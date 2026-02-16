¡ØÀÐ¶¶ºâÃÄ¥¢ー¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡Ù¤ª¤è¤Ó¥¢ー¥Æ¥£¥¾¥óÈþ½Ñ´Û¤ÎµòÅÀ¡Ø¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥¿¥ïーµþ¶¶¡Ù¤¬¥°¥êー¥ó¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¹ñºÝµ¬³Ê¡ÖLEED(R)¡×Ç§¾Ú¤Î¡Ö¥´ー¥ë¥É¡×¤ò¼èÆÀ
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÀÐ¶¶ºâÃÄ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§ÀÐ¶¶𥶡¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÀÐ¶¶ºâÃÄ¥¢ー¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯8·î26Æü¡¢LEED(R) BD+C: Warehouse ¡õ Distribution CenterÇ§¾Ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥´ー¥ë¥É¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¾¥óÈþ½Ñ´Û¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥¿¥ïーµþ¶¶¡×¤â¡¢2025Ç¯10·î15Æü¡¢LEED(R) O+M: Existing Building¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥´ー¥ë¥É¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°¼Ô¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ²þ½¤¤ÎÃ±ÆÈÈþ½Ñ´Û´ØÏ¢»ÜÀß¤È¤·¤Æ¹ñÆâ½é¤ÎLEED(R) BD+CÇ§¾Ú¥´ー¥ë¥É¤Î¼èÆÀ»öÎã¢¨¤Ç¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥©¥ó¥¨¥ë¥Õ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¿¾¾¹¨¾ë¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤ÏÎ¾¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç§¾Ú¼èÆÀ»Ù±ç¤òÃ´Åö¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨LEED Project Directory¸ø³«¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ
º¸¡ËÀÐ¶¶ºâÃÄ¥¢ー¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー³°´Ñ¡¡±¦¡ËLEED(R)¡Ö¥´ー¥ë¥É¡×Ç§¾Ú
¢£ LEED¤È¤Ï
LEED(R)¡ÊLeadership in Energy and Environmental Design¡ËÇ§¾Ú¤È¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î⾮±ÄÍøÃÄÂÎUSGBC(R)¡ÊU.S. Green Building Council(R)¡Ë¤¬³«È¯¡¢±¿ÍÑ¤·¡¢GBCI(R)¡ÊGreen Business Certification Inc.(TM)¡Ë¤¬Ç§¾Ú¿³ºº¤ò¹Ô¤¦Ç§¾ÚÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿·úÃÛ¤äÅÔ»Ô´Ä¶¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
LEED(R) for Building Design and Construction (BD+C)
¿·ÃÛ¤Þ¤¿¤ÏÂçµ¬ÌÏ²þ½¤¤ò¹Ô¤¦·úÊª¤ÎÉ¾²Á¡£
LEED(R) for Interior Design and Construction (ID+C)
·úÊª¤ÎÆâÁõ¤ÎÀß·×¡¢¤ª¤è¤Ó»Ü¹©¹©Äø¤ÎÉ¾²Á¡£
LEED(R) for Building Operations and Maintenance (O+M)
´ûÂ¸·úÊª¤Î´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ²þÁ±¡¢¤ª¤è¤Ó¾®µ¬ÌÏ²þÃÛ¤ÎÉ¾²Á¡£
³ÆÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¤Î¾ÜºÙ¤ÏÊÀ¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Certification Consulting - Ç§¾Ú¼èÆÀ¡¦ESG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° - ³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥©¥ó¥¨¥ë¥Õ(https://woonerf.jp/services/certification-consulting/)
¢£ ÀÐ¶¶ºâÃÄ¥¢ー¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÀÐ¶¶ºâÃÄ¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¾¥óÈþ½Ñ´Û¡Êµì¡¦¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥óÈþ½Ñ´Û¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÈþ½Ñ´Û»ö¶È¡¢·Ý½Ñ¡¦Ê¸²½¡¦¶µ°é³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë´óÉÕ½õÀ®»ö¶È¤òÆóËÜ¤ÎÃì¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐ¶¶ºâÃÄ¥¢ー¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊARC¡Ë¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¾¥óÈþ½Ñ´Û¤Î¸¦µæ»ÜÀß¤È¤·¤Æ2015Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èþ½ÑºîÉÊ¤ÎÄ´ºº¸¦µæ¡¢ÊÝÂ¸½¤Éü¡¢»ñÎÁ¤Î½¸ÀÑÊÝ´ÉÅù¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢2017Ç¯¤è¤ê¤Ï³Ø¹»ÃÄÂÎ¤Î¼õÆþ¤ì¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥ì¥¯¥Á¥ãー¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸¦µæ¼Ô¡ÊÂç³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¤Î¸ø³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯3·î¤ËÁýÃÛÉôÊ¬¤¬½×¹©1/3 ¤·¡¢»ÜÀß¤Îµ¡Ç½¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯8·î¡¢Æ±¥»¥ó¥¿ー¤Î´ûÂ¸Åï¤ª¤è¤ÓÁýÃÛÅï¡Ê±ä¤Ù6,242Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë¤¬LEED(R)Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·úÊªÌ¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡§ ÀÐ¶¶ºâÃÄ¥¢ー¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
»ö¶È¼ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÀÐ¶¶ºâÃÄ
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¾®»³¥öµÖ2-1-14
·úÊªÍÑÅÓ¡¡¡¡¡¡¡§ ¸¦µæ»ÜÀß
ÁýÃÛÉôÊ¬¤Î½×¹©¡§2025Ç¯3·î
¢¨ËÜ»ÜÀß¤Ï¾ï»þ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
²°¾å¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à
¼ýÂ¢¸Ë
¥é¥¤¥Ö¥é¥êー
¢£ ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥¿¥ïーµþ¶¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥¿¥ïーµþ¶¶¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò±Êºä»º¶È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹â¶¶¹¯µª¡Ë¤È¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÀÐ¶¶ºâÃÄ¤¬¶èÊ¬½êÍ¤¹¤ë»öÌ³½ê¤ÈÈþ½Ñ´Û¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢2019Ç¯£··î1Æü¡¢½×¹©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥¿¥ïーµþ¶¶¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òºÇÂç¸Â³è¤«¤·¤¿¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÀß·×¤Ç¡¢¿Í¤È´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¥¨¥³¥í¥¸¥«¥ë¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÈÍÑ¤¹¤ëÅÅÎÏ¤ÏºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー100%¤Ç¡¢2024Ç¯½Õ¤è¤ê3¥«½ê¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤«¤é¡ÉÀ¸¥°¥êー¥óÅÅÎÏ¡É¤¬¶¡µë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·úÊªÌ¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡§ ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥¿¥ïーµþ¶¶
»ö¶È¼ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÀÐ¶¶ºâÃÄ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò±Êºä»º¶È¡Ê2Ë¡¿Í¤Ë¤è¤ë¶èÊ¬½êÍ¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶£±-7-2
ÍÑÅÓ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ »öÌ³½ê¡¢Èþ½Ñ´Û
±ä¾²ÌÌÀÑ¡¡¡¡¡¡¡§ 39,222Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
½×¹©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2019Ç¯7·î
º¸¡Ë¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥¿¥ïーµþ¶¶³°´Ñ¡¡±¦¡ËLEED(R)¡Ö¥´ー¥ë¥É¡×Ç§¾Ú
¢§ ¥ô¥©¥ó¥¨¥ë¥Õ¤ÎÇ§¾Ú¼èÆÀ»Ù±ç
Åö¼Ò¤Ï¡¢LEED(R)Ç§¾Ú¼èÆÀ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³Æ»ÜÀß¤Î´Ä¶ÀÇ½¸þ¾å¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÇ§¾Ú¤Î¼èÆÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÀÐ¶¶ºâÃÄ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò±Êºä»º¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤é´Ä¶ÇÛÎ¸¤ò¼ÂÁ©¤µ¤ì¤¿À®²Ì¤Ë¤Û¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿³§¤µ¤Þ¤ÎÉÔÃÇ¤Î¤´¿ÔÎÏ¤È¶¨Æ¯¤Ë¿´¤è¤ê·É°Õ¤òÉ½¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤â»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¸«¤ò¤â¤Ã¤Æ¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
LEED v4¤ª¤è¤Óv4.1¤Ø¤ÎÅÐÏ¿Äù¤áÀÚ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
LEED v4¤ª¤è¤Óv4.1¤Ø¤ÎÅÐÏ¿Äù¤áÀÚ¤ê¤Ï¡¢2026Ç¯¤ÎÂè2»ÍÈ¾´üËö¡Ê2026Ç¯6·îËö¡Ë¤Ç¤¹¡£
USGBC(R)¡ÊÊÆ¹ñ¥°¥êー¥ó¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¶¨²ñ¡Ë¤¬Äê¤á¤ë¡¢LEED(R) BD+C, ID¡ÜC, O+M v4¤ª¤è¤Óv4.1¤ÎÅÐÏ¿¼õÉÕ¤Ï¡¢2026Ç¯6·î30Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ïv5¤Î¤ß¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ô¥©¥ó¥¨¥ë¥Õ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://woonerf.jp/news/1981/
¡Ê»²¹Í¥ê¥ó¥¯¡Ë
¡¦¡ÖÀÐ¶¶ºâÃÄ¥¢ー¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡×¡¢µÚ¤Ó¥¢ー¥Æ¥£¥¾¥óÈþ½Ñ´Û¤ÎµòÅÀ¡Ö¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥¿¥ïーµþ¶¶¡×¤¬¡¢À¤³¦Åª´Ä¶ÀÇ½Ç§¾ÚLEED(R)¡ÖGold¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¼èÆÀ | ¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÀÐ¶¶ºâÃÄ¥¢ー¥Æ¥£¥¾¥óÈþ½Ñ´Û¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000050596.html)
¡¦¤ªÃÎ¤é¤»¡Ã¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥¿¥ïーµþ¶¶ - MUSEUM TOWER KYOBASHI(https://www.museumtower-kyobashi.com/information/10)
³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥©¥ó¥¨¥ë¥Õ¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥©¥ó¥¨¥ë¥Õ
ÂåÉ½¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ê¿¾¾ ¹¨¾ë
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2006Ç¯4·î
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊËÌ4-3-26 N-cross KUDAN 2F
URL¡¡¡¡¡§https://woonerf.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¥ô¥©¥ó¥¨¥ë¥Õ¤Ï¡¢¥°¥êー¥ó¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°Ç§¾Ú¼èÆÀ»Ù±ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡¢Ã¦ÃºÁÇÀïÎ¬ºöÄê¡¢ESGÉ¾²Á¶ÈÌ³Åù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÊª¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼çÂÎ¡ÊÌ±´ÖÉôÌç¡¢¸øÅªÉôÌç¡¢¸¦µæ¶µ°éµ¡´Ø¡Ë¤äÉÔÆ°»º¥»¥¯¥¿ー¤ÎÍø³²´Ø·¸¼Ô¡ÊÅê»ñ²È¡¢»ö¶È¼ç¡¢¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¡¢·úÀß¶È¼Ô¡¢Àß·×¼Ô¤Ê¤É¡Ë¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£