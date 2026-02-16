「第７回からだケアＥＸＰＯ 東京 ‘26健康施術産業展」に出展

京セラ株式会社は、2026年2月25日（水）から27日（金）まで東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催される「第7回 からだケアEXPO 東京 ‘26 健康施術産業展」に出展します。

本展示会は、鍼灸院などの健康施術所、在宅介護事業者や介護施設、病院・クリニック・リハビリ施設やフィットネスクラブなどのヘルスケア業界を支援する最新技術やサービス、機器が紹介される商談型展示会です。





京セラブースでは、「からだケアをもっとスマートに」をコンセプトに、高耐久スマホや前面NFC搭載タブレットなどを展示し、窓口などでの支払いをスマートに行える「かんたん決済」や、オンラインで保険資格を即座に確認できる「マイナンバーカード読み取り」などのデモを体験いただけます。

また、自分にとって最適な仮眠を提供してくれる仮眠起床AIシステム「sNAPout（スナップアウト）」や、ミリ波を使った「健康モニタリング」もご紹介します。ぜひこの機会に、当社ブースへお越しください。













■「第7回からだケアEXPO 東京 ‘26 健康施術産業展」出展概要

■京セラのビジネス向けモバイル端末についてはこちら：

https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/office/phone/