¡Úgelato pique(¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±)¡Û¡ÖLE SSERAFIM(¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à)¡×¤¬Ãå¤³¤Ê¤¹¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤ä¥É¥Ã¥ÈÊÁ¡¢¥Õ¥ê¥ë¤Ë¤È¤¤á¤¯¿·ºî¡ÖWHITE DAY COLLECTION ¡×¤ò¸ø³«
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü(ËÜ¼Ò ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¶áÆ£¹¹¬)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ögelato pique(¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±)¡×¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¡ÖLE SSERAFIM(¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à)¡×¤¬Ãå¤³¤Ê¤¹¡ÖWHITE DAY COLLECTION¡×¤ò2026Ç¯2·î20Æü(¶â) ¤è¤ê¡¢¡ÖÁ´¹ñ¤Î¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±Å¹ÊÞ¡×¡¢¡Ö¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¡¢EC¥Ç¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¥¹¥È¥¢¡ÖUSAGI ONLINE¡×¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
LE SSERAFIM¤¬Å»¤¦¡¢¡ÖWHITE DAY COLLECTION with LE SSERAFIM¡×¤ÎºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£LE SSERAFIM with GELATO PIQUE¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¡¢¿ï»þ¸ø³«¡ª
3·î°Ê¹ß¤â¡ÖLE SSERAFIM with GELATO PIQUE¡×¤ÎºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±¸ø¼°Instagram(https://www.instagram.com/gelatopique_official/)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ž°WHITE DAY COLLECTION with LE SSERAFIMŽ°
LE SSERAFIM¤¬¿È¤ËÅ»¤¦¡¢
¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤ä¿·À¸³è¤Î¥®¥Õ¥È¤È¤·¤ÆÂ£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë
¤Þ¤¯¤é¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Ìþ¤ä¤·¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤ä°¦¤é¤·¤¤¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤Ê¤É
¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¤å¤ó¤È¤¹¤ë¡¢µ¤Ê¬¹â¤Þ¤ë¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¡£
Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë»¨²ß¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢
¤È¤Ó¤¤ê¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ê½Õ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£KIM CHAEWON¡Ê¥¥à¡¦¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡ËÃåÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¡§Î¢ÌÓ¤Þ¤¯¤é¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡Ê¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë/ 3ÊÁ¥Õ¥ê¥ë¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡Ê¥Í¥¤¥Óー¡Ë/ ¥Õ¥ê¥ë¥í¥´¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥Ö¥ëー¡Ë¢£SAKURA¡Ê¥µ¥¯¥é¡ËÃåÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥í¥´¥×¥ë¥ªー¥Ðー&¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¥»¥Ã¥È¡Ê¥Í¥¤¥Óー¡Ë¢£HUH YUNJIN¡Ê¥Û¡¦¥æ¥ó¥¸¥ó¡ËÃåÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥í¥´¥×¥ë¥ªー¥Ðー&¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¥»¥Ã¥È¡Ê¥Ô¥ó¥¯¡Ë/ ¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¡Ê¥Ô¥ó¥¯¡Ë¢£KAZUHA¡Ê¥«¥º¥Ï¡ËÃåÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¡§3ÊÁ¥·¥ã¥Ä¡Ê¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë/ 3ÊÁ¥Õ¥ê¥ë¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡Ê¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë/ ¥Õ¥ê¥ë¥í¥´¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥Í¥¤¥Óー¡Ë¢£HONG EUNCHAE¡Ê¥Û¥ó¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¡ËÃåÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥ê¥Ö¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó&¥Á¥§¥Ã¥¯¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä¥»¥Ã¥È¡Ê¥Ö¥ëー¡Ë/ ¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¡Ê¥Ö¥ëー¡Ë
¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¡ã¥Ë¥Ã¥È¥·¥êー¥º¡ä
HUH YUNJIN ÃåÍÑ
SAKURA ÃåÍÑ
HONG EUNCHAE ÃåÍÑ
¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥í¥´¥¸¥ã¥¬ー¥É¤¬±Ç¤¨¤ë¥×¥ë¥ªー¥Ðー¤Ï¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¾æ´¶¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ï¿þ¤Ë¥Õ¥ê¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿·Ú¤µ¤È¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¤Î¥Ë¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¿´¤Û¤É¤±¤ëÃå¿´ÃÏ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤ä¿·À¸³è¤Î¥®¥Õ¥È¡¢¼«Ê¬¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤âÁª¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë½Õ¤Î¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£
¡ÚWhite Day¡Û¥í¥´¥×¥ë¥ªー¥Ðー&¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¥»¥Ã¥È¡¡\13,970
¥«¥éー¡§¥Ô¥ó¥¯¡ÊHUH YUNJINÃåÍÑ¡Ë¡¿¥Ö¥ëー¡¿¥Í¥¤¥Óー¡ÊSAKURAÃåÍÑ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー
¡ÚWhite Day¡Û¥ê¥Ö¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó&¥Á¥§¥Ã¥¯¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä¥»¥Ã¥È¡¡\16,500
¥«¥éー¡§¥Ô¥ó¥¯¡¿¥Ö¥ëー¡ÊHONG EUNCHAEÃåÍÑ¡Ë¡¿¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー
¡ã¥«¥Ã¥È¥½ー¥·¥êー¥º¡ä
KIM CHAEWON ÃåÍÑ
¶»¸µ¤ËÎ©ÂÎ¤Î¤Þ¤¯¤é¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢Í·¤Ó¿´¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÎ¢ÌÓ¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡£
¥«¥éー¤´¤È¤Ë¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÊÁ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÃå¿´ÃÏ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
Æ±¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¡¢¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤È¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚWhite Day¡ÛÎ¢ÌÓ¤Þ¤¯¤é¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡¡\7,920
¥«¥éー¡§¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡ÊKIM CHAEWONÃåÍÑ¡Ë¡¿¥Ô¥ó¥¯¡¿¥°¥ìー
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー
¡ã¥·¥ã¥Ä¥·¥êー¥º¡ä
KAZUHA ÃåÍÑ
KAZUHA ÃåÍÑ
KIM CHAEWON ÃåÍÑ
¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê³«¶ß¥·¥ã¥Ä¤È¡¢¿þ¤Ë¥Õ¥ê¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤Î¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¢ÌµÃÏ¤Î¥Ô¥ó¥¯¡¢¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥Í¥¤¥Óー¤Î3¿§Å¸³«¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â¥í¥´»É½«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ì¤Ð½Õ¤é¤·¤¤·Ú¤ä¤«¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚWhite Day¡Û3ÊÁ¥·¥ã¥Ä¡¡\8,910
¥«¥éー¡§¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡ÊKAZUHAÃåÍÑ¡Ë¡¿¥Ô¥ó¥¯¡¿¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー
¡ÚWhite Day¡Û3ÊÁ¥Õ¥ê¥ë¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¡\6,600
¥«¥éー¡§¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡ÊKAZUHAÃåÍÑ¡Ë¡¿¥Ô¥ó¥¯¡¿¥Í¥¤¥Óー¡ÊKIM CHAEWONÃåÍÑ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー
¡ã»¨²ß¡ä
¤Þ¤¯¤é¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤¿»¨²ß¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¥Ù¥¢¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¥°¥é¥¹¤ä¥Á¥ãー¥à¤Ê¤É¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤ä¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¿¨¤ì¤¿½Ö´Ö¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤âËèÆü»È¤¨¤ë¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¤ä¥Ýー¥Á¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·À¸³è¤ò·Þ¤¨¤ë¼«Ê¬¤Ø¤Î¾®¤µ¤Ê¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ÚWhite Day¡Û¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¡¡\3,190
¥«¥éー¡§¥Ô¥ó¥¯¡ÊHUH YUNJINÃåÍÑ¡Ë¡¿¥Ö¥ëー¡ÊHONG EUNCHAEÃåÍÑ¡Ë¡¿¥Í¥¤¥Óー
¡ÚWhite Day¡Û¥ªー¥Ð¥ë¥Ýー¥Á¡¡\4,290
¥«¥éー¡§¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¿¥Ô¥ó¥¯¡¿¥Í¥¤¥Óー
¡ÚWhite Day¡Û¥Ù¥¢ÁíÊÁ¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ýー¥Á¡¡\3,960
¥«¥éー¡§¥¯¥êー¥à¡¿¥Ô¥ó¥¯¡¿¥Ö¥ëー
¡ÚWhite Day¡Û¥Ù¥¢ÁíÊÁ¥°¥é¥¹¡¡\3,960
¥«¥éー¡§¥Ùー¥¸¥å
¡ÚWhite Day¡Û¥Ù¥¢¥Á¥ãー¥à¡¡\4,290
¥«¥éー¡§¥¯¥êー¥à
¡ÚWhite Day¡ÛËí¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¡\7,150
¥«¥éー¡§¥Í¥¤¥Óー
¡ãgelato pique Sleep¡ä¡¡
¥Ù¥Ã¥É¥ëー¥à¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¤È¤¤á¤¤òÅº¤¨¡¢Ì²¤ê¤Î»þ´Ö¤ò¤ä¤µ¤·¤¯ºÌ¤ë¥Ô¥íー¥±ー¥¹¡£
¥í¥´»É繡¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥·¥ã¥Ä¥·¥êー¥º¤ÈÆ±ÍÍ¤Î3¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸Æþ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÚWhite Day¡Û¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÉÕ¤ ¥Õ¥ê¥ë¥Ô¥íー¥±ー¥¹¡¡\5,390
¥«¥éー¡§¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¿¥Ô¥ó¥¯¡¿¥Ö¥ëー
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤ßÉ½µ
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¢£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÌ¾¡§WHITE DAY COLLECTION
¢£È¯ÇäÆü
¡¦Á´¹ñÄ¾±ÄÅ¹¤Ë2026Ç¯2·î20Æü(¶â)³Æ¾¦¶È»ÜÀß±Ä¶È³«»Ï»þ´Ö¤è¤êÈ¯Çä
¡¦²¼µ¤Î³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó¥¢¥×¥ê¡§2026Ç¯2·î20(¶â)00:00
¢£ÈÎÏ©¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óµÚ¤Ó¥¢¥×¥ê¡Ë¡§
¡¦gelato pique¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ ( https://gelatopique.com/ )
¡¦USAGI ONLINE¡¡( https://usagi-online.com/(https://usagi-online.com/) )
¡¦¥Þ¥Ã¥·¥å¥°¥ëー¥×¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖMASH STORE¡×(https://app.mashstore.jp/qxSO/uxx4q4oh(https://app.mashstore.jp/qxSO/uxx4q4oh)))
¢£ÈÎÏ©¡ÊÅ¹ÊÞ¡Ë
¡¦Á´¹ñÄ¾±ÄÅ¹¡Ê https://gelatopique.com/Page/shoplist.aspx (https://gelatopique.com/Page/shoplist.aspx)¡Ë
¡¦GELATO PIQUE HOMME Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ (https://gelatopique-homme.com/Page/shoplist.aspx)
¡¦USAGI ONLINE STORE ( https://usagi-online.com/storeinfo/(https://usagi-online.com/storeinfo/) )
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼è¤ê°·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
LE SSERAFIM¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2022Ç¯5·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿LE SSERAFIM¤Ï¡¢KIM CHAEWON¡¢SAKURA¡¢HUH YUNJIN¡¢KAZUHA¡¢HONG EUNCHAE¤«¤é¤Ê¤ë5¿ÍÁÈ¤Ç¡¢BTS¤Ê¤É¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥ìー¥Ù¥ë¤ò»±²¼¤ËÃÖ¤¯HYBE MUSIC GROUP¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ëSOURCE MUSIC¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥¬ー¥ë¥°¥ëー¥×¡£¥°¥ëー¥×Ì¾¤Ï¡ÈIM FEARLESS¡É¤Î¤Ä¤Å¤ê¤òÁÈ¤ßÂØ¤¨¤ÆÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î»ëÀþ¤ËÆ°ÍÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Á°¤Ë¿Ê¤à¤È¤¤¤¦¼«¸Ê³Î¿®¤È¶¯¤¤°Õ»Ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
gelato pique(¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¤«¤é2008Ç¯½©¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÉÂç¿Í¤Î¥Ç¥¶ー¥È¡É¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÈ©¿¨¤ê¤Èµ¡Ç½À¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
2018Ç¯½©¤Ë¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ËÏ©ÌÌÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¡£¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
