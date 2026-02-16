スヌーピーミュージアムの体験が大幅に充実！3月7日(土)より抱きついたり、寝転んだりできる「ふかふかミュージアム」がスタート 本日2月16日(月)よりチケット発売
スヌーピーミュージアム(東京都町田市・南町田グランベリーパーク)では、2026年3月7日(土)より、かわいいスヌーピーたちに癒されながら楽しめる体験がさらに広がる新企画「ふかふかミュージアム」がスタートします。館内にはスヌーピーやきょうだいたちに抱きついて写真が撮れるフォトスポットや、寝転んで本を読んだり、くつろいだりできる“ふかふか”のエリアなど、楽しい体験を新たに多数追加していきます。
「ふかふかミュージアム」ビジュアル
また、新企画展「Together with LINUS みんなのライナス」も同時開催し、ミュージアムショップ「BROWN'S STORE」では企画展関連グッズを新発売します。
なお、「ふかふかミュージアム」オープンのため3月2日(月)～3月6日(金)は休館いたします。新しく生まれ変わるスヌーピーミュージアムに、どうぞご期待ください。
■スヌーピーミュージアム企画展「Together with LINUS みんなのライナス」概要
会期：2026年3月7日(土)～2026年8月30日(日)
水色の安心毛布がトレードマークのライナスは、親友チャーリー・ブラウンと人生を語り合い、その妹のサリーからは「わたしのかわいいバブーちゃん」と熱視線を浴びます。スヌーピーはいつでもライナスの安心毛布を狙い、家の中や野原を駆け巡る争奪戦は「ピーナッツ」の名エピソードのひとつ。聖書を引用し、哲学的な考えを述べる大人びたライナスですが、「カボチャ大王」の妄想からは離れられません。毎年ハロウィーンの夜に畑に出かけ、願いを叶えてくれるカボチャ大王を待ちわびて過ごします。優しく思慮深く、でもちょっとおっちょこちょい。そんなライナスに、誰しもが深い親しみを感じます。本展では選りすぐった45点のコミック原画・複製原画を通じてライナスの魅力をご紹介します。
ライナス展ビジュアル
＜主なコミック紹介＞
●ご主人さまのカタチ
いつでも安心毛布と一緒のライナス。仕方なく毛布から離れて電話を取りに行きますが、毛布は形を変えずにライナスのことを待ってくれています。
「ピーナッツ」原画 1977年6月4日 (C) Peanuts Worldwide LLC
●浮かれる、水を差す
塀にもたれかかりながら語り合うライナスと親友チャーリー・ブラウン。恋の始まりに喜ぶライナスですが、チャーリー・ブラウンはまったく違うことを考えていました。
「ピーナッツ」原画 1987年6月30日 (C) Peanuts Worldwide LLC
●それぞれの想いが交錯するソファで
ヴァンペルト家の真ん中っこのライナスは、ガミガミ屋の姉・ルーシーと物言いの弟・リランに囲まれながら、なんとかやっています。
「ピーナッツ」原画 1996年5月18日 (C) Peanuts Worldwide LLC
＜企画展「Together with LINUS みんなのライナス」関連グッズ＞
企画展「Together with LINUS みんなのライナス」関連グッズ
▼一部ラインナップ
※価格はすべて税込です。
刺繍フラットトートバック ライナス＆スヌーピー 4,510円
遮熱性のある生地を使用しているフラットなトートバッグ。ファスナーや内外ポケット付きで使い易い仕様です。
刺繍フラットトートバック ライナス＆スヌーピー
キルティングポーチ ライナス＆スヌーピー 2,750円
ライナスとスヌーピーの総柄がかわいいキルティングポーチ。マチ付きで化粧品や小物を入れて持ち運ぶのにぴったりなサイズです。
キルティングポーチ ライナス＆スヌーピー
ぬいぐるみ ふにゃもこリラックススヌーピー 5,720円
もこもこのボディでふにゃっとリラックスしたスヌーピーのぬいぐるみ。優しいカラーリングでのんびりおうち時間のお供にぴったりです。
ぬいぐるみ ふにゃもこリラックススヌーピー
■「スヌーピーが大好き！！」新テーマスタート
スヌーピーミュージアムは、これまで以上に「スヌーピーたちが大好き」と感じられる場所を目指し、進化を続けていきます。
貴重な原画の鑑賞はもちろん、いつ訪れても楽しめる季節ごとのイベントや、毎日開催するワークショップなど、体験型のコンテンツを多数ご用意して、みなさまをお迎えします。
詳細は、順次スヌーピーミュージアム公式HPにてお知らせいたします。
＜チケット料金改定のお知らせ＞
3月7日(土)からは、「ふかふかミュージアム」をはじめとした体験型コンテンツのさらなる拡充を予定しております。
これに伴い、3月7日(土)ご来館分より、チケット料金を下記の通り改定させていただきます。
なお、前売券の販売は本日2月16日(月)より開始しております。
チケット購入URL： https://eplus.jp/sf/word/0000136396
●前売券
一般・大学生：現行料金 1,800円→改定後 2,000円
中学・高校生：現行料金 800円→改定後 900円
4歳～小学生 ：現行料金 400円→改定後 500円
●当日券
一般・大学生：現行料金 2,000円→改定後 2,200円
中学・高校生：現行料金 1,000円→改定後 1,100円
4歳～小学生 ：現行料金 600円→改定後 700円
●年間パスポート
一般・大学生：現行料金 当日の入館チケット＋3,000円
→改定後 当日の入館チケット＋3,300円
中学・高校生：現行料金 当日の入館チケット＋1,500円
→改定後 当日の入館チケット＋1,650円
4歳～小学生 ：現行料金 当日の入館チケット＋900円
→改定後 当日の入館チケット＋1,050円
※料金はすべて税込です
■「ふかふかミュージアム」スタートまでのお楽しみ！公式SNSにて「ふかふかスヌーピー」を毎日投稿
本日2月16日(月)から3月6日(金)までの期間、スヌーピーミュージアム公式SNSにてぬいぐるみを使った「ふかふかスヌーピー」のコンテンツを毎日投稿します。かわいいスヌーピーたちに癒されながら、「ふかふかミュージアム」のはじまりを楽しみにお待ちください！
＜スヌーピーミュージアム概要＞
所在地 ： 東京都町田市鶴間3-1-4
開館時間 ： 平日10:00～18:00、土日祝10:00～19:00
休館日 ： 2026年2月17日、3月2日～6日、8月18日、2027年1月1日
アクセス ： 東急田園都市線・南町田グランベリーパーク駅より徒歩4分
電話番号 ： 042-812-2723
公式サイト ： https://snoopymuseum.tokyo/
公式SNS ： Instagram(@snoopymuseumtokyo)
https://www.instagram.com/snoopymuseumtokyo/
Facebook (@snoopymuseumtokyo)
https://www.facebook.com/snoopymuseumtokyo/
X(旧Twitter)(@snoopy_m_tokyo)
https://x.com/snoopy_m_tokyo/
オンラインストア： https://online.snoopymuseum.tokyo/
■「ピーナッツ」とは
「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41％、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39％、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20％を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASAとスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査とSTEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。
■チャールズ M. シュルツ美術館(正式名称：Charles M. Schulz Museum & Research Center)とは
2002年に開館したチャールズ M. シュルツ・ミュージアムアンドリサーチセンター(シュルツ美術館)は、チャールズ M. シュルツ氏のアートの保護と、展示、解釈を行うとともに、漫画家や漫画芸術への理解を醸成することを使命としています。シュルツ美術館は、サンフランシスコから50マイル北上したカリフォルニア州サンタローザに所在し、「ピーナッツ」の原画の世界一大きなコレクションを所蔵し全世代を対象にした企画展やプログラムを提供しています。また、シュルツ美術館は参照サービスを提供し、強力な巡回展プログラムもサポートしています。
詳しい情報は、公式サイト( https://schulzmuseum.org/ )をご覧ください。また、Facebook、Instagram、Threadsにて公式アカウント( @schulzmuseum )でも情報を発信しています。
■「ピーナッツ」関連URL
・日本のスヌーピー公式サイト
https://www.snoopy.co.jp/
・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」
https://www.facebook.com/SnoopyJapan
・日本のスヌーピー公式X(旧Twitter) アカウント「Snoopy Japan」
https://x.com/snoopy_m_tokyo/