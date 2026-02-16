²½¾ÑÉÊ¸¦µæÀìÌç»ï¡ÖCosmetic Science¡×2·î¹æÈ¯´©¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Õ¥£¥¢¥ê¥ó¥¯¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»°¸¶À¿»Ë¡Ë¤Ï¡¢²½¾ÑÉÊ¸¦µæ¤ÎºÇ¿·¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯¿®¤¹¤ë²½¾ÑÉÊ¸¦µæÀìÌç»ï¡ÖCosmetic Science¡×¤ÎÂè11¹æ¤È¤Ê¤ë2·î¹æ¤ò2·î15Æü¤ËÈ¯´©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¹æ¤è¤ê£²¤Ä¤Î¿·Ï¢ºÜ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖK-Beauty¡¡Ìö¿Ê¤ÎÇØ·Ê¤òÃµ¤ë ¡×¤Ç¤Ï¡¢Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ´Ú¹ñÈþÍÆ¶È³¦¤Î¼çÌò¤ËÉâ¾å¤·¤¿¿·¶½¥Ö¥é
¥ó¥É·²¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸¦µæ³«È¯¤ÎÍå¿ËÈ×¡Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤à¾ðÊó¤Î¸«¤Ä¤±Êý¡¦»È¤¤Êý¡Ë ¡×¤Ç¤Ï¡¢R&D¸þ¤±¤Ë¿®ÍêÀ¤Î¤¢¤ë¾ðÊó¸»¤È¤½¤Î³èÍÑÊýË¡¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü2·î¹æ¤ÎÆâÍÆ
ËÜ¹æ¤ÎÆÃ½¸¤Ï¡Ö¹á¤ê¤Î¿´Íý¡×¤ÈÂê¤·¡¢°Ê²¼¤ÎÏÀÊ¸¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÏÀÊ¸¥¿¥¤¥È¥ë¡§
¡¦¡Ö¥Ò¥ÈÈéÉæ¥¬¥¹¤òÈþÍÆ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¨¡ÈþÍÆÂÎ½³Ø¤Î¤¹¡µ¤á¨¡¡×
Åì³¤Âç³Ø Íý³ØÉô²½³Ø²Ê¡¡´Øº¬ ²Å¹á
¡¦¡Ö¤Ë¤ª¤¤¶¯ÅÙÉ¾ÄêË¡¤ÎÈ¯Å¸¡§6 ÃÊ³¬½µ¤¶¯ÅÙÉ½¼¨Ë¡¤«¤é¥é¥Ù¥ëÉÕ¤VAS¤Ø¤ÎÅ¸³«¡×
Ê¸µþ³Ø±¡Âç³Ø ¿Í´Ö³ØÉô¡¡¾®ÎÓ ¹ä»Ë
¡¦¡Ö²½¾ÑÉÊ¹áÎÁ¤Î¿´ÍýÅª¸ú²Ì¸¦µæ¡×
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥¢¥í¥Þ´Ä¶¶¨²ñ¡ÊAEAJ¡Ë¡¡·§Ã« ÀéÄÅ
¡¦¡Ö¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥µ¥ó¥Ð¥Ã¥¯¡ÊJasminum sambac¡Ë¤Î¹á¤ê¤Ë¤è¤ëÀ¸ÍýºîÍÑ¤ÈÈéÉæµ¡Ç½¤Î²þÁ±¡×
³ô¼°²ñ¼Ò»ñÀ¸Æ² ¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ³«È¯¸¦µæ½ê¡¡Ê¡´îÂ¿ Í´»Ò¡¦¿¹»³ Ì¤±û¡¡Â¾
¡¦¡ÖÎ¶Þ·¹á¤Î½ÅÍ×¹áµ¤À®Ê¬¤ò¼õÍÆ¤¹¤ëÓÌ³Ð¼õÍÆÂÎ¡×
²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò ´¶³Ð²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡¡¹âÀ¥ ÃÃ¡¦µÈÀî ·É°ì
¡¦¡Ö¸Ä¿Íº¹¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¹á¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹á¤ê¤È¾ðÆ°¤òÏ¢¹ç¤µ¤»¤¿¼«ÅÁÅªµ²±ÁÛµ¯¤Î¼Â¸³Åª¸¦µæ¡×
²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò ´¶³Ð²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡¡¿ù»³ Åì»Ò
¡¦¡Ö¼ç´ÑÅª¤Ë´¶¤¸¤ë»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¹á¤ê¤ÎÆÃÄ§¤È²½¾ÑÉÊ¤Ø¤Î±þÍÑ¡×
ÆüËÜ¥á¥Êー¥É²½¾ÑÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò Áí¹ç¸¦µæ½ê¡¡Àõ°æ ¿÷Âå
¡¦¡Ö¹á¤ê¤ÎÎÏ¤Ç°½¤òÀ©¤¹―¾Ã½µ»½Ñ¤ÎºÇÁ°Àþ¡×
¹âº½¹áÎÁ¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò ¸¦µæ³«È¯ËÜÉô¡¡»°¸¶ ¾°
ÏÀÊ¸ EyesOn¡§
¡¦¡ÖThe Science of Skin Longevity:Fasting-mimicking Plant Biotechnology Redefining Glass Skin¡×
Vytrus Biotech S.A.¡¡Ò. Exposito, M. Buchholz, V. Vidal, A. Gallego, S. Ruiz, P. Riera, D. Luna,
M. Mas, M. Gibert, L. Cano, S. Laplana, T. Ruiz, R. Ferreira, A. Guirado
¡¦¡Ö¥Ú¥×¥Á¥É¥Óー¥º¤òÍÑ¤¤¤¿¿×Â®¡¦¾ÜºÙ¤Ê¥¢¥ì¥ë¥®ー´¶ºî»î¸³Ë¡¤Î³«È¯¡×
¹ÃÆîÂç³Ø¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³ØÉô¡¡±±°æ ·òÆó
¡¦¡Ö¥¢¥ß¥Î»À·Ï¹âÊ¬»Ò¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥²¥ëºàÎÁ¤Î³«È¯¡×
Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÍý¹©³ØÉôµ¡Ç½Ê¬»Ò¡¦À¸Ì¿²½³Ø²Ê¡¡¸Å²ì ÃÒÇ·
¡¡
Ï¢ºÜ´ë²è¡§
¡¦²½¾ÑÉÊ³«È¯¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤ÎR&DÀïÎ¬¤òÆÉ¤à¡Ë
¥½¥Õ¥£¥¢¥ê¥ó¥¯¥¹¡¡¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¡½©»³ ¤æ¤«¤ê
¡¦GLOBAL BEAUTY INSIGHT¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÈþÍÆ¡õ¥³¥¹¥á¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¡Ë
Mintel Japan¡¡ÄÍÅÄ¡¡ÉÒ¹À
¡¦¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥× Cosme industry¡ÊÆüËÜ¤Î²½¾ÑÉÊ»º¶È¤ÎÃíÌÜÆ°¸þ¤Èº£¸å¡Ë
ÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡¡Àõ°æ ½á»Ê
¡¦<¿·Ï¢ºÜ>K-Beauty¡¡Ìö¿Ê¤ÎÇØ·Ê¤òÃµ¤ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ü¥Æ¥£¥¢¡¡²Ï ¾â´ð
¡¦²½¾ÑÉÊµ¬À© information¡Ê¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Îµ¬À©¤Î¸½¾õ¤ÈÂÐºö¡Ë
¥ïー¥ë¥É¥ï¥¤¥É¡¦¥¢¥¤¥Ôー¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡À¶¿å ¸ÝÍ³µ¨
¡¦<¿·Ï¢ºÜ>¸¦µæ³«È¯¤ÎÍå¿ËÈ×¡Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤à¾ðÊó¤Î¸«¤Ä¤±Êý¡¦»È¤¤Êý¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñÁí¹ç¸¦µæ½ê Åì ¿¿Íý»Ò
¡ü¤½¤ÎÂ¾¥³ー¥Êー
º£·î¹æ¤Î¡Ö¸¶ÎÁGUIDE¡×¤Ç¤Ï¡ÖPEG¥Õ¥êー³¦ÌÌ³èÀºÞ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·¸¶ÎÁ¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸¼¨²ñ¾ðÊó¡×¤Ç¤Ï2026Ç¯2·î¤«¤é2026Ç¯7·î¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâ³°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²½¾ÑÉÊ´ØÏ¢¤ÎÅ¸¼¨²ñ¾ðÊó¤ò¥«¥ì¥ó¥Àー¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô¼¡¹æÍ½¹ð¡Õ
ÆÃ½¸¥Æー¥Þ¡§¡ÖÉÒ´¶È©¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¡×
¸½ºß¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢4·î15ÆüÈ¯´©¤Î4·î¹æ¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
