車価格上昇が中古車需要を押し上げる価格代替効果
近年、インフレ圧力、原材料価格の高騰、税制改定などを背景に新車価格は上昇傾向にあります。一部車種では最大5％から8.6％の値上げが見込まれており、価格感応度の高い消費者層はより手頃な選択肢として中古車市場へシフトしています。この価格代替効果は、中間所得層を中心に顕著であり、自動車金融や保険分野にも波及的な需要拡大をもたらしています。
さらに、可処分所得の変動や消費者嗜好の多様化も市場成長を後押ししています。価格と価値のバランスを重視する消費者は、装備水準が高く、減価償却後の価格メリットが大きい中古車を積極的に選択する傾向にあります。
中古車に対する心理的障壁と信頼性課題
一方で、市場拡大を阻害する要因として中古車に対する根強いスティグマが存在します。多くの消費者は、事故歴の不透明性、整備履歴の不備、隠れた機械的欠陥などを懸念しています。こうした不信感は、新車への選好を維持させる心理的要因となっています。
品質保証制度の不足やアフターサービスへの不安も、市場の透明性向上を求める声を強めています。そのため、認証中古車プログラム、第三者検査、走行履歴データの公開といった取り組みが信頼回復の鍵を握ります。
オンライン購入体験の高度化が市場機会を創出
マレーシアの自動車購入プロセスは急速にデジタル化しています。消費者の多くがオンラインで情報収集を開始し、比較、価格査定、融資申請までをデジタル上で完結させる傾向が強まっています。
クアラルンプールおよびセランゴール州は人口密度が高く、自動車登録台数の約25％を占める主要需要エリアと推定されています。都市部を中心にオンラインプラットフォーム利用率が高く、利便性、価格透明性、レビュー閲覧機能が評価されています。
人工知能（AI）や仮想現実（VR）の導入により、360度ビュー表示、価格予測アルゴリズム、消費者行動分析が可能となり、デジタル体験はさらに高度化しています。これにより、物理的来店前の購買意思決定が加速し、市場拡大を後押ししています。
車両タイプ別：実用性重視モデルが主導
車両タイプ別では、セダンおよびハッチバックが堅調なシェアを維持しています。維持費や保険料が比較的低く、都市部での取り回しの良さが評価されていることが背景にあります。これらのモデルは流通量も多く、価格帯の選択肢が広いため、初回購入者層や若年層に支持されています。
主要企業のリスト：
● CARSOME Sdn Bhd
● Mudah.my Sdn Bhd
● myTukar Sdn Bhd
● Carlist.my
● MT Digital Sdn Bhd
● Sime Darby Auto Selection
