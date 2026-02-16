「バレエ・芸術文化を通して、世界中の“夢の架け橋 ”となる」をミッションに掲げ、ウクライナバレエダンサーや指導者、国内ダンサーで構成している「PASONA Awaji World Ballet」では、世界で活躍してきたバレエダンサー・指導者・芸術監督による審査と指導を受けられる、第13回「学べるコンクール」を3月28日（土）より実施いたします。URL：https://www.awajiballet.com/tsurunoongaeshi

本コンクールは、キーウ国立バレエ学校やキーウ国立バレエアカデミーの元講師による本場のワガノワメソッドのワークショップをはじめ、ベラルーシ国立ボリショイバレエ団やリビウ国立バレエ団など世界で活躍してきたPASONA Awaji World Ballet所属ダンサー、そして世界的バレエダンサーであり、本バレエ団の芸術監督・針山愛美らが審査員として参加。世界の第一線で培われた視点から、技術と表現力の両面を丁寧に見つめます。コンクールの優勝者は、ヨーロッパやアメリカなどの国立バレエ学校への短期留学や海外コンクールの出場権利・出演費免除、さらにはPASONA Awaji World Ballet公演への出演機会など、スカラシップを受ける事ができます。その他、参加者全員に審査員直筆のアドバイスシートの送付やPASONA Awaji World Ballet新作公演のゲネプロ観覧、本番観覧など様々なプログラムをご用意しています。一人ひとりの挑戦が世界へとつながる第一歩に。未来の舞台で羽ばたくダンサーたちの挑戦を、PASONA Awaji World Balletは全力で後押しします。

【PASONA Awaji World Balletとは】

2022年、世界情勢が急変する中で、ウクライナから避難してきた 2人のバレエダンサーと世界的バレエダンサー 針山愛美との出会いをきっかけに誕生。現在は、ウクライナバレエダンサーや指導者、国内ダンサーら計16名が所属し、日々国境や言葉の壁を越え、 “バレエ”の舞を通し、発足当初から変わらぬ「平和への想い」と「感謝」をお届けすべく活動を行っている。

■第13回「学べるコンクール」概要

期間： 3月28日（土）～3月30日（月）※3月30日がコンクール本番日対象： バレエを学ぶお子さま～大人まで参加料金： ＜3月28日（土）＞13,000円＜3月29日（日）＞13,000円～＜3月30日（月）＞15,000円～ ※コンクール本番、講師とのマンツーマンレッスン付※詳細は公式HPをご確認ください講師： ＜学べるコンクール 講師>・マルガリータ ドゥシャコワ（元キーウ国立バレエ学校講師）・カテリーナ エフチコーワ（元キーウ国立バレエアカデミー講師） ＜学べるコンクール 審査員＞・針山 愛美（PASONA Awaji World Ballet 総合芸術監督）・マルガリータ ドゥシャコワ（元キーウ国立バレエ学校講師）・カテリーナ エフチコーワ（元キーウ国立バレエアカデミー講師）・倉智 太朗（元ベラルーシ国立ボリショイバレエ団プリンシパル）・セルゲイ ロモヴィツキー（元リビウ国立バレエ団ダンサー）※審査員は変更となる可能性がございます応募方法： HP内の専用フォームよりお申し込みくださいURL： https://www.awajiballet.com/202603competiton備考： 宿泊をご希望の方は宿泊先もご用意しております。公式HPよりご確認ください。 ＜3月28日～3月30日＞77,000円～（2泊3日でのご用意のみ）会場：旧アソンブレホール（兵庫県淡路市岩屋2942-17）問合わせ：TEL 050-3816-3651（10：00～18：00）（株式会社パソナグループ運営）※木曜定休日E-mail awajiballet@pasonagroup.co.jp

https://www.awajiballet.com/