自宅で贅沢スパ体験！トリートメント代わりにも使える『地肌マッサージクレンズ』2026年4月1日(水)より数量限定発売
株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、頭皮用トリートメント『地肌マッサージクレンズ』を2026年4月1日(水)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売いたします。
『地肌マッサージクレンズ』は、頭皮の悩みに着目した頭皮用トリートメント。保湿成分スクワランをはじめ、カミツレ花エキス、トウキンセンカ花エキス、フユボダイジュ花エキスなどの植物エキス、吸着型ヒアルロン酸※1を配合。頭皮にたっぷりとうるおいを与え、乾燥によるかゆみを防ぎます。シャンプー後、地肌と髪全体になじませるようにマッサージしながらケアすることで、地肌の血行がよくなり美髪の土台が整います。ケラチン※2配合で髪のハリやつややかさも高まり、まるでヘアサロン帰りの仕上がりに。グレープフルーツ果皮油、ユーカリ葉油などをブレンドした、シトラスハーブの香りですっきりリフレッシュ。心地よいバスタイムに。
『地肌マッサージクレンズ』3,300円(税込)
≪商品概要≫
商品名 ：地肌マッサージクレンズ
容量・価格：180g 3,300円(税込)
商品特長：
◎保湿成分スクワラン、植物エキス(カミツレ花エキス、トウキンセンカ花エキス、フユボダイジュ花エキス、ヤグルマギク花エキス、ローマカミツレ花エキス、サボンソウ葉エキス、セージ葉エキス)、吸着型ヒアルロン酸※1を配合。たっぷりのうるおいを与え、乾燥をケアしてかゆみを防ぎます。
◎毛髪に浸透・吸着しやすいケラチン※2を配合。傷んで空洞ができている毛髪にケラチン※2が入り込み、髪のパサつきをケアしてつや感をアップします。
◎グレープフルーツ果皮油、オレンジ油、ユーカリ葉油、ローズマリー葉油などをブレンドしたシトラスハーブの香りで、すっきりリフレッシュ。
使用方法：
シャンプー後、軽く水気をきりピンポン玉1個くらいを手に取り、地肌をほぐすようにマッサージしながら髪全体へ伸ばし、なじませた後に洗い流してください。週1～2回、コンディショナーやトリートメントなどの代わりにご使用ください。※毎日でもご使用いただけます。
※なくなり次第、終了となります。
テクスチャー
※1 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム
※2 加水分解ケラチン：ヘアコンディショニング成分
≪無添加主義(R)≫
ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。
ハーバーが守り続ける「5つの無添加」
