株式会社マレットジャパン(所在地：東京千代田区麹町、代表：高橋 智明)は、2026年3月5日(木)に東京都千代田区にて「マレットジャパンアートオークション」を開催いたします。

ライブ配信型オンラインオークション《M-Live Auction》と会場での競りを行う通常オークションの2セール同日開催です。

出品作品259ロットの中から、注目作品を紹介します。





マレットジャパン3月5日開催オークション





今セールの表紙を飾るのは19世紀英国アカデミズムの代表的作家、フレデリック・レイトンの「サロメ」です。レイトンは、卓越した描写力と古典主義への深い敬意を基盤に、神話・歴史・寓意を主題とした壮麗な作品を数多く残しました。晩年には英国の芸術家として唯一、貴族位を授与されるほど名実ともに国家を代表する画家として名を残しています。

本作「サロメ」は、新約聖書に登場する運命的な女性像を題材としながらも、一般に想像されがちな妖艶さや扇情性を強調するのではなく、気品と静けさを湛えた姿として描かれています。

フレデリック・レイトンの作品は、国際的には高く評価されている一方で、日本のオークション市場に登場する機会はきわめて限られています。本セールは、19世紀英国アカデミズムを代表する画家の成熟した表現を、日本で直接鑑賞・入手できる稀有な機会といえるでしょう。





Lot025～058までの34ロットは、同一オーナーのプライベートコレクションからの出品です。

長年にわたり蒐集されてきた横山大観や小林古径、小野竹喬らの作品が一同に会します。









次にご紹介するのはLot127マルク・シャガールによる挿画本「サーカス」です。

38点のリトグラフ作品と作家本人による文章が収められた本作は、シャガールが残したリトグラフ連作のうちでも、とりわけ重要な作品として高く評価されています。

幼少期にロシアで目にした旅回りの曲芸師や馬術師たちの記憶は、彼の心に深く刻まれ、生涯にわたり創作の源泉となりました。

本作では、道化師や空中ブランコ、音楽家や動物たちが、重力から解き放たれたかのように画面を舞い、色彩豊かな夢の世界を形づくっています。石版に直接描くリトグラフという版画技法を用いることで、シャガール特有の即興的な線の動きや詩情あふれる色彩が、鮮やかに紙の上へと写し取られています。





M-Live Auction





オンライン限定オークションM-Live Auctionも同日に開催いたします。

村上隆やキース・ヘリングといった国際的に評価の高い作家の作品をはじめ、目利きのコレクターをも唸らせる多彩なラインアップを取り揃えました。思いがけない逸品との出会いや、新たなコレクションの第一歩となる機会を、オンラインでお楽しみいただけます。





オンラインカタログはHPのトップページまたはISSUUよりどなたでもご覧いただけます。

ISSUU： https://issuu.com/mallet_japan

ご入札に際して、下見会ならびにWEB上のコンディションレポートにおいて作品の状態確認をしていただきますよう、宜しくお願いいたします。









●オンライン同時入札(ONLINE LIVE BIDDING)について

マレットジャパンでは自社開発のシステム、オンライン同時入札(ONLINE LIVE BIDDING)を導入しております。

PC/スマートフォンを通じて外出先でも気軽にオークションにご参加いただけます。

オンライン会員への登録後、オークション開催日ごとに参加申請が必要です。申請は各セール前日の18時まで承っております。





オークション参加に際し、まずはマレットジャパンHPから無料会員登録をお願いします。HPからの電話入札申込みは3月3日(火)18時まで、書面入札・オンライン同時入札の参加申請は3月4日(水)18時まで受け付けております。

マレットジャパンのSNSアカウント(Instagram／X／Facebook／LINE)では最新情報を随時更新中。





Instagram： https://www.instagram.com/mallet_japan/

X ： https://x.com/MALLET_JP

Facebook ： https://www.facebook.com/Mallet-Japan-154943277895459/

LINE ： https://lin.ee/FXIb6eq









●オークション詳細

開催日 ： 2026年3月5日(木)

開催時間 ： M-Live Auction 12時開始予定

マレットオークション近現代アートセール#260305 15時開始予定

下見会日時 ： 2026年2月27日(金)10:00～18:00 ※追加開催

2026年3月 2日(月)10:00～18:00

2026年3月 3日(火)10:00～18:00

2026年3月 4日(水)10:00～14:00

※下見会最終日は終了時間が異なりますのでご注意ください。

会場 ： マレットジャパンオークションハウス

所在地 ： 東京都千代田区麹町1-3-1 ニッセイ半蔵門ビル1F

会社HP ： https://mallet.co.jp/

お問い合わせ： info@mallet.co.jp









マレットジャパン





●会社概要

マレットジャパンは日本有数の美術品専門オークション会社です。

近代から現代の美術品を中心に扱い、東京の自社会場で年間5-6回のオークションを開催しています。

2005年創業時から国内でいち早く海外マーケットの拡大を実現し、国内はもちろん欧米からアジアまで世界各国でお客様と大切な絆を築き上げてきました。

今後も当社は「公正かつ誠実」という経営理念のもと、誇りを持って「確かなもの」をお届けしてまいります。