株式会社エムジー(本社：大阪市中央区今橋、代表取締役社長：宮道 三郎)は、既設のテレメータ設備を活かしたままIP網への移行を可能にする、テレメータ D3シリーズ用IP通信カード(形式：D3-IP1)を2026年1月に発売し、法人向けに販売を開始しましたのでお知らせします。





IP通信カード(形式：D3-IP1)





NTT東日本・西日本が提供するアナログ専用回線サービスは、2029年3月31日をもって終了することが発表されています。上下水道や河川監視、プラント、工場等の重要インフラで長年使用されてきたテレメータ設備のIP化は急務となっていますが、「大規模なシステム更新予算の確保」や「複雑なネットワーク構築」が大きな課題となっています。

当社はこの課題に対し、既設システムで使用中のテレメータ D3シリーズのテレメータ用通信カードを交換するだけで、低コストかつシンプルにIP網へ移行できるIP通信カード(形式：D3-IP1)を開発しました。





テレメータ D3シリーズは、取付ベースに対して電源カード、通信カード、および各種I/Oカードを任意に組合せて実装するユニット構成を採用しています。





[製品情報]

■ IP通信カード(形式：D3-IP1)の主な製品情報

品名 ：IP通信カード(Ethernet用)

形式 ：D3-IP1

基本価格：181,500円～(税抜)

供給電源：交流電源 100～240V AC、直流電源 24V DC

サイズ ：幅27.5mm 高さ130mm 奥行109mm

質量 ：約200g

接続できる上位通信カード：D3-NE1、D3-NM1、D3-NC1、D3-NC2、D3-NC3、D3-ND1、D3-ND2、D3-ND3、D3-NF1、D3-NFL1





詳しくは、下記仕様書をご覧ください。

https://www.mgco.jp/mssjapanese/PDF/NS/D3/nsd3ip1.pdf









[主な特長]

● 既存設備を最大活用し、導入コストを大幅に抑制

既設のD3シリーズで使用しているテレメータ用通信カードをIP通信カード(形式：D3-IP1)に差替えるだけでIP網に接続できます。大規模な設備更新が不要なため、予算を最小限に抑えられます。





IP通信カード(形式：D3-IP1)に交換するだけ





● ネットワーク構成をシンプルにできる

本製品は「技術基準適合証明」を取得済みです。NTT東日本・西日本が提供する「Interconnected WAN(統合型VPNサービス)」などのサービスを利用すれば、ルータを使用せずにIP通信カード(形式：D3-IP1)とONU(光回線終端装置)を直接接続することもできるので、ネットワーク構成をシンプルにできます。





・Interconnected WAN(統合型VPNサービス)は、クラウド利用の増加やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進などのニーズに応えて、NTT西日本・東日本が提供する高速・大容量、高信頼のネットワークサービスです。

・Interconnected WANはNTT東日本、NTT西日本の登録商標です。





ネットワーク構成をシンプルにできる





● 簡単設定

本体側面のスイッチ切替えと、当社Webサイトから無料でダウンロードできるコンフィギュレータソフトウェア(形式：D3CON)によるIPアドレス設定で運用を開始できます。

・コンフィギュレータソフトウェア(形式：D3CON)は、当社Webサイトから無料でダウンロードできます。





コンフィギュレータソフトウェア(形式：D3CON)によるIPアドレス設定





本体側面のスイッチ、D3CON設定画面





● パケット量を抑制し、効率的な運用をサポート

従量制課金接続をご利用の場合に有効な、パケット量を抑制する機能を搭載しています。コンフィギュレータソフトウェア(形式：D3CON)から設定できます。





D3CON設定画面





■ テレメータ D3シリーズについて詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.mgco.jp/products/telemeter/telemeter03.html









■ IPコンバータ DT8シリーズのご紹介

IP通信カード(形式：D3-IP1)のほかにも既設テレメータをIP網に更新できる IPコンバータ DT8シリーズをご用意しています。詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.mgco.jp/products/telemeter/telemeter13_index02.html





IPコンバータ DT8シリーズ